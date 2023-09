Nightmare: trailer e colonna sonora dell’horror psicologico norvegese di Shudder

Dal 29 settembre debutta negli Stati Uniti direttamente in streaming sul canale Shudder l’horror psicologico Nightmare. Il film è incentrato su una coppia, Mona e Robby, la cui vita viene sconvolta quando Mona arriva a credere che un mitologico demone la stia perseguitando.

La trama ufficiale: In “Nightmare” in Mona e Robby (Eili Harbo & Herman Tømmeraas) e sono una giovane coppia innamorata. Robby ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni e hanno concluso un ottimo affare per un appartamento spazioso, anche se fatiscente. Non importa che richieda un bel po’ di ristrutturazione. Non importa i continui litigi tra i vicini e il bambino che urla… Non importa che Mona sia improvvisamente tormentata da terrori notturni che diventano più intensi ogni volta che si addormenta… Robby è ansioso di mettere su famiglia, nonostante l’esitazione di Mona. Alla fine, i problemi di Mona sfuggono pericolosamente al controllo quando si convince di essere attaccata da un demone mitico – la Giumenta – intenzionato a possedere il suo bambino non ancora nato.