O’Cumpagn Mij: trailer del docufilm di Matteo Dell’Angelo e Camillo Cutolo

E’ disponibile il trailer di O’Cumpagn Mij, il docufilm diretto dai giovani registi Matteo Dell’Angelo e Camillo Cutolo dedicato alle stelle della boxe italiana, Clemente Russo e Domenico “Mirko” Valentino disponibile sulle principali piattaforme a partire dal 23 luglio.

La trama ufficiale: Domenico “Mirko” Valentino ha gli occhi fissi sulla televisione. Guarda il match del suo grande amico Clemente Russo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Clemente combatte bene il primo round, ma viene penalizzato dai giudici. Mirko decide di non guardare oltre, preferisce uscire sul terrazzo a prendere un po’ d’aria e, all’improvviso, piange. Contro le sue aspettative, Mirko non si era qualificato alle Olimpiadi. Aveva sperato che almeno il suo amico sarebbe riuscito a portare a casa una medaglia. Eppure non piange solo per questo. Piange perché sa come andrà a finire la gara, perché conosce bene il sacrificio che occorre fare per arrivare alle Olimpiadi. E soprattutto, perché capisce ciò che prova il suo amico Clemente in quel momento. “Meglio che ti prendi un periodo di riposo”, gli aveva detto il Maestro dopo la sconfitta nella gara di qualificazione. Mirko lo aveva fatto, passando il suo periodo di riposo bevendo birra. Quando torna, Clemente è distrutto. Ha una barba incolta e il suo sguardo è spento. Smette di allenarsi e inizia a dubitare. Sua moglie invece ha le idee chiare: “Io mi sono sposata l’uomo e il pugile. Finché tu decidi di smettere va bene, però non che un altro decide per te, così non agiscono i campioni”. Mirko e Clemente sono al tappeto. Dovranno rialzarsi e rimettersi a combattere.