More Than Miyagi: The Pat Morita Story – trailer del documentario sull’attore di Karate Kid

Disponibile un trailer ufficiale More Than Miyagi: The Pat Morita Story, un documentario biografico realizzato dal regista Kevin Derek che ripercorre vita, tormenti e carriera in una Hollywood afflitta da discriminazione razziale dell’amato Noriyuki “Pat” Morita, meglio noto come l’amato Signor Miyagi dei film di Karate Kid, ruolo che è valso all’attore una nomination all’Oscar.

La trama ufficiale:

L’attore nippo-americano candidato all’Oscar meglio conosciuto per il suo ruolo di “Mr. Miyagi”, ha lasciato una traccia autobiografica dolorosamente rivelatrice del suo troppo breve periodo qui sulla Terra, tracciando il suo viaggio dall’essere costretto a letto da ragazzo alle luci brillanti e alla discriminazione in quel di Hollywood. Nel profondo di quell’artista dolce, generoso e poliedrico ribolliva un esercito di demoni, che nemmeno l’alcol e le droghe potevano mascherare.

Noriyuki “Pat” Morita oltre che per il ruolo del maestro Miyagi ha interpretato anche Matsuo “Arnold” Takahashi nella serie tv Happy Days, è stato protagonista della serie tv poliziesca anni ottanta Ohara, è apparso in due film del franchise di arti Marziali Colpi proibiti e ha doppiato l’Imperatore della Cina nei film d’animazione Mulan e Mulan II. Morita è morto di insufficienza renale dopo aver contratto un’infezione il 24 novembre 2005, aveva 73 anni.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Il regista Kevin Derek sembra essere un appassionato poiché prima di raccontare l’attore Noriyuki Pat Morita ha diretto altri due documentari incentrati sul Karate, Il vero Miyagi che racconta la vita di Fumio Demura, il più grande maestro di karate di una generazione ed Empty Hand: The Real Karate Kids, la vera storia quattro giovani praticanti di karate che si preparano a combattere contro i loro rivali più duri nel più grande torneo dell’anno.

“More Than Miyagi: The Pat Morita Story”, precedentemente noto come Pat Morita: Long Story Short, è prodotto da Oscar Alvarez e Kelly Jackson e uscirà direttamente in VOD a partire dal 5 febbraio.

Fonte: YouTube