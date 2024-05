Oceania 2: nuovo trailer italiano del sequel d’animazione Moana 2

Disney ha reso disponibile un secondo trailer italiano di Oceania 2 (Moana 2), il sequel d’animazione diretto da Dave Derrick Jr. con le voci di Dwayne Johnson (Maui) e Auli’i Cravalho (Vaiana). Al cinema a partire dal 27 novembre 2024.

L’epico musical d’animazione Oceania 2 (“Moana 2”) dei Walt Disney Animation Studios accompagna il pubblico in un nuovo e vasto viaggio con Vaiana, Maui e un nuovissimo equipaggio di improbabili marittimi. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori, Vaiana deve viaggiare nei lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.