Dopo l’anteprima alla 59. Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nei cinema dal 28 settembre con Daitona e Flickmates Non credo in niente, opera prima di Alessandro Marzullo.

Non credo in niente – Trama e cast

Non credo in niente è un viaggio notturno nell’anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent’anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni, nonostante il loro progetto di vita stia prendendo una direzione diversa da quella che speravano… Sullo sfondo di una Roma deteriorata e decadente, vediamo una giovane donna dai numerosi talenti artistici che per vivere fa la hostess; un aspirante attore che si rifugia nel sesso occasionale e una coppia di giovani musicisti che per sopravvivere sono costretti a lavorare in nero in un ristorante. Un racconto corale e frammentario che, attraverso un’estetica di contrasti, restituisce il disagio e la frustrazione dei trentenni di oggi. Con un rapido montaggio alternato e un abile gioco musicale, fatto di dissonanze e distorsioni, Alessandro Marzullo mette in scena proprio quella “liquidità” della società anticipata da Bauman.

Il film è interpretato da: Demetra Bellina (Comedians, Gabriele Salvatores, 2021), Giuseppe Cristiano (Io non ho paura, Gabriele Salvatores, 2003; Come Dio Comanda, Gabriele Salvatores, 2008), Renata Malinconico (Ovunque tu sarai, Roberto Capucci, 2017), Mario Russo (Calibro 9, Toni D’Angelo, 2018; Una femmina, Francesco Costabile, 2021), Lorenzo Lazzarini (Love in the Villa, Mark Steven Johnson, 2022), Gabriel Montesi (Esterno Notte, Marco Bellocchio, 2022; Siccità, Paolo Virzì, 2022), Antonio Orlando (Il Primo Re, Matteo Rovere, 2017; Il Traditore, Marco Bellocchio, 2018) e Jun Ichikawa (Cantando dietro i paraventi, Ermanno Olmi, 2003; House of Gucci, Ridley Scott, 2021).

Non credo in niente – Trailer e video

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia di Kacper Zięba / Montaggio di Francesca Addonizio / Sound Mix di Federico Tummolo / Colore di Alessandro Rocchi / Effetti Sonori di Leonardo Paoletti / Costumi & Scenografia di Maria Gorgoglione.

Non credo in niente – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono Riccardo Amorese in collaborazione con Stereotyp, Demetra Bellina, Renata Malinconico, Mario Russo, Michele Bellina, Giovanni Grisan, Gabriela Dobressan.

in collaborazione con Stereotyp, Demetra Bellina, Renata Malinconico, Mario Russo, Michele Bellina, Giovanni Grisan, Gabriela Dobressan. Compositore e produttore musicale con studio a Roma Riccardo Amorese ha lavorato su Italia, Francia e Stati Uniti. La musica di Amorese è stata licenziata per trailer internazionali di major Hollywoodiane (come In The Heart Of the Sea, Colette, Blade Runner 2049), ha inoltre composto e licenziato intorno ai 1000 brani musicali (circa 100 al mese) per la nota televisione statunitense HBO, ha composto musiche per film come In fondo al bosco (SKY), Neverlake (ONEMORE), Albe (k48), Angel (Kanari Film) e recentemente per serie televisive come Romolo + Giuly: La Guerra Mondiale Italiana (FOX). Tra le esperienze in pubblicità vale la pena citare le assidue collaborazioni con FENDI, GUCCI e SERGIO ROSSI. Riccardo Amorese inoltre è tra i pochi in Italia ad aver realizzato anche musica per videogiochi editi da colossi come Microsoft (NERO per XBOX) La musica di Riccardo è pubblicata tra le varie da Warner, Flipper, Rai Com, Zerokilled, Why Oh Why, Skam…Amorese ha studiato composizione con il M° E.Ravaglia e Musica elettronica con il M°M.Giri. E’ laureato con massimo dei voti in lettere e filosofia, con una tesi sul linguaggio del cinema.

LATO A

01. So Many Roads (Versione Film) | Riccardo Amorese, Demetra Bellina

02. Lumiere | Riccardo Amorese

03. Cambusa | Riccardo Amorese

04. So Many Stars | Riccardo Amorese

05. So Many Diamonds | Riccardo Amorese

06. Il Motociclista Pt. I | Giovanni Grisan

07. Aurora | Riccardo Amorese

08. So Many Eyes | Riccardo Amorese

09. Sciolta | Riccardo Amorese

10. Il Motociclista Pt. II | Giovanni Grisan

11. Giungle | Riccardo Amorese

12. Cara’s Theme | Renata Malinconico con Mario Russo

13. So Many Flowers | Riccardo Amorese

14. Cortina 86 | Riccardo Amorese

15. Eva | Riccardo Amorese

16. So Many Doors | Riccardo Amorese

LATO B

01. So Many Roads (Versione Acustica) | Riccardo Amorese, Demetra Bellina

02. Night Tunnels | Riccardo Amorese

03. La City | Riccardo Amorese

04. Il Gioia | Renata Malinconico con Mario Russo

05. Lasciami | Riccardo Amorese con Gabriel Dobressan

06. Smokers | Michele Bellina

07. Sono Solo Viaggi | Riccardo Amorese

08. So Many Roads (Versione Chitarra e Armonica)| Riccardo Amorese, Demetra Bellina

09. Keepin Me | Stereotyp

La colonna sonora di “Non credo in niente” è disponibile QUI in vinile e su Amazon in digitale.

Non credo in niente – Foto e poster