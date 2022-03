La Bolla: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film Netflix di Judd Apatow

Film The Adam Project: nuovo trailer italiano, poster e tutte le anticipazioni sul film Netflix

Il 1° aprile 2022 debutta in esclusiva su Netflix Nella Bolla (The Bubble), la nuova regia del re della commedia Judd Apatow (40 anni vergine, Il Re di Staten Island). Il film parla di un cast e una troupe che stanno girando un film e si ritrovano bloccati in una “bolla pandemica” all’interno di un hotel durante la produzione di un sequel di un franchise d’azione campione d’incassi sui dinosauri volanti dal titolo Cliff Beasts 6

Trama e cast

La trama ufficiale: “La Bolla” è una commedia su un gruppo di attori e attrici bloccati all’interno di una bolla pandemica in un hotel che tentano di completare un sequel di un franchise cinematografico d’azione con dinosauri volanti. La trama di Cliff Beasts 6: “L’umanità è minacciata ancora una volta da una specie di dinosauro: Cliff Beasts. La squadra deve riunirsi di nuovo, dopo cinque lunghi anni, per combattere le Cliff Beasts, ma questa volta sul Monte Everest”. “Cliff Beasts 6: La battaglia per l’Everest” è l’ultimo film del franchise di Cliff Beasts, iniziato originariamente nel 2009 con il primo film di Cliff Beasts.

Il cast comprende Pedro Pascal e Karen Gillan che sono le star del film affiancati da Leslie Mann e Duchovny che interpreteranno una coppia di star del cinema divorziata che si sono frequentati negli anni ’90 e che si ritrovano a vivere di nuovo insieme sotto lo stesso tetto dell’hotel con la loro figlia adolescente (Iris Apatow, figlia di Mann e Judd Apatow). Il cast de “La Bolla” include anche Fred Armisen come regista del film, la Maria Bakalova di Borat 2, Keegan-Michael Key, Guz Khan, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Galen Hopper, Samson Kayo, Vir Das, Nick Kocher, Ross Lee, Donna Air, Chris Witaske, Dave Simon, Ivy Wolk, Harry Trevaldwyn, Chloé Delanney, Rebecca Hodgkiss, Danielle Vitalis, Ben Ashenden, David Cheung, Nick Donald, Zander Emlano, Galen Hopper, Tony Honickberg e Nick Feld.

La Bolla – trailer e video

Fake trailer in lingua originale pubblicato il 2 marzo 2022

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 4 marzo 2022

Curiosità

Judd Apatow (Molto incinta, 40 anni vergine, Funny People, Il re di Staten Island) dirige “La Bolla” da una sua sceneggiatura scritta con Pam Brady (Lady Dynamite, Hamlet 2).

Il film nel film è intitolato Cliff Beasts 6: The Battle for Everest: Memories of a Requiem ed è stato preceduto da Cliff Beasts, Cliff Beasts 2: Re-Extinction, Cliff Beasts 3: Oceana, Cliff Beasts 4: Beijing Beasts e Cliff Beasts 5: Space Fury.

“La Bolla” ha rivelato Judd Apatow è ispirato alla produzione comprensibilmente caotica di Jurassic World: Dominion che è stato girato durante la pandemia nell’ultimo anno, il che significa che il cast e la troupe sono stati costretti a mettersi in quarantena insieme nel Regno Unito per mesi, con tutte le difficoltà del caso. Con la sicurezza in mente prima di tutto, la produzione ha dovuto affrontare diversi arresti e ri-partenze a causa dei test positivi per il COVID-19 e quel giro sulle montagne russe che è stato ben documentato dai media.

“La Bolla” è prodotto da Judd Apatow, Steve Dawson, Tim Inman, Dave King e Judah Miller.

Le musiche originali sono del compositore americano Andrew Bird (Norman, Outside In, Blue Heart, Storm Lake).

Foto e poster

Fonte: Netflix