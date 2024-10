Never Let Go – A un passo dal male, recensione: un intrigante survival-horror psicologico che gioca con il sovrannaturale

Never Let Go – A un passo dal male, l’horror psicologico di Alexandre Aja (Crawl – Intrappolati) con protagonista il premio Oscar Halle Berry è approdato nei cinema italiani con Notorious Pictures.

In un mondo post-apocalittico una madre si ritrova segregata in casa con i suoi due figli, perseguitata da un demone. Di fatto, la sicurezza di questa famiglia dipende esclusivamente dalla loro casa e da…una corda! Un passo senza corda è tutto ciò che serve al demone per impossessarsi di loro. Ha inizio così una terrificante lotta per la sopravvivenza.

Never Let Go – La recensione del film

Alexandre Aja regista di classici horror quali Alta tensione, gli ottimi remake Riflessi di paura con Kiefer Sutherland e Le colline hanno gli occhi basato sul cult horror anni ’70 di Wes Craven, senza dimenticare il più recente survival-thriller con alligatori Crawl – Intrappolati si cimenta con un’altra pellicola di stampo “survival”. Stavolta con “Never Let Go – A un passo dal male”, Aja ci porta in un microcosmo domestico creato da una madre per i suoi due figli, un luogo protetto da un qualche incantesimo contro un male che attende in agguato e che ha invaso il mondo esterno.

Halle Berry, qui anche co-produttrice, delinea con grande intensità il suo personaggio, una madre dolente il cui istinto di conservazione è messo sempre più alla prova dal dubbio che si insinua in uno dei due figlioletti, interpretati da Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins, sulla reale minaccia che solo la madre può vedere (almeno per buona parte del film), e che li tiene bloccati in una remota baita nel mezzo di un foresta desolata a morire di fame.

Aja miscela una narrazione post-apocalittica di stampo sovrannaturale alla “Bird Box”, ma la comprime all’interno di un gioco di specchi deformanti che di volta in volta ci permettono di guardare quel che accade dalla prospettiva di ogni personaggio. La trama di “Never Let Go” ci ha ricordato un paio di pellicole piuttosto interessanti: il Frailty – Nessuno è al sicuro con il compianto Bill Paxton nei panni di un padre che addestrava i figli a uccidere demoni celati in forma umana, e un dramma post-apocalittico molto recente, lo Shadows – Ombre di Carlo Lavagna in cui due sorelle adolescenti, sopravvissute a una catastrofe che ha gettato il mondo nel caos, vivono nel bosco e sono protette dalla Madre dalle sinistre Ombre. Quando la donna sparisce, le due ragazze oltrepasseranno i confini imposti sino a quel momento e scopriranno verità inattese su di loro e su cosa c’è là fuori.

“Never Let Go” viaggia sugli stessi binari e diventa una sfida psicologica con lo spettatore su cosa stia realmente accadendo. Cosa c’è dietro i rituali di protezione/purificazione passati da padre in figlia? Perché solo la madre può vedere il male in agguato? Aja trasforma in maniera magistrale la foresta in un infernale limbo popolato da terrificanti demoni che provengono dal passato della donna e prendono in forma contorta e malevola le fattezze della di lei famiglia. La storia si dipana sull’incapacità di reperire cibo e su come il figlio maggiore cominci a progettare una fuga in cerca di cibo oltre la foresta.

Aja continua a spostare la prospettiva e confonde sempre di più la linea tra il reale e l’immaginario, quando la tragedia si farà strada all’interno di questo ecosistema dall’equilibrio all’apparenza fragile, sembrerà che la storia si avvii verso un finale chiarificatore, ma anche nell’ultima inquadratura, un fugace attimo prima dei titoli di coda Aja non resiste e lascia lo spettatore in sospeso rispetto al male e alla sua reale presenza all’interno della storia.

“Never Let Go” potrebbe sembrare a prima vista un racconto su maternità e amore filiale, ma sarebbe una lettura un po’ superficiale poiché in realtà Aja sembra voler scavare più a fondo. La storia intende mostrarci la capacità del potere della suggestione e di una narrazione fatta di rituali quotidiani, musica e racconti di trasformarsi in un vero e proprio “imprinting” che va ad intaccare quel meccanismo naturale che ci porta a dubitare di quello che vediamo quando cozza con quello che percepiamo come reale. Quanto la nostra percezione può essere guidata e modificata se si interviene nei primi anni di vita? Quanto questo “imprinting” è in grado di modificare la percezione e rendere il confine tra reale e immaginario tanto labile?

“Never Let Go” è un continuo andirivieni tra reale e percepito che potrebbe confondere lo spettatore meno avvezzo, ma alla fine il film di Aja ha quell’appeal tipico delle favole che rende il perché e il come quasi superflui, rispetto al tentativo estremo di una famiglia molto unita, di non soccombere al male, di qualunque natura esso sia.

Curiosità

Alexandre Aja dirige da una sceneggiatura di KC Coughlin e Ryan Grassby (The King Tide, V-Wars).

Aja ha detto che la sceneggiatura gli ha ricordato uno dei suoi film preferiti, l’horror giapponese Onibaba, “Ma c’era anche qualcosa di The Others e qualcosa di Shining quando ho letto la sceneggiatura. Qualcosa che mi ossessionava e rimaneva con me.”

La sceneggiatura di Coughlin e Grassby in origine titolata “Mother Land” è stata acquisita ad agosto 2020 dalla 21 Laps Entertainment di Shawn Levy.

Ad Aprile 2021, Mark Romanek (One Hour Photo, Non lasciarmi) è stato designato alla regia, ma il mese successivo è stato annunciato che Romanek aveva abbandonato, con Alexandre Aja che lo ha sostituito.

Le riprese si sono svolte a Vancouver nella British Columbia dal 17 aprile al 2 giugno 2023.

A settembre 2024, Halle Berry ha confermato i piani dello studio di sviluppare il film in un franchise horror. L’attrice ha espresso interesse per l’idea, confermando che erano state già scritte storie per un prequel e dei sequel.

Il film è prodotto Shawn Levy (21 Laps Entertainment), Alexandre Aja, Dan Levine e Dan Cohen. Halle Berry & Holly Jeter (HalleHolly), Dan Clarke, Emily Morris e Christopher Woodrow sono i produttori esecutivi.

Never Let Go – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Robin “Rob” Coudert (Gretel & Hansel, Revenge, Acid, Amityville: Il risveglio, Run Sweetheart Run, Rock the Casbah). Rob e il regista Alexandre Aja sono alla terza collaborazione dopo Horns (2013) e Oxygène (2021).

1. Opening Forest (2:29)

2. Bow (3:03)

3. Sideration 150 (2:21)

4. Lichen 70 (1:21)

5. Froggy (0:49)

6. Sideration 180 (1:08)

7. Ombilic 41 (1:16)

8. Sideration 300 (1:30)

9. Mama’s Death (1:24)

10. Sideration 10 (2:33)

11. Ombilic 44 (1:56)

12. Trapped in the Closet (1:30)

13. Lichen 14 (4:35)

14. Sideration 110 (2:05)

15. Ombilic 50 (2:01)

16. Never Let Go (3:56)

17. I Love You Mama (1:55)

18. She Loves Me More (2:57)

19. Sideration 420 (Bonus Track) (3:03)

