Nimona, recensione e colonna sonora: un fantasy su diversità e inclusività con una protagonista irresistibile

Nimona diretto da Nick Bruno e Troy Quane (Spie sotto copertura) e tratto dall’acclamata graphic novel di ND Stevenson è approdato su Netflix. Questa epica avventura fantasy dal tratto grafico piacevole, con un ricercato tocco retrò, e dal character design ricco di personalità, non solo si è è rivelata una gradita sorpresa, ma ha potuto contare su una grintosa e carismatica protagonista a cui è davvero difficile resistere.

Quando Ballister Cuoreardito (Riz Ahmed), cavaliere di un futuristico mondo medievale, è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l’unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona (Chloë Grace Moretz), adolescente dispettosa amante del caos e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero è stato addestrato a distruggere. Ma con l’intero regno contro di lui, Nimona è la migliore (o forse l’unica) alleata su cui Ballister può contare. E mentre i ruoli tra eroi, cattivi e mostri iniziano a confondersi, i due protagonisti sono determinati a portare scompiglio: Ballister per dimostrare la propria innocenza una volta per tutte e Nimona per… portare solo scompiglio.

“Nimona” ha avuto un percorso produttivo travagliato, i diritti della graphic novel di ND Stevenson sono stati opzionati per la prima volta da Blue Sky Studios, il comparto animazione della 20th Century Fox, nel 2015. Quattro anni dopo, ovviamente, la 20th Century sarebbe stata acquistata dalla Disney in una fusione di proporzioni epiche. Non c’erano indicazioni che il film sarebbe stato cancellato quando la situazione si è calmata e i effetti i registi Nick Bruno e Troy Quane sono stati assunti nel 2020 quando è stato apportato un cambiamento nella leadership creativa.

Bruno e Quane – che erano parte integrante della famiglia Blue Sky e che erano appena usciti dal loro film Spie sotto copertura prodotto da Blue Sky nel 2019 – conoscevano intimamente la fonte di eccitazione che Nimona generava internamente. “Tutti erano così attratti da Nimona. Eravamo gelosi perché sembrava che a tutti importasse molto di più di questo film rispetto a quello in cui eravamo noi! scherza Bruno. Quando i due hanno preso il timone, hanno rivisitato ciò che aveva reso la storia originale così di successo e raddoppiato i suoi temi centrali, in particolare quelli riguardanti la persecuzione e le etichette che le persone attribuiscono agli altri, ma volevano anche mostrare quanto facilmente le percezioni possono essere cambiate. “Non volevamo rifuggire dalle cose orribili che sono effettivamente nel nostro mondo, ma volevamo anche creare un mondo che volevamo vedere… Quindi, il primo passo per noi è stato solo ascoltare le storie di tutti e assicurarci di raccontarle con onestà. E penso che la magia di questo film provenga dalle storie di persone che sanno cosa vuol dire sentirsi alienati, che hanno condiviso le loro esperienze con noi e si sono assicurati che la rappresentazione fosse autentica”, afferma Bruno.

Nimona inizia come una fiaba, ma poi man mano che la storia si dipana il racconto mostra un cuore pulsante colmo di significati affrontando temi come la diversità e l’inclusività mettendoli al centro di un’avventura fantasy classica, ma anche moderna grazie alla peculiare ambientazione che ci cala in un mondo medievale che è un mix di fantasy con cavalieri, magia, mostri e spade, ma anche tanta tecnologia con macchine volanti, armi a laser e tutto il repertorio estetico di stampo fantascientifico davvero ben integrato con lo scenario cavalleresco.

Per lo scenografo Aidan Sugano, adottare un approccio visivo altrettanto sovversivo ad una storia che capovolga l’idea tradizionale di eroi e cattivi era l’intenzione fin dall’inizio (Sugano è tra i pochi che sono rimasti con la produzione dall’inizio, subentrando allo scenografo originale Jeff Turley che non era disponibile a continuare con il film dopo un cambio di leadership) “Partendo da un semplice punto, il nostro film è incentrato sulla percezione e sulle aspettative, quindi volevamo fare riferimento a un approccio 2D per il modo in cui richiama la nostra storia con il mezzo. Crescendo con i film d’animazione disegnati a mano, c’è un’aspettativa di come dovrebbero essere le fiabe e volevamo giocare con quelle aspettative”, spiega Sugano, riferendosi a tutti i film su principesse e cavalieri in armature scintillanti che hanno plasmato il nostro immaginario su come dovrebbero essere gli eroi e i cattivi. Ogni scelta visiva fatta in Nimona è stata fatta al servizio della storia e del modo in cui fa esplodere le norme archetipiche. Dal sovvertimento delle scelte tradizionali quando si tratta di forme, illuminazione e colore, il film “sostiene uno specchio oscuro per mostrare come il pensiero medievale occupi il nostro mondo attuale utilizzando uno stile visivo che prende la versione più incontaminata del genere fantasy, e poi distrugge certe convenzioni”, dice Sugano.

La storia incentrata su un complotto a corte alla fine svelerà chi sono i veri eroi e chi invece i veri mostri, che si può trovare l’amicizia nelle situazioni più impensate e accettare se stessi e gli altri per come siamo, ma non senza un percorso di accettazione mai facile e irto di ostacoli emotivi e cocenti delusioni. La caratterizzazione di Nimona, doppiata in originale da Chloe Grace Moretz e in italiano da Margherita De Risi, è la marcia in più che permette ad ognuno di empatizzare con la storia di questa ragazzina iperattiva che cerca un posto nel mondo e qualcuno con condividere il sentirsi un esclusa. Nimona è deliziosamente logorroica e si esprime in un un mix di sarcasmo e spirito ribelle, il vibe punk-rock è percettibile anche nel design del personaggio, che contraddistingue molte delle gag più riuscite del film. La cosa più curiosa è che il ruolo di “Hit Girl” nel film Kick-Ass del 2010 ha influenzato lo sviluppo di Nimona da parte di ND Stevenson mentre scriveva il suo webcomic e poi ha inevitabilmente spinto i registi Nick Bruno e Troy Quane a scegliere Moretz per il ruolo.

Chloë Grace Moretz spiega perché ha colto al volo l’opportunità di dare la voce a Nimona: Ho adorato tutto ciò che Nimona rappresentava. Per me, lei era incentrata sull’accettazione di se stessi, indipendentemente dagli obblighi o dalle implicazioni della società. Rappresenta ciò che significa essere un individuo. È sfacciatamente Nimona e si sottrae a qualsiasi pressione sociale ed è qualcosa che ho sempre ammirato e ammirato in un personaggio. Inoltre, essere in grado di darle la voce al fianco di Riz Ahmed è stata una delle cose più eccitanti che ho potuto fare da un po’ di tempo. Quando abbiamo iniziato, una delle cose di cui ho parlato con i registi era che volevano alti alti e bassi bassi, quasi una quantità irregolare di emozione e caos. E poi quando è tranquilla e immobile, colpisce in un modo molto più incisivo. È stata una cosa davvero interessante con cui giocare. Probabilmente ci sono state milioni di riprese di me che facevo cose assolutamente folli, ma puoi davvero dire come ha alti e bassi, sta lanciando tutte queste cose là fuori, e poi ti colpirà forte nello stomaco con questa dolce onestà quando arriva alla sua verità. In quei momenti il tuo cuore si scioglie davvero per lei, ed è qualcosa che è davvero apparso sulla pagina e ancora di più nel film ora.

Nimona – La genesi a fumetti

Se chiedi a ND Stevenson (Nate Diana “Indy” Stevenson), pluripremiata fumettista, scrittrice e showrunner della serie tv She-Ra e le principesse guerriere, quando è nata l’idea di Nimona, la risposta che otterrai è quella che sicuramente introdurrà una marea di emozioni familiari (quelle sepolte da tempo se sei fortunato): “Sono stata ossessionata dai mutaforma fin da bambina, ma tecnicamente il seme del idea iniziata al liceo. Sono andata in un liceo pubblico per due anni dopo essere stato educata a casa per la maggior parte della mia vita, e con quell’esperienza è arrivata questa intensa consapevolezza che, oh mio Dio, è tutto sbagliato. I miei capelli, i miei vestiti, i miei amici, le cose che mi piacciono. Mi sentivo come se nessuno mi avesse affatto capito. È stata quella sensazione di non adattarsi, di non appartenere, di voler cambiare tutto di se stessa e diventare qualcuno o qualcos’altro completamente, tutte le volte che voleva, che ha dato origine a Nimona – una palla appuntita, una grintosa mutaforma di illimitate capacità e caos. Una manifestazione di ciò che Stevenson chiama vividamente “un brodo primordiale di emozioni” che ribolle nel cuore e nella mente di ogni adolescente.

A quel tempo, Stevenson era interessata a trovare modi per decostruire le storie dei supereroi e nelle prime versioni del personaggio, Nimona doveva sottoporsi ad un processo per ricordare chi era ogni volta che cambiava forma. (Nelle primissime versioni iterazioni, aveva una benda sull’occhio e continuava a dimenticare su quale lato del suo viso andava) Ma fu solo durante il primo anno di college di Stevenson al Maryland Institute College of Art che i primissimi rendering della versione di Nimona ora riconosciamo ciò che sarebbe diventato il personaggio. “Mentre frequentavo la scuola d’arte, avevo lottato molto con la mia salute mentale e mi sentivo incompresa. Avevo a che fare con molte cose e non sapevo dove mettere quelle emozioni”, dice. Riconoscendo che Stevenson aveva bisogno di un modo sano per incanalare tutti i suoi pensieri, un buon amico l’ha sfidata a creare un fumetto di due pagine. Quindi, accettando quella sfida, Stevenson ha rivisitato il mutaforma che aveva sognato per la prima volta da adolescente. Ha aggiornato il personaggio (la benda sull’occhio è stata abbandonata), ne ha introdotti di nuovi come Ballister e Ambrosius, li ha catapultati in un mondo tecno-medievale vertiginosamente divertente e ha rapidamente sfornato il primo capitolo di Nimona. La storia alla fine si trasforma in un webcomic serializzato che si sviluppa per un periodo di due anni attirando una base di fan accaniti lungo la strada. “È stato incredibile rendersi conto che molte più persone si sono relazionate con esso di quanto pensassi”, dice dell’esperienza. Poi Harper Collins l’ha notata. Hanno offerto a Stevenson un contratto per un libro per pubblicare i suoi fumetti raccolti in una graphic-novel. Nel 2015, Nimona ha ottenuto una nomination per un National Book Award all’allora 23enne Stevenson e rimane uno dei romanzi grafici dell’editore più venduti di sempre.

La sinossi ufficiale del romanzo grafico: Nimona vuole diventare la nuova spalla del criminale più cattivo del regno, Lord Ballister Cuorenero. Sebbene sia molto giovane, è intraprendente, entusiasta, e può trasformarsi in qualunque animale! Saranno una squadra temibile, insieme. Solo che nulla è veramente come sembra, in questa storia. Ma proprio nulla. E la piccola Nimona scoprirà cosa è davvero importante e chi le vuole bene veramente, in un libro straordinariamente fresco, veloce, profondo, colorato, sorprendente e intricato, opera di una straordinaria e giovanissima autrice, la pluripremiata Noelle Stevenson!

Nimona – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore vincitore di un Emmy Christophe Beck (Frozen, Ant-Man, Shazam Furia degli Dei, Edge of Tomorrow, WandaVision, Buffy l’ammazzavampiri, Snoopy & Friends).

(Frozen, Ant-Man, Shazam Furia degli Dei, Edge of Tomorrow, WandaVision, Buffy l’ammazzavampiri, Snoopy & Friends). La colonna sonora include il brano originale “T-Rex” scritto per il film e interpretato dalla cantautrice e rapper americana Kristine Meredith Flaherty aka K.Flay .

aka . Registrato agli Air Studios di Londra con la London Symphony Orchestra, Beck mirava a creare una colonna sonora che ibridasse suoni sinfonici classici con un tocco più contemporaneo. La sua ispirazione era sua figlia di 18 anni. “La relazione tra Nimona e Ballister mi coinvolge tanto quanto un padre con una figlia che ha lo stesso spirito ribelle di Nimona”, dice Beck. “Ballister è una specie di mentore per Nimona e, in altri modi, lei per lui. Imparano davvero gli uni dagli altri. E come compositore, i miei tipi preferiti di scene su cui lavorare sono quelli in cui posso davvero attingere alle emozioni dei personaggi e magari avere l’opportunità di far piangere un po’ il pubblico”.

Per quanto riguarda l’atmosfera punk-rock di Nimona, Christophe Beck ha richiesto rinforzi. “Nimona è davvero ribelle, quindi ci sono un sacco di scene in cui decide di andare per la sua strada e infrangere alcune regole – ce ne sono alcune momenti in cui inizia a cantare la colonna sonora prima che inizi, ad esempio: volevamo davvero ottenere un classico suono punk rock, e ci stavamo impegnando così tanto dopo quel classico suono punk rock che abbiamo assunto Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols, a suonare il riff di chitarra”.

Il tema di Nimona presenta una voce femminile solista cantata dal nativo di Chicago Merritt Lear. “Volevo catturare il suono di una giovane ragazza che cerca di scoprire chi è in un mondo in cui le viene costantemente detto chi deve essere. Il tema sembra vivace nel contesto dell’infanzia di Nimona, ma poi quello stesso brano musicale ha un effetto molto diverso quando viene sovrapposto a immagini molto diverse verso la fine del film.

Beck ha utilizzato un theremin per evocare vibrazioni mostruose retrò per sottolineare alcuni momenti “inquietanti” della protagonista: “Nimona è spesso definita un mostro in questo film, e ci sono alcuni momenti in cui ci giochiamo davvero utilizzando il theremin, il classico suono del film di mostri che associ immediatamente ai film di fantascienza degli anni Cinquanta”.

Il film si chiude con “T-Rex”, una canzone originale della cantautrice K. Flay. Nonostante fosse ancora nella fase iniziale dello storyboard/pre-vis quando i produttori si sono rivolti a K. Flay per scrivere una canzone, il film ha avuto un impatto immediato sulla musicista di Los Angeles. “Immediatamente, molti dei temi alla base della storia hanno risuonato con me”, afferma K. Flay (alias Kristine Flaherty). “La prima riga della canzone che ho finito per scrivere è stata ‘Celebra i rifiuti’. In molti modi, penso che questo film sollevi molte domande importanti: ‘Chi escludiamo? E perché lo facciamo? Cosa dice questo sulla cultura prevalente? E cosa dice inoltre su chi sono i veri eroi?’” Lo spirito predominante di “T-Rex” è uno spirito di amicizia e divertimento, ma anche una giusta sete di potere. “La mia mentalità quando lavoravo a questo era davvero quella di catturare energia e potere perché penso che Nimona abbia entrambe queste cose in abbondanza”, spiega Flaherty. “Ha una gioia di vivere, una fame e una sete di vita – e questo è il tipo di potere che volevo catturare con questa canzone al contrario di qualcosa di violento. C’è un vantaggio, ma non è un potere oppressivo. Incoraggia.

K. Flay aveva pensato molto a creature potenti a livello prototipico come ispirazione per la canzone. Alla fine ha optato per un T-Rex. Si scopre che lo squalo in cui Nimona si trasforma originariamente doveva essere un T-Rex nel fumetto di ND Stevenson. L’autore l’ha cambiato all’ultimo minuto perché le gag andavano meglio con una parola di una sillaba e perché gli squali sono semplicemente più facili da disegnare.

