Non così vicino: trailer italiano e anticipazioni del film “A Man Called Otto” con Tom Hanks

Dal 16 febbraio 2023 debutta nei cinema italiani con Sony Pictures Non così Vicino (A Man Called Otto), la commedia con protagonista Tom Hanks tratta dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”. Il film è un remake della commedia svedese Mr. Ove (2015) diretto da Hannes Holm.

La trama ufficiale: “Non Così Vicino” racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Il cast del film include anche Mariana Treviño, Rachel Keller, Kailey Hyman, Cameron Britton, Mike Birbiglia, Manuel Garcia-Rulfo, Lavel Schley, Kelly Lamor Wilson, Mariana Treviño. Elle Chapman, Spenser Granese, Josefine Lindegaard, Juanita Jennings, Nayab Hussain, Jon Donahue, Robin K. Johnson, Christiana Montoya, Kirk Kelly, Bryant Carroll, Peter Lawson Jones, Julian Manjerico, Greg Allan Martin, Alessandra Perez.

Marc Forster (Monster’s Ball – L’ombra della vita, Il cacciatore di aquiloni, Quantum of Solace, World War Z) dirige “Non così vicino” da una sceneggiatura di David Magee (L’Accademia del Bene e del Male, Il ritorno di Mary Poppins, Vita di Pi). Magee e Forster hanno collaborato in precedenza per il film biografico Neverland – Un sogno per la vita.

L’adattamento cinematografico originale svedese è stato nominato per due Oscar (miglior film straniero e miglior trucco) ed è stato il film straniero con il maggior incasso del 2016 negli Stati Uniti.

Il protagonista del libro originale e del film svedese Il film svedese con Rolf Lassgård si chiamava Ove, nome nel remake cambiato in Otto.

Sony Pictures ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale del film “Mr. Ove” per 60 milioni di dollari, la cifra più alta mai pagata per un film all’European Film Market.

Il romanzo originale e il film svedese

Fredrik Backman è l’autore numero 1 del bestseller del New York Times “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, “Mia nonna saluta e chiede scusa”, “Britt-Marie è stata qui”, “Beartown”, “Us Against You” e “Gente ansiosa”, oltre a due romanzi e un’opera di saggistica. I suoi libri sono pubblicati in più di quaranta paesi. Vive a Stoccolma, in Svezia, con la moglie e i due figli.

La sinossi ufficiale del romanzo: Ove ha 59 anni. Guida una Saab. La gente lo chiama “un vicino amaro come una medicina” e in effetti lui ce l’ha un po’ con tutti nel quartiere: con chi parcheggia l’auto fuori dagli spazi appositi, con chi sbaglia a fare la differenziata, con la tizia che gira con i tacchi alti e un ridicolo cagnolino al guinzaglio, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa sua. Ogni mattina alle 6.30 Ove si alza e, dopo aver controllato che i termosifoni non stiano sprecando calore, va a fare la sua ispezione poliziesca nel quartiere. Ogni giorno si assicura che le regole siano rispettate. Eppure qualcosa nella sua vita sembra sfuggire all’ordine, non trovare il posto giusto. Il senso del mondo finisce per perdersi in una caotica imprevedibilità. Così Ove decide di farla finita. Ha preparato tutto nei minimi dettagli: ha chiuso l’acqua e la luce, ha pagato le bollette, ha sistemato lo sgabello… Ma… Ma anche in Svezia accadono gli imprevisti che mandano a monte i piani. In questo caso è l’arrivo di una nuova famiglia di vicini che piomba accanto a Ove e subito fa esplodere tutta la sua vita regolata. Tra cassette della posta divelte in retromarce maldestre, bambine che suonano il campanello offrendo piatti di couscous appena fatti, ragazzini che inopportunamente decidono di affezionarsi a lui, Ove deve riconsiderare tutti i suoi progetti. E forse questa vita imperfetta, caotica, ingiusta potrebbe iniziare a sembrargli non così male…

Il romanzo “L’uomo che metteva in ordine il mondo” è disponibile su Amazon.

Le musiche originali del film sono del quindici volte candidato all’Oscar Thomas Newman (American Beauty, Le ali della libertà, Skyfall, Saving Mr. Banks, 1917).

