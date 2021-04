Occupation Rainfall: trailer thriller d’azione sci-fi con Temeura Morrison e Ken Jeong

Disponibili via Signature Entertainment un trailer ufficiale e una locandina di Occupation Rainfall, un thriller d’azione fantascientifico di produzione australiana diretto dal regista Luke Sparke. Il film è un sequel di Occupation, altro film fantascientifico ancora diretto da Sparke nel 2008.

Due anni dopo che gli alieni sono atterrati sulla Terra, i sopravvissuti di Sydney, in Australia, combattono in una guerra disperata mentre il numero delle vittime continua a crescere. Il film descritto come “Avatar incontra Star Wars che incontra Independence Day” arriva dal team specializzato in effetti speciali dietro a “Gli Ultimi Jedi” e “Blade Runner 2049”.

La trama ufficiale:

Dopo un’invasione intergalattica della Terra, dove i sopravvissuti stanno combattendo in una disperata guerra di terra, la resistenza scopre un complotto che potrebbe vedere la guerra giungere ad una fine decisiva per l’umanità. Con gli invasori alieni decisi a fare della Terra la loro nuova casa, la corsa è iniziata per salvare il pianeta.

Occupation: Rainfall è “epica azione fantascientifica supportata da un cast stellare” che include Temuera Morrison attore neozelandese meglio noto come Jake “la Furia” di Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri, Jango Fett in Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni e più recentemente come Thomas Curry nel film Aquaman. Morrison è affiancato da Ken Jeong (Una notte da leoni, Community), Jason Isaacs (Skyfire), Dan Ewing (Love and Monsters) e Jet Tranter (Tidelands). Il cast è completato da Daniel Gillies, Lawrence Makoare, Dena Kaplan, David Roberts, Mark Coles Smith, Vince Colosimo e Katrina Risteska.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Occupation Rainfall” è scritto e diretto da Luke Sparke, i cui crediti includono anche la commedia d’azione Red Billabong. Prodotto da Carly Imrie e Carmel Imrie, Occupation: Rainfall uscirà nei cinema del Regno Unito e in VOD a partire dal 9 luglio.