Naked Singularity: trailer e nuovo poster del film con John Boyega

Disponibile via Screen Media Films un trailer ufficiale di Naked Singularity, un thriller che segna il debutto alla regia di Chase Palmer. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Sergio De La Pava, un ex procuratore distrettuale di Manhattan con una conoscenza diretta delle parodie della giustizia che si sono verificate nelle aule dei tribunali cittadini.

Naked Singularity è descritto come “un’accusa ambiziosa e tagliente sulla disfunzione legale narrata come un divertente thriller con rapina”. Quando un avvocato d’ufficio di successo di New York perde il suo primo caso, la sua vita inizia a sgretolarsi, così viene trascinato in una pericolosa rapina che coinvolge una partita di droga.

La trama ufficiale: Naked Singularity racconta la storia di Casi (John Boyega), un giovane e promettente difensore d’ufficio di New York il cui idealismo sta cominciando ad incrinarsi sotto le ingiustizie quotidiane dello stesso sistema giudiziario che sta cercando di riparare. Dubitando di tutto ciò per cui ha lavorato e vedendo i segni del collasso dell’universo intorno a lui, Casi viene trascinato in una pericolosa rapina di droga ad alto rischio da un imprevedibile ex cliente (Olivia Cooke) nel tentativo di battere il sistema fallace al suo stesso gioco.

Il cast è completato da Bill Skarsgard, Ed Skrein, Linda Lavin, Tim Blake Nelson, Robert Bogue, Robert Christopher Riley, Liza Colon-Zayas, Sergio Rizzuto Sergio Rizzuto, Frank Pando, Rao Rampilla, Lee R. Sellars, Christopher Tramantana e Hamilton Clancy.

“Naked Singularity” è diretto dal regista americano Chase Palmer, che ha fatto il suo debutto alla regia dopo aver diretto alcuni cortometraggi, collaborato alla sceneggiatore per l’horror IT e scritto episodio per le serie tv L’alienista e l’imminente Biopunk di cui è anche creatore.. Palmer dirige da una sua sceneggiatura scritta con David Matthews e adattata dal libro di De La Pava. “Naked Singularity” debutterà in alcuni cinema statunitensi il 6 agosto e successivamente in VOD a partire dal 13 agosto.

Fonte: YouTube