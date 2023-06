Dall’8 giugno nei cinema italiani con Wanted Cinema Olga, il folgorante esordio alla regia di Elie Grappe presentato alla Semaine de la Critique durante il 74° Festival di Cannes dove ha vinto il Premio SACD, oltre ad essere stato selezionato per gareggiare agli Oscar 2022 nella categoria Miglior film internazionale in rappresentanza della Svizzera, paese dove il film è stato girato.

Olga – Trama e cast

La trama ufficiale: “Olga” racconta in modo originale la dicotomia tra vita privata e dedizione assoluta allo sport della giovanissima Olga – interpretata da Anastasia Budiashkina, ginnasta professionista anche nella realtà – campionessa in erba tra le migliori ucraine, che punta a prendere parte ai Campionati europei. Quando le inchieste della madre giornalista, che in Ucraina segue da vicino la “rivoluzione della dignità” in piazza Majdan a Kiev, contraria al presidente Yanukovych (tra il 2013 e il 2014), mettono a rischio le loro vite, Olga viene mandata ad allenarsi in Svizzera, dove vive la famiglia del padre. Lì potrà vivere al sicuro senza dover rinunciare alle sue ambizioni sportive, aggregata alla nazionale elvetica che si prepara a disputare i prossimi campionati europei, ma il prezzo da pagare sarà emotivamente molto alto. Ospitata da una famiglia che non conosce, Olga dovrà mettersi alla prova non solo con gli attrezzi, ma anche con la quotidianità del suo esilio e con l’amara prospettiva di rinunciare alla nazionalità ucraina. Intanto Olga vive in costante contatto video con la mamma, che ogni giorno rischia la vita nei tumulti che investono il suo paese. “Olga” offre un originale e contemporaneo affresco, tra finzione e realtà, dell’universo della ginnastica femminile, tra rivalità, supporto reciproco, scuola, gare e allenamenti. In primo piano c’è però la scottante storia di una ragazza costretta ad abbandonare il proprio paese, proprio nel momento più difficile, e ad assistere da lontano ai rivolgimenti politici. Il film, girato nel 2021, è infatti ambientato nel contesto della rivoluzione ucraina sullo sfondo di una guerra atroce, tristemente anticipatrice del contesto attuale, che ha spezzato i sogni di molte giovanissime atlete ucraine.

Il cast è completato da Caterina Barloggio, Thea Brogli, Tanya Mikhina, Jérôme Martin, Alicia Onomor, Lou Steffen e Alexandr Mavrits

Olga – Trailer e video

Prima clip in italiano pubblicata il 7 giugno 2023

Curiosità sul film

Elie Grappe dirige “Olga” da una sua sceneggiatura scritta con Raphaëlle Desplechin.

La “Olga” di questo film è un personaggio ucraino immaginario e non ha alcun legame con la vera ginnasta olimpica bielorussa (sovietica) Olga Korbut, che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Il cast tecnico: Fotografia di Lucie Baudinaud / Montaggio di Suzana Pedro / Sonoro di Jürg Lempen, François Musy & Simon Apostolou / Scenografia di Ivan Niclass & Pascal Baillods.

Anastasiia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio e Thea Brogli sono ginnaste di alto livello nella vita reale.

Candidata ufficiale della Svizzera agli Oscar 2022 per un posto nella categoria Miglior film internazionale in rappresentanza della Svizzera.

Il film è stato selezionato: Festival de Cannes – Semaine de la Critique // Odessa International Film Festival 2021 – Festival of Festivals // Karlovy Vary International Film Festival 2021 – Horizons // Hausgesund Norwegian International Film Festival 2021 – French Cinema // Hamburg Filmfest 2021 // / Alice Nella Città 2021 // Colcoa French Film Festival a Hollywood 2021 // Ulaanbaatar International Film Festival-UBIFF // Geneva International Film Festival.

Le riprese iniziate a dicembre 2019 a Magglingen e sono state interrotte a marzo 2020 a causa della pandemia di COVID per poi riprendere a Stoccarda nell’agosto 2020.

Il film ha vinto il Premio della Giuria Giovani e il Premio del Pubblico al Festival Paysages de Cinéastes (Francia), il Premio del Pubblico all’Evening Visitors a Valbonne (Francia), il Sichtwechsel Film Award (Filmfest Amburgo, Germania 2021) e ricevuto una Menzione speciale ad Alice nella Città (Italia 2021).

Note di regia

Alla fine del 2015, dopo aver diretto un cortometraggio sul balletto classico, ho co-diretto un documentario su un’orchestra, avvicinandomi quindi al mondo del Conservatorio. Ho lavorato con una violinista ucraina giunta in Svizzera ai tempi della nascita dell’Euromaidan (termine che unisce le parole „Euro“, inteso come abbreviazione di Europa, e „Maidan“, la piazza delle proteste a Kiev). Sono stato scosso da quanto lei fosse sconvolta raccontandomi della rivoluzione nel suo paese e di quanto le immagini degli scontri di piazza l’avessero colpita nel profondo. Nel suo racconto ho trovato una connessione con vari elementi che mi avevano appassionato durante le riprese del mio primo cortometraggio: filmare la passione di un’adolescente, il suo corpo in azione, e il conflitto tra i suoi problemi personali in relazione a quelli collettivi. Esplorare il potenziale

legame tra i confini individuali e quelli geografici. Lì è nata l’idea di Olga, ovvero di realizzare un film sull’esilio, su una giovane eroina che non sente di appartenere più a nessuna patria, combattuta tra questioni di ambientamento sociale e una situazione politica molto più grande di lei che minaccia la sua famiglia. Come potrà questa forte e fragile ragazza riconciliare le sue aspirazioni personali con il corso della Storia?

Macolin, il villaggio Olimpico per gli atleti Svizzeri, è situato sopra Bienna. Si tratta di uno stretto altopiano dove l’inverno è tanto bello quanto angosciante. I video dell’Euromaidan spezzano questa natura ovattata durante tutto il film. Olga può aggrapparsi solo alla sua passione per la ginnastica. Si trova anche sotto osservazione con il team svizzero e ha

bisogno di richiedere la nazionalità. In Ucraina perdi la tua cittadinanza se fai richiesta per una straniera. Olga vuole davvero questo?

Anastasia Budiashkina interpreta il ruolo di Olga e in lei troviamo la chiave emotiva di tutto il film. Per il suo ruolo e quello delle altre ginnaste, non volevo lavorare con attori professionisti. Volevo piuttosto provare a catturare dell’autenticità ed è per questo che ho scelto giovanissime atlete agoniste, abituate alle fatiche degli allenamenti e alla vita da campionato.

Le ragazze che interpretano Olga e Sasha fanno parte delle riserve del team ucraino. Gli allenatori e alcune delle atlete, incluse Steffi e Zoe, sono invece membri del team nazionale svizzero. Li ho incontrati tutti in fase di scrittura. Con le loro testimonianze dirette ho avuto modo di arricchire la sceneggiatura e di renderla più accurata, nonostante poi i personaggi siano frutto di immaginazione. La cosa che mi piaceva di più di queste ragazze era il loro ideale di perfezione durante il training, ma anche quando invece erano veramente fuori dagli allenamenti: adolescenti in un vortice di emozioni, travolte dalle paure e dai desideri contrastanti. Hanno avuto grande fiducia in me e hanno affrontato il periodo di riprese con un incredibile coraggio.

[Elie Grappe]

Ellie Grappe – Note biografiche

Elie Grappe è nato a Lione nel 1994. Ha studiato musica classica per dieci anni al Conservatorio Nazionale di Lione prima di entrare, nel 2011, della Film Division dell’ECAL (Scuola di Alta Formazione di Arte e Design di Losanna), dove si è diplomato nel 2015. Durante i suoi studi ha diretto Rehearsal nel 2014, un corto-documentario selezionato per il Festival Internazionale del Documentario di Amsterdam (IDFA), durante il Festival Internazionale del cortometraggio Clermont-Ferrand e il Cracovia Film Festival.

Il suo cortometraggio di diploma, Suspended, nel 2015 è stato co-prodotto dalla Point Prod, una compagnia di produzione audiovisiva e dalla RTS, il broadcaster pubblico Radio Télévision Svizzero e distribuito dalla Salaud Morisset in circa sessanta festival internazionali. Ha poi diretto il casting e preparato gli attori del film Particles, per la regia di Blaise Harrison, presentato alla Director’s Fornight di Cannes nel 2018. Elie Grappe si trasferisce in Svizzera dopo aver completato i suoi studi e ha iniziato a scrivere Olga, il suo primo lungometraggio di finzione. Girato a Kiev, nel villaggio Olimpico Svizzero e Parigi, il film è stato co-scritto da Raphaëlle Desplechin, prodotto da Point Prod e da Defacto Cinema, in coproduzione con RTS e Canal+.

Il progetto faceva parte dei workshop Emergence e Grand Nord e della Locarno Filmmakers Academy. La sceneggiatura è stata letta all’Angers Film Festival e ha vinto il Premio Fondazione Visio. Il progetto è stato in seguito presentato nel 2020 nella sezione Films After Tomorrow del Festival di Locarno, che ha dato priorità ai film interrotti durante la pandemia. Le riprese sono state completate nell’autunno del 2020. Nel 2021, Olga è stato selezionato per la 60esima edizione della Settimana della Critica del Festival di Cannes.

Olga – La colonna sonora

Le musiche originali sono del compositore Pierre Desprats (Litigante, Chanson Douce, Rouge, After Blue, serie tv Mortale).

