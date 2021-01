My Salinger Year: nuovo trailer del film con Margaret Qualley e Sigourney Weaver

Disponibile un nuovo trailer ufficiale di My Salinger Year, un nuovo dramma letterario del regista canadese Philippe Falardeau. Basato sull’omonimo romanzo bestseller internazionale, “My Salinger Year” segue Joanna, una giovane aspirante scrittrice che dopo aver trova lavoro presso l’agenzia letteraria di JD Salinger a New York, le viene assegnato il noioso compito di rispondere alle pile di posta dei fan che Salinger riceve.

La trama ufficiale:

New York negli anni ’90: dopo aver lasciato la scuola di specializzazione per inseguire il suo sogno di diventare una scrittrice, Joanna (Margaret Qualley) viene assunta come assistente di Margaret (Sigourney Weaver), l’agente letterario stoico e antiquato di J. D. Salinger. Fluttuando tra povertà e glamour, trascorre le sue giornate in un lussuoso ufficio rivestito di pannelli di legno – dove regnano ancora i dittafoni e le macchine da scrivere e gli agenti si addormentano dopo tre pranzi a base di martini – e le sue notti in un appartamento senza lavandino di Brooklyn con il suo fidanzato socialista. Il compito principale di Joanna è elaborare la voluminosa posta dei fan di Salinger, ma mentre legge le lettere struggenti da tutto il mondo, diventa riluttante ad inviare la lettera standard impersonale dell’agenzia e inizia impulsivamente a personalizzare le risposte. I risultati sono sia divertenti che commoventi, poiché Joanna, mentre usa la voce della grande scrittrice, inizia a scoprire la propria.