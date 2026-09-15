In vista della Festa di San Gennaro del 19 settembre 2026, Nexo Studios e Officina della Comunicazione presentano “’O sang. Il miracolo di San Gennaro”, film diretto da Giovanni Troilo e atteso al cinema dall’11 al 15 novembre 2026, per raccontare a Napoli il legame tra il santo, il sangue nell’ampolla e una devozione che

In vista della Festa di San Gennaro del 19 settembre 2026, Nexo Studios e Officina della Comunicazione presentano “’O sang. Il miracolo di San Gennaro”, film diretto da Giovanni Troilo e atteso al cinema dall’11 al 15 novembre 2026, per raccontare a Napoli il legame tra il santo, il sangue nell’ampolla e una devozione che attraversa fede, tradizione e identità cittadina.

San Gennaro al cinema, il nuovo film di Giovanni Troilo

Il progetto arriva nelle sale come nuovo capitolo del ciclo “I Misteri della Fede”, percorso pensato per indagare la spiritualità, il rapporto tra l’uomo e il divino e, più in fondo, il senso che le comunità attribuiscono ai propri riti. Le prevendite apriranno il 13 ottobre, mentre l’elenco aggiornato delle sale e le informazioni sul film saranno disponibili sui siti sangennarofilm.it e nexostudios.it.

Al centro del racconto c’è una domanda semplice, eppure mai esaurita: chi è davvero San Gennaro per Napoli? Non solo un santo patrono, non soltanto una figura religiosa. Nel film, il suo culto diventa una lente per osservare una città che si riconosce nel miracolo del sangue, nell’attesa davanti all’ampolla, nei gesti ripetuti ogni anno, nei commenti mormorati tra i vicoli e nella folla che guarda, spera, discute. Anche chi non crede, spesso, resta lì. A guardare.

Il miracolo dell’ampolla tra fede, rito e identità napoletana

“’O sang. Il miracolo di San Gennaro” intreccia sacro e profano, realtà e immaginazione, restituendo il ritratto di una Napoli stratificata, mobile, piena di contrasti. Il film non si limita alla cronaca del rito, ma segue il modo in cui il prodigio della liquefazione entra nella vita quotidiana: nelle parole, nelle paure, nell’ironia, perfino nelle abitudini di chi attraversa la città ogni giorno senza farci troppo caso.

La forza del racconto, secondo la presentazione diffusa da Nexo Studios e Officina della Comunicazione, sta proprio nell’incertezza. Il miracolo potrebbe compiersi, oppure no. E in quel margine, sottile ma decisivo, Napoli cambia tono: cresce l’attesa, si accendono le conversazioni, tornano memorie familiari e racconti tramandati a mezza voce. Il sangue di San Gennaro, custodito nell’ampolla, diventa così il filo che unisce credenti, curiosi, turisti, cittadini distratti e devoti di lungo corso.

Le storie: dal fiorista notturno al tassista che traduce il culto

Il documentario segue un racconto corale, fatto di figure diverse che si muovono nei quartieri e nei luoghi simbolici della città. C’è un fiorista che di notte raggiunge una città di fiori nascosta ai piedi del Vesuvio e realizza piccoli amuleti d’argento a forma di ampolla; c’è un tassista napoletano che accompagna i turisti nei luoghi del culto e traduce il miracolo con lo smartphone, cercando le parole giuste, magari aggiustandole al volo.

Accanto a loro compare la quotidianità di un centro donatori di sangue, dove il tema della vita che passa da un corpo all’altro acquista un peso concreto, fisico. Non una metafora lontana, ma sacche, lettini, infermieri, persone in attesa. È lì che il film sembra avvicinare il mistero alla materia, senza scioglierlo. Solo allora il racconto si allarga, includendo figure istituzionali e popolari come monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Real Cappella di San Gennaro, e il duca Riccardo Carafa d’Andria, chiamati a offrire uno sguardo dentro il “backstage” di un rito che, ogni anno, diventa attesa pubblica.

Napoli, la Solfatara e l’instabilità come chiave narrativa

Nel percorso costruito da Giovanni Troilo entra anche la vita degli abitanti dell’area della Solfatara, segnati dal bradisismo, dalle scosse sismiche e da un’incertezza che non è solo religiosa, ma quotidiana. Case, strade, abitudini: tutto convive con un terreno che si muove e con una domanda sospesa sul futuro. Eppure, proprio questa instabilità sembra dialogare con il rito dell’ampolla, con il suo tempo sospeso e con l’attesa di un segno.

Il film, nelle intenzioni dei produttori, supera i confini del documentario tradizionale, mescolando osservazione, intimità e immersione visiva. Ne emerge una Napoli che non viene spiegata dall’esterno, ma attraversata dall’interno: nelle sue voci, nei suoi gesti, nelle sue contraddizioni. San Gennaro, alla fine, resta il centro invisibile di tutto. Non solo il santo della città, ma il punto in cui una comunità continua a misurare paure, speranze e appartenenza.