Oceania 2: primo teaser trailer ufficiale del sequel d’animazione Disney “Moana 2”

Un teaser trailer che ci regala un primissimo sguardo a Oceania 2 aka Moana 2. Il sequel diretto da Dave Derrick Jr. con la musica dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, della candidata al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina, “Oceania” uscirà nei cinema il 27 novembre 2024.

Oceania 2 – La trama ufficiale

L’epico musical d’animazione Oceania 2 (“Moana 2”) dei Walt Disney Animation Studios accompagna il pubblico in un nuovo e vasto viaggio con Vaiana, Maui e un nuovissimo equipaggio di improbabili marittimi. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori, Vaiana deve viaggiare nei lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Oceania 2 – Primo teaser trailer ufficiale

Oceania – Il film originale e il remake live-action

L’originale Oceania (Moana) è uscito nel 2016 prodotto da Walt Disney Animation Studios e distribuito da Walt Disney Pictures. Il film è stato diretto da John Musker e Ron Clements, co-diretto da Chris Williams e Don Hall e prodotto da Osnat Shurer, da una sceneggiatura scritta da Jared Bush e una storia di Clements, Musker, Williams, Hall, Pamela Ribon e il team di sceneggiatori composto da Aaron e Jordan Kandell.

Il film vede protagonista Auli’i Cravalho come voce di Vaiana e Dwayne Johnson nei panni del semidio Maui. Il film contiene brani originali scritti da Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i e Mark Mancina, e una partitura orchestrale composta anch’essa da Mancina.

La trama è ambientata nell’antica Polinesia e racconta la storia di Vaiana, la volitiva figlia di un capo di un villaggio costiero, che viene scelta dall’oceano stesso per riunire una reliquia mistica con la dea Te Fiti. Quando una piaga colpisce la sua isola, Moana salpa alla ricerca di Maui, un leggendario semidio, nella speranza di restituire la reliquia a Te Fiti e salvare la sua gente. La trama è originale, ma prende ispirazione dai miti polinesiani.

Il film ha incassato oltre 682 milioni di dollari in tutto il mondo. All’89ª edizione degli Oscar il film ha ricevuto due nomination per il miglior film d’animazione e la migliore canzone originale (“How Far I’ll Go”). Annunciato per il 2025 un remake live-action diretto da Thomas Kail con Johnson che riprenderà il suo ruolo e sarà anche produttore del film.

All’annuncio del live-action Johnson ha rimarcato:

Sono profondamente onorato e sopraffatto dalla gratitudine per aver portato la bellissima storia di Vaiana sul grande schermo in live-action. Questa storia è la mia cultura, e questa storia è emblematica della grazia e della forza guerriera del nostro popolo. Indosso questa cultura con orgoglio sulla mia pelle e nella mia anima, e questa opportunità irripetibile di ricongiungermi con Maui, ispirata dal mana e dallo spirito del mio defunto nonno, l’Alto Capo Peter Maivia, è molto profonda per me. Voglio ringraziare i miei partner della Disney per il loro forte impegno in questa impresa speciale, perché per noi non c’è mondo migliore per onorare la storia della nostra gente, la nostra passione e il nostro scopo che attraverso il regno della musica e della danza, che è al centro di ciò che siamo come popolo polinesiano.

Sean Bailey, presidente della produzione della Disney Live Action, ha riconosciuto che, nonostante sembri troppo presto per rifare il film a sette anni dalla sua uscita, “…l’idea di lavorare con questi fantastici partner per raccontare una storia così significativa su una tela live-action, in particolare mentre celebriamo 100 anni di narrazione alla Disney, è elettrizzante.”

Auli’i Cravalho ha annunciato tramite un video Instagram che non riprenderà il ruolo di Vaiana, ma servirà come produttore esecutivo.

