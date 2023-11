Peacock ha pubblicato un primo trailer di Mr. Monk’s Last Case, che vede il ritorno di Tony Shalhoub nei panni di Adrian Monk protagonista dell’amata serie tv Detective Monk. In questo lungometraggio Monk torna in pista per risolvere un ultimo, molto personale caso che coinvolge la sua amata figliastra Molly, una giornalista che si sta preparando per il suo matrimonio.

La serie tv “Detective Monk” creata da Andy Breckman è andata in onda dal 2002 al 2009 per un totale di otto stagioni e ha avuto una versione turca e generato un prequel online prodotto da USA Network dal titolo “Little Monk” (2009), una storia di origine che segue Adrian e Ambrose Monk durante gli anni della scuola media.

La serie ha detenuto il record per l’episodio drammatico più visto nella storia della televisione via cavo dal 2009 al 2012 (infranto da “The Walking Dead”) con “Il signor Monk e la fine (seconda parte)”, il finale della serie, con 9,4 milioni di spettatori, 3,2 milioni dei quali nella fascia demografica 18-49. La serie trasmessa in Italia da Rete 4 e dal canale Joy è stata acclamata dalla critica, vincendo otto Emmy Awards, un Golden Globe e due Screen Actors Guild Awards.

La trama di “Mr. Monk’s Last Case” prende il via dopo l’assassinio del fidanzato di Molly, quando Monk si dedica alla risoluzione del caso, gettandosi ancora una volta in un mistero con un legame profondamente personale con la sua stessa vita.

Mr. Monk’s Last Case – Il trailer ufficiale del film

Il creatore Andy Breckman ha offerto alcuni approfondimenti sulla storia:

Quando le persone mi chiedono di cosa parlava la serie originale, dico sempre che parlava di una perdita. Monk era alle prese con la perdita della sua amata moglie, Trudy. E questo, ovviamente, abbiamo risolto nel finale della serie. Ma il film presenta a Monk una sfida altrettanto emozionante che deve farsi avanti e affrontare. Abbiamo trovato un modo per alzare ancora una volta la posta in gioco per questo povero ragazzo.

Breckman ha anche rilasciato una dichiarazione congiunta con il regista Randy Zisk e il produttore David Hoberman:

Sono passati quasi quattordici anni da quando il mondo ha visto una nuova puntata di MONK. Il mondo è cambiato enormemente in quegli anni successivi e MONK 2023 riflette il mondo che cambia. Siamo così felici di aver realizzato una versione cinematografica di MONK, e siamo emozionati che tutte le nostre star fossero così entusiaste di ritornare. Ma tornando, volevamo fare un film che fosse degno della nostra eredità. MR. MONK’S LAST CASE è una storia potente, emozionante, divertente, commovente e che ha qualcosa da dire sulla condizione umana. E sarà allo stesso tempo familiare e sorprendente.

Adrian Monk non è l’unico personaggio che ritorna nel film poiché le immagini del trailer confermano che rivedremo anche Leland Stottlemeyer (Ted Levine), Randy Disher (Jason Gray-Stanford) e Natalie Teeger (Traylor Howard). Mr. Monk’s Last Case sarà presentato in anteprima su Peacock l’8 dicembre.