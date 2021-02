Mortal Kombat: nuovo trailer italiano del reboot

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer ufficiale in italiano “Red Band” del reboot di Mortal Kombat; dobbiamo ammettere che è difficile contenere l’entusiasmo per il lavoro fatto da James Wan in veste di produttore e dal regista esordiente australiano Simon McQuoid. Chi scrive è un fan del “Mortal Kombat” anni novanta con Christopher Lambert, pellicola che era riuscita a catturare lo spirito del videogioco, ma mancava di quella brutalità splatter che contraddistingueva il materiale originale, e ora questo nuovo film colma quella lacuna portando sullo schermo le iconiche e sanguinose “fatality” in tutta la loro brutalità.

La trama principale:

Un combattente di arti marziali miste esaurito di nome Cole Young non è a conoscenza della sua discendenza nascosta o del motivo per cui viene braccato da Sub-Zero del clan di assassini Lin-Kuei. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, cerca un team di combattenti che sono stati scelti per difendere la Terra (Earthrealm) in una battaglia ad alto rischio contro le forze di Outworld in un torneo di combattimento interdimensionale che si svolge una volta in una generazione.

Il cast principale include Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Raiden, Mehcad Brooks come Jax Briggs, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Sub-Zero, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Sisi Stringer come Mileena e Max Huang come Kung Lao.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il reboot è stato affidato all’esordiente Simon McQuoid che dirige da una sceneggiatura di Greg Russo e Dave Callaham, da una storia di Oren Uziel e Greg Russo. Basato sul videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Prodotto da James Wan, Todd Garner, Simon McQuoid, E. Bennett Walsh. “Mortal Kombat” debutterà nelle sale americane e in simultanea su HBO Max a partire dal 16 aprile.