“Non potrà farlo”: iniziano già i problemi per Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi
L’Isola dei Famosi 2026 non è ancora arrivata sul piccolo schermo, ma già deve fare i conti con il primo imprevisto. A finire sotto i riflettori è uno dei momenti più iconici della storia del reality: il celebre tuffo dall’elicottero, da sempre simbolo dell’ingresso ufficiale dei concorrenti nell’avventura. Questa volta, però, il rito potrebbe subire
11 Giugno 2026 08:30
L’Isola dei Famosi 2026 non è ancora arrivata sul piccolo schermo, ma già deve fare i conti con il primo imprevisto.