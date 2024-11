Trailer e tutto quello che c’è da sapere su Night of the Zoopocalypse, la commedia d’animazione horror dei registi Ricardo Curtis (Gli Incredibili) e Rodrigo Perez-Castro (Il libro della vita).

Night of the Zoopocalypse: trailer e poster della commedia d’animazione horror basata su un’idea di Clive Barker

Il 7 marzo 2025 uscirà negli Stati Uniti con Viva Pictures Night of the Zoopocalypse, una commedia d’animazione horror ispirata ad un concept dello scrittore e regista Clive Barker (Hellraiser). Il film si presenta come “Madagascar incontra Paranorman e Il Colore venuto dallo spazio”.

Night of the Zoopocalypse – Trama e cast

Una notte, un meteorite si schianta contro lo zoo di Colepepper scatenando un virus che trasforma gli animali in strani e spassosi mutanti zombie sbavanti. Gracie, un giovane lupo eccentrico, fa squadra con un burbero e temibile leone di montagna per trovare un modo per tornare dal suo branco. Mentre lo zoo è invaso, devono escogitare un piano per far tornare tutti gli animali alla normalità. Insieme all’aiuto di un eterogeneo gruppo di sopravvissuti (Xavier, il lemure ossessionato dai film, Frida, il focoso capibara, Ash, lo struzzo sarcastico e favoloso e Felix, la scimmia infida), si imbarcano in una pericolosa missione per salvare lo zoo e sconfiggere Bunny Zero, il folle re mutante, determinato a diffondere il virus oltre le mura dello zoo. Benvenuti alla…zoopocalisse!

Il cast vocale include David Harbour (Una notte violenta e silenziosa, Hellboy, Stranger Things), Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian), Scott Thompson (The Kids In The Hall) e Gabbi Kosmidis (Unicorn Academy).

Night of the Zoopocalypse – Il trailer ufficiale in lingua originale

Il film è co-diretto da Ricardo Curtis (Gli Incredibili) e Rodrigo Perez-Castro (Il libro della vita) e scritto da Steven Hoban (A Christmas Horror Story) e James Kee (A Christmas Horror Story).

Il film è una coproduzione Francia/Canada/Belgio prodotta da Copperheart Entertainment (Nell’erba alta, Splice, A Christmas Horror Story), Charades (When Evil Lurks, Flow, Revenge), Umedia (John Wick, Mandy, La casa in fondo al lago) e IDL Films (Un sacchetto di biglie).

Il poster ufficiale del film