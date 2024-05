Never Let Go: trailer del film horror di Alexander Aja con protagonista Halle Berry

Lionsgate ha pubblicato un primo trailer di Never Let Go, un nuovo film horror con protagonista Halle Berry diretta dal regista francese Alexandre Aja (Alta tensione, Le colline hanno gli occhi, Riflessi di paura, Piranha 3D, Horns, Crawl – Intrappolati).

Il film racconta la storia inquietante di una madre (Berry) e dei suoi figli gemelli (Percy Daggs e Anthony B. Jenkins) che sono tormentati da uno spirito maligno per anni e sono convinti che non lasceranno mai indebolire il legame protettivo della loro famiglia. Ma quando uno dei ragazzi si chiede se il male sia reale, il sacro legame della famiglia si spezza, portando ad una pericolosa lotta per la sopravvivenza.

Il cast è completato da Christin Park, Matthew Kevin Anderson, Stephanie Lavigne, Mila Morgan, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins e Cadence Compton.

Never Let Go – Il trailer ufficiale in lingua originale

Alexandre Aja specializzato in horror dirige da una sceneggiatura di Kevin Coughlin & Ryan Grassby (Mean Dreams, serie tv V-Wars).

“Never Let Go” è prodotto da Shawn Levy, Dan Cohen, Aja e Dan Levine. Alexandre Aja, Halle Berry, Dan Clarke, Connor DiGregorio, Holly Jeter, Emily Morris e Christopher Woodrow sono i produttori esecutivi.

Halle Berry oltre a “Never Let Go” ha altri quattro progetti in ballo, Si parte con ‘avventura per famiglie The Mothership (completato), in cui Barry interpreta una donna a cui è misteriosamente scomparso il marito che scopre uno strano oggetto extraterrestre sotto la loro casa, e il thriller d’azione The Union (in post-produzione), dove recita al fianco di Mark Wahlberg che interpreta un semplice operaio edile del Jersey che viene catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua ex fidanzata del liceo (Barry) lo recluta in una missione ad alto rischio. In pre-produzione ci sono invece il thriller d’azione Maude v Maude, con Barry che fa coppia con Angelina Jolie e la cui trama è top-secre, e il thriller The Process in cui Barry sarà protagonista nei panni di una donna che combatte per salvare se stessa e suo marito dal lavaggio del cervello da parte di un carismatico guru dell’auto-aiuto, mentre è intrappolata in un ritiro di tre giorni sullo sviluppo personale.

Lionsgate distribuirà il film nelle sale americane a partire dal 27 settembre 2024.

Il poster ufficiale