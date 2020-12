Natale in California 2: Netflix annuncia il sequel “City Lights”

Netflix ha annunciato un sequel già in sviluppo per la sua popolare e recentissima commedia romantica Natale in California. Il film originale ha debuttato sul canale streaming un paio di settimane fa, ma il sito Variety riferisce che ESX Entertainment, la società di produzione dietro il film, visto il riscontro ampiamente positivo degli abbonati si è attivata accelerando la fase di pre-produzione di un Natale in California 2, sequel che arriverà su Netflix nel 2021 con il titolo California Christmas: City Lights.

“Natale in California” ha debuttato in anteprima il 14 dicembre e si è classificato al primo posto negli Stati Uniti per una settimana e da allora è rimasto nella top 10. Secondo il sito di Forbes, “Natale in California” ha battuto il musical The Prom di Ryan Murphy, con Meryl Streep, James Corden e Nicole Kidman.

Il primo film vede Josh Swickard, attore noto per il ruolo di Harrison Chase nella soap opera General Hospital, vestire i panni di Joseph, un affascinante e ricco erede immobiliare che si atteggia a cowboy per convincere la laboriosa contadina Cassie, interpretata da Lauren Swickard, a vendere la terra della sua famiglia prima delle festività natalizie. Il secondo film vedrà il personaggio di Cassie abituarsi alla vita mondana del suo nuovo fidanzato Joseph.

Lauren e Josh Swickard, che interpretano la coppia principale del film e sono sposati nella vita reale, torneranno per il sequel, così con Ali Afshar, anche produttore del film, che riprenderà il ruolo di Leo e David Del Rio tornerà nei panni di Manny. Lauren Swickard che ha scritto l’originale sta scrivendo anche il sequel e Shaun Piccinino (American Fighter, Lady Driver) torna alla regia. Come si suol dire squadra che vince non si cambia. Le riprese di “Natale in California 2” inizieranno all’inizio del 2021 con location site in varie parti della California settentrionale, tra cui Petaluma, Sonoma County e le aree circostanti.