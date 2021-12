Nimby – Not In My Backyard: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film di Teemu Nikki

Dopo il grande successo di pubblico e critica alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha conquistato il premio della sezione Orizzonti Extra con Il cieco che non voleva vedere Titanic, il regista finlandese Teemu Nikki torna nei cinema italiani con Nimby – Not In My Backyard, una commedia nera che segue due giovani innamorate che decidono di fare coming out con le rispettive famiglie, scatenando una piccola guerra, ma non quella che potevano immaginare.

Nimby arriverà su IWONDERFULL.it, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures in collaborazione con MYmovies, e contemporaneamente nei cinema a partire dal 14 dicembre, dopo essere stato presentato in anteprima al XXXI Noir in Festival, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 dicembre. Il regista Teemu Nikki accompagnerà il film al festival per incontrare il pubblico e la stampa.

Trama e cast

La trama ufficiale: Mervi e Kata (Susanna Pukkila e Almila Bagriacik) vivono a Helsinki, sono innamorate, ma la loro vita di coppia è arrivata a un bivio. L’improvviso annuncio della visita dei genitori di Cara, la cui madre è la responsabile dell’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, le mette di fronte alla necessità di confessare il loro amore alle famiglie. Decidono quindi di cominciare da quella di Marv, recandosi nel paesino natale della ragazza. Una volta giunte lì, si trovano di fronte a una manifestazione neonazista di cui fa parte anche l’ex fidanzato di Marv. Ma questa sarà solo la prima brutta sorpresa a cui andranno incontro.

Il cast è completato da Elias Westerberg, Matti Onnismaa, Mari Rantasila, Antti Reini, Ona Kamu, Jouko Poulanto, Leila Abdullah e Stephan Schad.

Nimby – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 6 dicembre 2021

Curiosità

Teemu Nikki (Il cieco che non voleva vedere Titanic) è un prolifico regista autodidatta e pluripremiato, figlio di un allevatore di maiali di Sysmä, Finlandia. Nimby è il quarto lungometraggio di Nikki. Ha diretto anche numerosi cortometraggi che hanno ottenuto riconoscimenti in festival cinematografici in tutto il mondo, e serie tv popolari. Autore sorprendente, che spazia tra i generi contaminandoli, mischiando horror e commedia romantica, cyperpunk e denuncia sociale, Nikki è uno dei cineasti più interessanti del panorama europeo contemporaneo, amatissimo e conteso dai grandi festival. Lo stile di Nikki è meglio descritto come una satira politica dell’umanità ben voluta ma non polemica.

Teemu Nikki dirige Nimby da una sua sceneggiatura scritta con Jani Pösö (Lovemilla, Mister8).

Il team che ha supportato il regista Teemu Nikki dietro le quinte ha incluso la direttrice della fotografia Sari Aaltonen (Il cieco che non voleva vedere Titanic), il montatore Matti Näränen (The Unforgiven), lo scenografo Santtu Toivola (Mister8) e la costumista Riitta Röpelinen (Valo).

“Nimby” è il quarto film di Teemu Nikki distribuito da I Wonder Pictures dopo Lovemilla, Euthanizer e Il cieco che non voleva vedere Titanic che ha avuto un grande successo alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha conquistato il premio della sezione Orizzonti Extra.

Susanna Pukkila (Mervi)è un’attrice finlandese di Kouvola. Pukkila si è diplomata alla Uniarts Helsinki’s Theatre Academy nel 2018, ha poi proseguito gli studi alla scuola internazionale di teatro École Philippe Gaulier. Pukkila è stata selezionata per il Mentoring Program di WIFT Finland nel 2019 e nell’estate 2020 ha realizzato il suo primo spettacolo solista per l’Edinburgh Fringe Festival. Crediti recenti includono: Raiteet (Presentato al Red Carpet Film Festival 2018, dir. Taru Kitunen e Onni Seppänen), Baikal Brothers Ky (dir. Leea Klemola 2018), Täydellinen (dir. Tuomas Vaahtoluoto 2017), Maanalainen Päiväkirja (dir. Klaus Maunuksela 2017), 24h Plays Helsinki (dir. Riikka Oksanen 2016), Ystäväni (dir. Tuire Tuomisto 2016), Aniara (dir. Joel Neves, 2015) e Ylioppilasjuhlat (dir. Ilja Lehtinen 2014). “Nimby” è il debutto cinematografico di Pukkila.

Almila Bagriacik (Kata) nata nel 1990 è un’attrice tedesca di origine turca che si è esibita in numerosi film e serie televisive tedesche. Bagriacik ha interpretato il suo primo ruolo importante nel lungometraggio ‘Hördur” nel 2015, da cui è stata premiata come miglior attrice al Dream Fest Cinema nel 2016. È stata anche premiata come miglior giovane attrice al German Actors Award per il suo ruolo in “Die Opfer” nel 2017. Nel 2019 Bagriacik ha avuto un ruolo di protagonista nel lungometraggio tedesco “A Regular Woman”

Note del regista

Non direi che mi piace parlare con persone credono o che la pensano diversamente da me. È molto più facile stare con il mio stesso tipo di persone. Parlare con persone che sono d’accordo con me su tutto. Così non ho bisogno di mettere in discussione i miei pensieri. Inoltre, odio quando mi rendo conto di aver avuto dei pregiudizi verso persone diverse da me. Queste sono le ragioni per cui ho fatto questo film. Voglio cambiare. Voglio avere una mentalità più aperta e lasciare che ci siano persone diverse nel mio giardino. [Teemu Nikki]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Janne Huttunen (Lovemilla, Valmentaja, Masked Singer Suomi).Huttunen (nato nel 1975) è un compositore cinematografico versatile, produttore musicale e sassofonista. Ha ottenuto diversi dischi d’oro e di platino come produttore e cantautore. Ha crediti di composizione e produzione con Robin, Lucas, Pete Parkkonen, Waltteri Torikka, Leki & The Sweet Mints (BEL), Melody Day (KOR) e Kinki Kids (JPN) per citarne alcuni. Janne ha fatto tournée con molti artisti, come Sunrise Avenue, Leningrad Cowboys, Popeda e Waltteri Torikka.

TRACK LISTINGS:

1. Nimby Dancing Theme

2. +My Parents Are Coming

3. TV News

4. Do You Want Sausage?

5. Artsi

6. I Know Where She Is

7. The Walk

8. Out of the Closet

9. The Nazis

10. The Conversation

11. Do You Remember?

12. Molotov Cocktail

13. What the Fuck, Mika?

14. Everybody Around the Table

15. The Switchblade

16. Everybody In!

17. They Cut the Power

18. Be Quiet

19. Don´t Be Frightened

20. Roof Fight

21. They Want to Kill Us

22. Put the Shotgun Down

23. You Have Never Seen War.

24. You Haven´t Paid Any Rent

25. Jesus Asked Me to Talk with You

26. The Flirt

27. The Speech

28. Ich Liebe Dich

29. The Postman

30. The Lockdown

31. We Still Have an Hour to Think

32. The Chase

33. The Decision

34. The Fight

35. Regrets

36. Elämä=ihana

37. Mihin Vittuun Sulla on Hoppu

38. Älä Selitä

La colonna sonora di “Nimby – Not In My Backyard” è disponibile su Spotify e Amazon.

