Not Okay: la colonna sonora del film con Zoey Dutch e Dylan O’Brien su Disney Plus

Dal 29 luglio disponibile in esclusiva su Disney+ Not Okay, un ammonimento sulla fama e la fortuna che arrivano dai social media. Scritto e diretto dall’attrice Quinn Shephard (Blame), il film è interpretato da Zoey Deutch nei panni di Danni. il cui grande desiderio di essere al centro dell’attenzione finisce per andare troppo oltre e travolgerla, letteralmente.

Trama e cast

La trama ufficiale: Danni Sanders (Zoey Deutch), un’aspirante scrittrice senza scopo, senza amici, senza prospettive romantiche e, peggio ancora, senza follower, finge un viaggio a Parigi adatto a Instagram nella speranza di aumentare la sua influenza sui social media. Quando un terribile incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade inconsapevolmente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Lei “ritorna” come un’eroina, stringendo persino un’improbabile amicizia con Rowan (Mia Isaac), una sopravvissuta ad una sparatoria scolastica dedita al cambiamento sociale, e trovando l’uomo dei suoi sogni Colin (Dylan O’Brien). Come influencer e sostenitrice, Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato. Ma è solo questione di tempo prima che la maschera cada e lei impari a proprie spese che Internet ama sempre affossare qualcuno.

Il cast di “Not Okay” include anche Negin Farsad,Tia Dionne Hodge, Embeth Davidtz, Brennan Brown , Karan Soni, Dash Perry, Christian Vunipola, Kirk White, Peter Patrikios, Sarah Yarkin, Julia Murney, Caroline Gotschall, Preston Martin, Nayib Felix.

Not Okay – trailer e video

Primo teaser ufficiale in lingua originale pubblicato il 21 giugno 2022

Secondo trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 21 giugno 2022

Trailer ufficiale in italiano pubblicato il 27 luglio 2022

Curiosità

L’attrice e regista Quinn Shephard, al suo secondo lungometraggio dopo l’esordio con il dramma Blame (2017) che l’ha vista anche protagonista. Altri crediti di Shehard come attrice includono ruoli in Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, La diseducazione di Cameron Post e The Man in the Woods.

Durante la realizzazione di “Not Okay”, Nadia Alexander (che interpreta Harper) ha fatto la proposta alla sua fidanzata di lunga data Quinn Shepherd, la sceneggiatrice/regista del film, al Lincoln Center, l’8 settembre 2021, di fronte ad amici e compagni di cast (e una guardia del Lincoln Centr).

Zoey Deutch e Dylan O’Brien hanno già collaborato in The Outfit (2022).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Pierre-Philippe Côté (The Nomads of Oz, I famelici, Flashwood). Côté ha già collaborato con la regista Quinn Shephard per “Blame” (2017).

TRACK LISTINGS:

1. I’m the Worst (oh Child! & Georgette) 3:24

2. Ça Plane Pour Moi (feat. Anna Jean) 2:26

3. Payout (feat. Whookilledkenny) (Campfire) 2:38

4. The End of the World (Juniore) 3:13

5. Cancel Danni Sanders 1:34

6. No One Understands Me 0:08

7. The Lie 0:14

8. Oh F**k 0:10

9. Bonne Idée 0:38

10. Danni Sanders (Lullaby) 0:20

11. Bonne Idée (Reprisal) 0:48

12. Arrival at Support Group 1:05

13. Clout Chasing 1:20

14. I Am More Than a Statistic 0:41

15. Rowan’s Theme 1:16

16. Am I a Good Person? 0:50

17. Harper’s Theme 0:13

18. We’ve Had Enough 1:24

19. Firecrackers 1:54

20. Countdown 1:31

21. Elle L’a Fait (Bonne Idée Reprisal) 3:06

22. Confrontation 1:25

23. Finale 0:23

24. Confrontation Pt. 2 (Rowan Reprisal) 2:49

La colonna sonora di “Not Okay” è disponibile su Amazon.

Foto e poster