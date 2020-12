New Order: nuovo trailer del dramma distopico di Michel Franco premiato a Venezia

Disponibili un nuovo trailer e una locandina ufficiale del film messicano New Order (Nuevo Orden), presentato ai festival di Toronto e Venezia, il dramma distopico oltre al Leoncino d’Oro Agiscuola si è aggiudicato uno dei più importanti premi ufficiali della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria per la selezione ufficiale assegnato al regista e sceneggiatore del film Michel Franco, pluripremiato cineasta di Después de Lucía, Chronic e Las hijas de Abril e vincitore del Leone D’Oro nel 2015 in veste di produttore di Desde allá di Lorenzo Vigas.

La trama ufficiale:

Uno sfarzoso matrimonio dell’alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal confitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua abbiente famiglia, New Order descrive a rotta di collo la caduta di un sistema politico e la nascita di uno ancora più angosciante, con ripercussioni imprevedibili e dolorosissime per tutte le parti coinvolte.

Il film è interpretato da Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Roberto Medina, Patricia Bernal, Lisa Owen, Enrique Singer, Eligio Meléndez e Gustavo Sánchez Parra.



Il regista Michel Franco: New Order propone una visione distopica del Messico, che tuttavia si discosta solo leggermente dalla realtà. La disparità sociale ed economica è attualmente sempre più diffusa e insostenibile. Non è la prima volta che un simile scenario si presenta nel Paese e i governi corrotti hanno sempre risposto con violenza dittatoriale a qualsiasi forma di protesta. Questo film vuole essere un monito: se la diseguaglianza non viene risolta civilmente e se le voci del dissenso vengono messe a tacere, ne deriva il caos.

“New Order” è già uscito nei cinema in Messico ad ottobre e debutterà nel resto del mondo nel 2021.