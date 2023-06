Dagli Stati Uniti arriva Obscura, un nuovo horror d’azione fantascientifico indipendente co-diretto da Jerry G. Angelo con Grant Janes e Joe Lujan. La trama segue una squadra delle operazioni speciali che si trova a combattere nel deserto contro una letale creatura che ricorda un Predator.

Obscura – Trama e cast

La trama ufficiale: Una squadra delle operazioni speciali della CIA impegnata in manovre di demolizione si scontra con una banda di motociclisti fuorilegge. I gruppi sono costretti a combattere per la sopravvivenza contro una creatura di origini sconosciute.

Il film è interpretato da Rober Lasardo (Death Race, Infiltrato speciale 2, serie tv Nip/Tuck), Jonathan Camp (Westworld, Major Crimes, Dexter) ed Eileen Dietz che ha interpretato il demone nell’originale L’esorcista di William Friedkin; Dietz ha vintto anche un Tony Award (Steambath) e un Emmy Award (Helter Skelter) e ha recitato nella pluripremiata soap opera General Hospital. Il cast è completato da Tyler Gallant, Bill Victor Arucan, David Bianchi, Jerry G. Angelo, Adam Dorsey, G. Larry Butler, Ian Lauer, Erik Bernard, Chris Moss, Danielle Reierson, Aubrey Trujillo, Leo Zaza, Chris Kalhoon, Sephdok Ramone, Kristina Birk e David W. Bailey.

Obscura – Trailer e video

Curiosità sul film

Al team di registi del film si aggiunge Thomas Hennessy come regista della seconda unità.

La sceneggiatura è stata scritta da Jerry G. Angelo da una storia di Jerry G. Angelo e Lachlan Jones.

Le musiche originali del film sono di Sacha Chaban (Redemption Day, L’ora della verità, Aftermath – Orrori dal passato, Collide).

RR – Ravage Rage Universe

Oscura fa parte di un universo condiviso noto come Ravage Reign Universe, un mondo oscuro e brutale. Lujan ha creato un mondo che racconta storie impegnative di libertà e uguaglianza. Alcuni Devianti combattono per vivere liberi e felici, altri combattono per vendetta. Gli umani incolpano i Devianti di tutti i torti del mondo.

Il “Ravage Reign Universe” include film e fumetti ed è stato creato dal regista e produttore Joe Lujan, che possiede e gestisce le società di produzione Carcass Studios e Ra Images.

Possiedo e gestisco Carcass Studios e Ra Images. Siamo una società di produzione che si concentra su video musicali, cortometraggi e lungometraggi. Scrivo, dirigo e produco questi progetti. Mi piace anche essere coinvolto con tutti gli elementi di ogni produzione. Disegno e creo i costumi e gli oggetti di scena. Mio padre viene dal Texas per aiutare a costruire i set. Inoltre disegno e creo tutte le opere d’arte per ogni progetto, dai poster alle copertine dei DVD. Adoro vedere ogni creazione dal momento in cui è nella sceneggiatura al momento in cui arriva sui televisori nelle case degli spettatori. Possiedo ancheil Ravage Reign Universe, composto da 100 personaggi e numerosi titoli come la trilogia di “The Immortal Wars”, “Trikalypse” e la serie a fumetti “The Vanquishers”.

Jerry G.Angelo – Note biografiche

Jerry G. Angelo ha formato RokitPig come holding per società controllate nella produzione cinematografica, nel marketing e nell’editoria musicale, oltre a gestire una libreria di proprietà intellettuali, sia acquisite che possedute. Jerry è un membro della (p.g.a.) Producer’s Guild of America, (SAG) Screen Actors Guild, e siede con orgoglio come presidente del consiglio del dipartimento di arti liberali presso (SIPI) Southwestern Indian Polytechnic Institution, un collage di nativi americani, per gli ultimi dodici anni.

Laureato in Comunicazione all’Università del Nuovo Messico, Jerry si è avventurato per costruire una carriera cinematografica oltre venticinque anni fa, ed è riuscito a produrre diciassette lungometraggi, scrivere trentasette sceneggiature, dirigere, recitare insieme a talenti di A-List e vincitori di Premi Oscar, creando rapporti di distribuzione con major come Netflix e Amazon. Uno dei suoi più grandi talenti sta nel mettere insieme squadre vincenti che creano un prodotto eccellente (che sia un film, una pubblicità, un libro, una colonna sonora, una canzone, ecc.) rendendo il viaggio verso quel prodotto finale un’avventura gioiosa che porta tutti a nuovi livelli.

Il fondatore e CEO di RokitPig, Jerry G. Angelo (Better Call Saul, All Rise), ha firmato un contratto per cinque film dopo il successo di uno dei suoi lavori, American Warfighter (Netflix, iTunes, Amazon Prime) un dramma di guerra e azione che ha già un sequel, American Warfighter II, Celcius, attualmente in pre-produzione. Angelo, ha collaborato con il visionario, produttore e regista cinematografico Joe Lujan (The Immortal Wars, Ravage Reign Universe, Rust) e con il produttore e collegamento cinematografico Steve Lowry (Bird of Fire, Ride Hard: Live Free).

