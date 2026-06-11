“Non potrà farlo”: iniziano già i problemi per Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi

A finire sotto i riflettori è uno dei momenti più iconici della storia del reality: il celebre tuffo dall’elicottero, da sempre simbolo dell’ingresso ufficiale dei concorrenti nell’avventura. Questa volta, però, il rito potrebbe subire una trasformazione inattesa.

La nuova edizione, affidata alla conduzione di Selvaggia Lucarelli e registrata nelle Filippine, nasce con l’obiettivo di rilanciare il format attraverso una formula profondamente diversa rispetto al passato. Ma proprio il cambio di location avrebbe fatto emergere problemi burocratici e autorizzativi che rischiano di cancellare una delle immagini più amate dal pubblico.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la produzione starebbe incontrando difficoltà nell’ottenere i permessi necessari per effettuare il tradizionale lancio in mare dall’elicottero nelle acque filippine. Le criticità riguarderebbero soprattutto gli aspetti legati alla sicurezza e alle autorizzazioni per le riprese aeree.

Non si tratta di un dettaglio qualsiasi. Nel corso degli anni il tuffo è diventato un vero marchio di fabbrica del reality, regalando scene entrate nella memoria collettiva degli spettatori. Dai concorrenti paralizzati dalla paura fino agli ingressi più spettacolari, quel salto ha sempre rappresentato il passaggio simbolico dalla vita quotidiana all’esperienza estrema dell’isola.

Per questo motivo rinunciarvi completamente sarebbe una scelta difficile da digerire sia per gli autori sia per i fan storici del programma.

Le due soluzioni allo studio

Dietro le quinte, però, Mediaset e la produzione starebbero già valutando alcune alternative. La prima ipotesi prevede l’utilizzo di una piattaforma o di un trampolino ad alta quota posizionato sopra una piscina, in modo da ricreare l’effetto scenografico del tuffo in un ambiente più controllato.

La seconda soluzione sarebbe ancora più curiosa. Il tuffo dall’elicottero verrebbe effettivamente realizzato, ma non nelle Filippine. Le immagini potrebbero essere registrate in Italia, in un lago della Lombardia, per poi essere inserite nel montaggio della puntata e presentate come parte dell’ingresso ufficiale dei naufraghi.

Una scelta che consentirebbe di conservare il momento spettacolare senza rinunciare alle esigenze di sicurezza.

L’eventuale modifica del tuffo conferma quanto l’edizione 2026 sia destinata a segnare una rottura con il passato. Oltre al trasferimento dall’Honduras alle Filippine, il reality sarà registrato e non trasmesso in diretta come nelle stagioni precedenti. Anche la conduzione rappresenta una novità importante, con Selvaggia Lucarelli pronta a guidare il programma insieme ad Alvin.

Per il momento non esistono conferme ufficiali sulla scelta definitiva. Potrebbe persino accadere che il celebre tuffo venga eliminato del tutto, come già successo in alcune passate edizioni. Ma una cosa appare chiara: l’Isola che debutterà nei prossimi mesi sarà molto diversa da quella che il pubblico ha imparato a conoscere negli anni. E forse proprio uno dei suoi riti più famosi rischia di diventare il simbolo di questo cambiamento.