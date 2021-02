E’ in sviluppo un adattamento del libro per bambini Sulwe. Il sito Deadline riporta che Netflix adatterà in un musical d’animazione il bestseller scritto dall’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o con illustrazioni di Vashti Harrison.

La storia segue Sulwe, “una bambina che ha la pelle più scura di chiunque altro conosca (“Sulwe è nata del colore della mezzanotte”) – e tutto ciò che vuole è essere bella e luminosa. Una notte riceve la visita di una stella cadente inviata dalla Notte e intraprende un viaggio magico dove apprende la storia illuminante delle sorelle Notte & Giorno. Il libro racconta una storia sul colorismo, sull’autostima e sull’imparare che la vera bellezza viene da dentro.”

Lupita Nyong’o ha parlato del progetto descrivendo il disagio personale vissuto da bambina che ha ispirato il libro.

La storia di Sulwe è una storia che mi sta molto a cuore. Crescendo, ero a disagio nella mia pelle scura. Raramente ho visto qualcuno che mi somigliasse nelle pagine ambiziose di libri e riviste, o anche in TV. È stato un lungo viaggio per me arrivare all’amor proprio. Sulwe è uno specchio per i bambini dalla pelle scura per vedere se stessi, una finestra per coloro che potrebbero non avere familiarità con il colorismo, per avere comprensione ed empatia, e un invito per tutti coloro che si sentono diversi e invisibili a riconoscere la loro innata bellezza e valore. Sono entusiasta che il libro venga adattato in un musical animato che speriamo ispiri i bambini di tutto il mondo a celebrare la loro unicità.

Lupita Nyong’o vista in Star Wars: L’ascesa di Skywalker nei panni di Maz Kanata, nel thriller-horror Noi di Jordan Peele e nella commedia con zombie Little Monsters è anche nel cast di The 355, lo spy-thriller d’azione al femminile in uscita il 14 gennaio 2022 ed è protagonista nella serie tv in arrivo Americanah.

Al momento non ci sono dettagli sul team creativo che darà vita a “Suwe” che va ad unirsi ad altri progetti animati attualmente in fase di sviluppo su Netflix, tra cui Apollo 10½: A Space Age Adventure di Richard Linklater, Wendell & Wild di Henry Selick, My Father’s Dragon di Nora Twomey e il Pinocchio di Guillermo del Toro.