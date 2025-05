C’è la data ufficiale dell’uscita del film Now You See Me 3, il terzo appuntamento della rinomata saga. La richiesta è altissima.

“Now You See Me 3” arriva al cinema: la data

Now You See Me sta per tornare sul grande schermo con l’attesissimo terzo capitolo. La famosa saga ha infatti avuto inizio nel 2013 ed è adesso arrivato un nuovo appuntamento con la storia dei Quattro Cavalieri, che “ritornano insieme a una nuova generazione di illusionisti per regalare colpi di scena, svolte, sorprese e magie mai apparse in un nessun altro film prima d’ora“. Il cast del film vedrà il ritorno di molti volti storici del franchise tra cui Jesse Eisenberg, nei panni del cartomago J. Daniel “Danny” Atlas. Ci saranno inoltre Woody Harrelson (Merritt McKinney), Dave Franco (Jack Wilder), Isla Fisher (Henley Reeves) e Morgan Freeman (Thaddeus Bradley).

A prendere parte al set sono state però anche molte new entry tra cui Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Pike.

Quando esce Now You See Me 3 al cinema

La casa di produzione Lionsgate ha annunciato l’uscita del terzo film della saga dei maghi del crimine, che sarà stavolta intitolato Now You See Me: Now You Don’t. L’arrivo nelle sale cinematografiche è infatti previsto per il 14 novembre 2025, ed è stato anche annunciato che non si tratterà dell’ultimo capitolo della saga. Il franchise ha fatto il suo esordio nel 2013 con Now You See Me: I Maghi del Crimine. Tre anni dopo c’è invece stato il sequel, che ha anch’esso ottenuto un grande successo. C’è da dire che i due film hanno totalizzato – insieme – ben 687 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Il nuovo film della saga è invece diretto da Ruben Fleischer, che è al momento al lavoro per la Sony sugli adattamenti di Uncharted e Venom. La sceneggiatura è stata firmata da Michael Leslie, la stessa penna di MacBeth e Assassin’s Creed, ma anche da Eric Warren Singer e Seth Grahame-Smith. Tra i produttori ci saranno inoltre Bobby Cohen e Alex Kurtzman, mentre Meredith Wieck ed Erin Jones-Wesley supervisioneranno il progetto per conto della Lionsgate.

Di cosa parlerà Now You See Me 3

Il terzo capitolo della saga parlerà dei Quattro Cavalieri, i maghi criminali del primo film che si trovano ora a insegnare i loro trucchi a dei giovanissimi maghi, mentre si preparando per un ambizioso e nuovo furto. Stavolta la trama esplora infatti il passaggio di testimone tra le vecchie e nuove generazioni di maghi. Il film promette un’esperienza unica con illusioni speciali e rapine che coinvolgono sia i vecchi che i nuovi personaggi.

“Ci sono tre cose in questo mondo che amo assolutamente… Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e la magia” – ha dichiarato il regista – “Avere la possibilità di lavorare con questi due attori di talento, così come il resto dell’incredibile cast dei film di Now You See Me, è un sogno che si avvera. Sono un fan da sempre dei film sulle rapine: amo essere attratto dai colpi di scena e dal mistero in cui nulla è come sembra. E questo è ancora più vero quando i ladri sono maghi: le opportunità sono infinite“.