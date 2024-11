Nosferatu: A Symphony of Horror – trailer del remake/remix di David Lee Fisher con Doug Jones nei panni del Conte Orlok

Tutto quello che c’è da sapere su “Nosferatu: A Symphony of Horror” un fedele rifacimento del capolavoro vampire horror espressionista di Murnau, dal regista del remake “The Cabinet of Dr. Caligari”.

Nosferatu “sorgerà” sugli schermi italiani a gennaio 2025 con il nuovo adattamento del regista Robert Eggers (The Witch), ma nell’attesa è arrivato un trailer di un altro remake, in sviluppo da ben otto anni, basato sul capolavoro muto espressionista di Murnau. Si tratta del remix Nosferatu: A Symphony of Horror e vede come protagonista Doug Jones (Hellboy, La forma dell’acqua) nel ruolo del conte Orlok.

Il film diretto da David Lee Fisher ripropone la stessa storia del film muto originale del 1922, ma presenta un nuovo cast e un ampio uso delle tecnica del “green screen” o “chroma key”, il risultato estetico ricorda “Sin City” e “Sky Captain and the World of Tomorrow”, uno schermo/fondale che è stato poi “riempito” con sfondi creati digitalmente e presi dal film originale.

Nosferatu A Symphony of Horror – Trama e cast

In “Nosferatu: A Symphony of Horror”: Convocato in un remoto castello, un impiegato intraprende un viaggio straziante nell’ignoto mentre la sua innocente moglie cade sotto l’incantesimo di un’ombra terrificante.

Il cast oltre a Doug Jones include anche Sarah Carter , Joely Fisher, Emrhys Cooper, Jack Turner, Cinda Adams, Eddie Allen, Frank Arend, Ron E. Dickinson, Brian Hanford, Joseph Michael Harris, Corey Allen Kotler, Gregg Lawrence, Drew Leger, George Maguire, Sara Montez, Karen Teliha, Time Winters.

Curiosità

Il regista David Lee Fisher è al suo secondo remake con ausilio di “green screen” di un classico del cinema espressionista tedesco degli anni ’20. Nel 2019 Fisher ha diretto un rifacimento del capolavoro Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene il cui cast includeva Doug Jones nei panni del sonnambulo Cesare e Daamen J. Krall in quelli del Dr. Caligari.

di Robert Wiene il cui cast includeva Doug Jones nei panni del sonnambulo Cesare e Daamen J. Krall in quelli del Dr. Caligari. Questa non è il primo remake di Nosferatu – Il vampiro (1922), in precedena è uscito Nosferatu – Il principe della notte (1979).

Il film utilizza i nomi dei personaggi dell’originale Nosferatu – Il vampiro (1922), anziché i nomi del romanzo “Dracula”. L’originale del 1922 fu ritirato dai cinema dopo la sua uscita nel 1923, dopo che la vedova di Bram Stoker presentò istanza di violazione del copyright. Il primo remake, Nosferatu – Il principe della notte (1979), utilizzò i nomi dei personaggi del romanzo, poiché il caso era stato prescritto al momento della sua produzione.

Ci sono voluti quasi dieci anni per pubblicare questo film, finanziato con successo su Kickstarter il 3 dicembre 2014. Il film ha coinciso con l’uscita di un altro remake, il Nosferatu di Robert Eggers (2024).

Doug Jones – Note biografiche

Doug Jones è un attore, contorsionista e mimo americano noto soprattutto per aver interpretato creature non umane attraverso effetti speciali e trucco. Tra le collaborazioni più note e assidue di Jones ci sono quelle con l’acclamato regista Guillermo del Toro. Jones apparso in film come Mimic, Hellboy nei panni dell’Abe Sapien, Il labirinto del fauno, Hellboy II: The Golden Army in cui ha ripreso il ruolo dell’Abe Sapien e interpretato altre due creature, il Ciambellano e l’Angelo della morte, nella ghost-story Crimson Peak nei panni dello spettro di Lady Beatrice Sharpe e nel film premio Oscar La forma dell’acqua – The Shape of Water come l’Umanoide anfibio.

Altri titoli sullo schermo di Jones includono i due film di Hocus Pocus in cui ha interpretato lo zombie Billy Butcherson, Tank Girl, I Fantastici 4 e Silver Surfer nei panni dell’iconico araldo di Galactus, The Bye Bye Man e molti altri. Scorrendo l’impressionante elenco di apparizioni televisive di Jones, l’attore ha interpretato ruoli anche in Falling Skies nei panni dell’alieno Cochise, The Strain nel ruolo di un Antico, era uno dei raccapriccianti “Gentlemen” in Buffy l’ammazzavampiri e si è assicurato il ruolo del capitano Saru in Star Trek: Discovery.

Anche se maggiormente noto per i suoi ruoli sotto trucco prostetico, Jones ha recitato anche in diversi film senza protesi come in Batman il ritorno, era uno dei clown al soldo del Pinguino di Danny DeVito e nella parodia Mystery Men nel ruolo cameo di “Pencilhead”. Più di recente, Jones è apparso nel thriler di Netflix Beneath the Leaves (2019) e nello stesso anno ha impersonato il temibile vampiro Barone Afana nella serie tv comedy-horror What We Do in the Shadows.

