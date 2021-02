Music: trailer italiano e uscita del film diretto da Sia

Bim ha reso disponìbile un trailer ufficiale in italiano del film Music, dramma musicale che segna debutto alla regia della pluricandidata al Grammy e cantautrice di fama internazionale Sia, che ha anche scritto la sceneggiatura con l’esordiente Dallas Clayton basata su un suo racconto.

La trama ufficiale:

MUSIC parla della magia che può nascere quando chi non è in grado di esprimersi a parole incontra persone capaci di ascoltare col cuore. La storia ha inizio quando Zu (Hudson), in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita con le proprie mani, si ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente, Music (Ziegler). Music è una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale e Zu entra immediatamente in conflitto con le sue nuove responsabilità di tutrice. Presto conosce Ebo (Odom), un vicino di casa premuroso e dall’animo gentile che la sorprende manifestando non solo compassione, ma anche una profonda comprensione nei confronti di Music. Zu si rende conto che Ebo è una persona su cui può fare affidamento e dalla quale può imparare molto. MUSIC fonde un sentito racconto sulla forza dell’amore con sequenze musicali dai toni fluo e immaginifici, tipici di Sia, che offrono al pubblico un vivace scorcio della vita interiore dei personaggi.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Music” può anche contare su un cast di numerosi talenti che vede la partecipazione della candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe Kate Hudson (Almost Famous) e del vincitore del Tony e del Grammy Leslie Odom Jr. (Hamilton). La ballerina Maddie Ziegler fa il suo debutto cinematografico nei panni di Music. Ziegler è amica e musa creativa di Sia dal 2014, quando Sia l’ha diretta per la prima volta nel video della hit mondiale “Chandelier”. Sia ha diretto Zeigler anche nei video musicali Elastic Heart (co-protagonista con Shia LaBeouf), Big Girls Cry, The Greatest, Rainbow e Together. I crediti di Zeigler includono ruoli nel dramma Il libro di Henry, nel romance P.S. Ti amo ancora e la vedremo nel West Side Story di Steven Spielberg nel ruolo di Velma.

“Music” recentemente candidato a due Golden Globes per il miglior film o commedia musicale e migliore attrice (Kate Hudson) sarà disponibile in Italia solo su MusicIlFilm.it dal 22 al 28 febbraio con prenotazioni aperte dal 10 febbraio.

Fonte: YouTube