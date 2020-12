Murderous Trance: trailer in lingua inglese del thriller finlandese con Josh Lucas

Disponibile un trailer ufficiale in lingua inglese del thriller poliziesco finlandese intitolato Murderous Trance, precedentemente noto come The Guardian Angel. Il film tratta della più incredibile serie di crimini perpetrati con l’ausilio di ipnosi nella storia e l’indagine congiunta di un detective e un ipnotista in un mondo di manipolazione psicologica.

La trama ufficiale:

Basato su una straordinaria storia vera, “Murderous Trance” segue il detective Anders Olsen (Pilou Asbæk) mentre indaga su un caso in cui un rapinatore di banche spara a due impiegati di banca prima di fuggire con il bottino. Con l’aiuto di un ipnotista (Rade Šerbedžija), Olsen scopre un sinistro mistero che coinvolge il controllo mentale e il carismatico criminale Björn Schow Nielsen (Josh Lucas) che fa segretamente amicizia con la moglie del poliziotto, avvicinando la minaccia alla famiglia del detective e mettendo al contempo a dura prova e in grave pericolo le loro vite.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast internazionale oltre a Josh Lucas (Le Mans ’66 – La grande sfida) e Pilou Asbæk, noto per il ruolo di Euron Greyjoy nella serie tv Il trono di spade e visto nell’horror con nazisti mutanti Overlord, include anche Rade Serbedzija (Downton Abbey), Christopher Fulford (Queen of the Desert), Sara Soulié (Tove), Cyron Melville (I Borgia), Johannes Lassen (Conspiracy of Faith – Il messaggio nella bottiglia), Pamela Tola (21 modi per distruggere un matrimonio), Mikko Nousiainen (La leggenda dei Vampiri), Rok Cvetkov (The Hitman’s Wife’s Bodyguard), Lucija Serbedzija (Il santo), Dusko Valentic (Tempo di amare), Luka Petrusic (Projections) e Renne Gjoni (Papillon).

Il regista finlandese Arto Halonen, i cui crediti includono i documentari Ringside e A Dreamer and the Dreamtribe nonché il dramma biografico Prinsessa, dirige da una sua sceneggiatura scritta con William Aldridge (Il comandante Hamilton) e Mitchell Bard (Mergers & Acquisitions). Murderous Trance debutta negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal ​​9 febbraio 2021.

Fonte: YouTube