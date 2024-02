My Sweet Monster: le clip in italiano del film d’animazione ispirato alle più grandi fiabe di sempre (Al cinema dal 29 febbraio)

Dal 29 febbraio 2024 nei cinema italiani con Plaion Pictures My Sweet Monster di Viktor Glukhushin, film d’animazione per tutta la famiglia ispirato alle più grandi fiabe di sempre. Dopo il grande successo al box office italiano de Lo schiaccianoci e il flauto magico, gli stessi produttori portano sul grande schermo un divertente viaggio che mescola avventura, magia, amore e trattando anche un tema molto attuale come quello del rispetto della Natura e dei suoi abitanti. In perfetto stile dei migliori classici animati, il film è impreziosito da splendide animazioni e canzoni travolgenti completamente adattate in italiano.

Protagonista è la coraggiosa e romantica principessa Barbara, in cerca del suo principe azzurro ma decisa a scrivere da sola il proprio destino. Al suo fianco, un simpatico coniglio parlante e il tenero mostro Bogey, potente guardiano della foresta dal cuore d’oro, che la accompagneranno in un viaggio che li renderà inseparabili. Tra omaggi alle fiabe più amate di sempre e intuizioni originali, questa animazione saprà parlare al pubblico di ogni età, divertendo ed emozionando grazie ai suoi personaggi unici e ben caratterizzati. Nel trailer ufficiale, il trio di eroi si imbarca in quella che si rivelerà l’avventura più epica e indimenticabile di sempre, in cui le risate si susseguono a inseguimenti travolgenti e la magia incontra suggestioni steampunk.

My Sweet Monster – La trama ufficiale

Segretamente innamorata del principe Edward, la principessa Barbara non ha intenzione di rimanere intrappolata nella gabbia dorata costruitale da suo padre, il re. Quando quest’ultimo, sotto ricatto, è costretto a concederla in matrimonio al subdolo e ambizioso postino Joyce, Barbara fugge nel bosco dove incontra Bogey, tenero mostro nonché unica speranza per salvare il regno da una terribile minaccia.

My Sweet Monster – Le clip ufficiali in italiano

Curiosità sul film

Il film è una co-produzione Russia-Ungheria

Il film è co-diretto da Viktor Glukhushin (Lo schiaccianoci e il flauto magico) con Maksim Volkov (Bianca & Grey e la pozione magica).

La sceneggiatura è stata scritta del regista Viktor Glukhushin in collaborazione con Aleksandr Arkhipov e Dmitriy Novoselov che insieme hanno scritto anche l’avventura animata per famiglie Sadko (2018).

Pauly Shore (nel ruolo di “Weasel”) è stato pagato 5 milioni di dollari per apparire in questo film, principalmente a causa della sua persistente popolarità in luoghi come l’Uzbekistan, lo Yemen e la Repubblica Democratica del Congo. Al contrario, il collega membro del cast John Heder (“Boogey”) è stato pagato con un “prendere o lasciare” di soli 10.000$.

Il cast vocale americano del film comprende Haylie Duff e Jon Heder, che si riuniscono dopo aver recitato nel film Napoleon Dynamite (2004) e nell’omonima serie animata del 2012. Questo è il secondo ruolo di principessa animata per Haylie Duff, dopo la sua interpretazione della principessa Lucinda in Alla ricerca di Babbo Natale (2004).

Note del regista

“Questa è una favola sull’amore, o sul potere dell’amore, per essere precisi.” ha dichiarato il regista Viktor Glukhushin “La storia è piuttosto anticonvenzionale, con molti colpi di scena inaspettati. Si contrappongono due mondi molto diversi: i palazzi medievali sono pieni di tecnologie moderne, che possono essere usate per creare creature meccaniche e viventi che hanno sentimenti ed emozioni. Di tutti i personaggi mi piace soprattutto Bundy Joyce, che è molto simpatico, nonostante sia un cattivo. Un altro personaggio che mi piace molto è il Coniglio, fedele amico e aiutante di Bogey. È pazzo nel senso buono del termine, con un’arguzia tagliente e una buona energia. E, naturalmente, adoro Barbara per la sua innocenza e la sua fede nel finale delle favole. Il tema principale del film risuona anche dentro di me: non bisogna cercare la felicità in terre lontane, perché potrebbe essere da qualche parte nelle vicinanze. Abbiamo anche delle canzoni meravigliose che inizialmente non avevamo previsto di inserire, ma poi ci siamo resi conto dell’importanza del loro ruolo”.

My Sweet Monster – Il trailer ufficiale in Italiano

Il poster ufficiale italiano