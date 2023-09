Oltre il confine: trailer e trama del film di Alessandro Valenti con Iaia Forte (Al cinema dall’11 settembre)

Dall’11 settembre nei cinema d’Italia distribuito da 102 Distribution arriva Oltre il confine, lungometraggio scritto e diretto da Alessandro Valenti. Il film racconta un viaggio, per fuggire dalla sete e dalla fame, visto con gli occhi dei bambini, con il loro sguardo immaginifico: che frega il dolore con la fantasia.

Oltre il confine – Trama e cast

La trama ufficiale: Il film racconta la storia di due bambini africani che guardando le stelle e sognano di arrivare in Italia. Il loro mondo è raccontato come in una fiaba: Bekisisa ha dodici anni e una voce magica che incanta gli animali; il suo fratellino Eno di anni ne ha sei, e sogna di avere la maglia di Mané, il grande calciatore della sua squadra del cuore. Soli, lasciano la loro terra, dopo aver subito lutti e perdite, raggiungendo l’Italia, dove la realtà non è certo a misura di bambino. Avventure, vicissitudini e pericoli, ma anche un grande legame che li unisce. Insieme ad altri bambini saranno alla ricerca di un futuro migliore.

Il film è interpretato da Iaia Forte, Mama Fatou Mbaye, Fallou Mbaye, Nicola Rignanese, Crispin Shadrack Nyangala, Fallou Diom, Mutisi Sabadin, Fifi Linguere.

Oltre il confine – Trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 18 luglio 2022

Nuovo trailer ufficiale pubblicato l’11 settembre 2023

Curiosità sul film

‘Oltre il confine’, che riscuote molto successo nel pubblico dei bambini, ha già ottenuto riscontro positivo dalla critica, partecipando a importanti festival del settore tra cui Giffoni Film Festival 2022, Sotto18 Torino Film Festival e Montréal Film Festival, dove ha da poco vinto il Premio come Miglior Film.

Il film si avvale della direzione della fotografia di Corrado Serri, del montaggio di Marco Spoletini, delle musiche originali di Gabriele Rampino, della scenografia di Sabrina Balestra, dei costumi di Samantha Marsili Libelli e il casting è stato affidato a Laura Palmier.

Il progetto nasce da una coproduzione Italia-Francia prodotto da Angelo Laudisa e Alessandro Valenti per Scirocco Films con Rai Cinema, in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures in associazione con Arte Cofinova, con il contributo di Apulia Film Commission in associazione con Banca Sella S.p.A. e Fondazione Emmanuel, produttore associato Luigi De Vecchi e Mba Productions; inoltre è un film riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generali per il Cinema, con il patrocinio di Save The Children Italia, Fondazione Casa Della Carità Di Lecce e Fondazione Emmanuel.

Alessandro Valenti – Note biografiche

Alessandro Valenti è co-fondatore di Scirocco Films. Dottore in Storia moderna e contemporanea, prosegue il suo percorso accademico divenendo docente di Storia del Cinema presso l’Università del Salento e successivamente, presso l’Accademia di belle arti di Lecce.

Collabora con Edoardo Winspeare scrivendo la sceneggiatura del film Galantuomini, premiato al festival Internazionale del cinema di Roma con il Marco Aurelio d’Argento per il miglior personaggio femminile.

Scrive, collaborando alla produzione e distribuzione, il film in Grazia di Dio, per la regia di Edoardo Winspeare, unico film italiano selezionato al Festival di Berlino 2014. Nello stesso anno il film ha vinto il Globo D’oro, riceve la nomination come migliore soggetto ai Nastri d’Argento, è inserito nella short-list dei film italiani candidati ai Premi Oscar. Vince il più prestigioso premio di sceneggiatura esistente in Italia: premio Suso Checchi D’Amico.

Tra il 2015 e il 2016 scrive La Vita in Comune, un film di Edoardo Winspeare, prodotto da Saietta Film. Nel 2019 termina le riprese del suo nuovo film Oltre il confine. Nel 2018 scrive per il produttore inglese, Rex Glensy, l’adattamento cinematografico della Luna e i Falò. Successivamente scrive la sceneggiatura de Gli Indifferenti, film diretto da Leonardo Guerra Seràgnoli. La pellicola è il secondo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alberto Moravia, dopo la versione del 1964 di Francesco Maselli.

Note di regia

Come si può rendere visivamente un viaggio verso l’Europa visto con gli occhi dei bambini? Il loro punto di vista è sempre emotivo sia quando vivono la paura sia quando vivono la gioia o l’incanto della scoperta e dell’amore. Serviva un punto di vista in cui la dimensione reale si fondesse con l’immaginazione e la fantasia. Perché i bambini uccidono il dolore con la fantasia.

Ecco perché ho voluto ampliare lo sguardo dal close-up e comprendere lo spazio che li circonda e li influenza. Uno spazio reale e magico. Per questo motivo ho usato un formato anamorfico in modo tale che gli stacchi sui primi piani siano quasi fusi con il mondo esterno. Nella parte iniziale ho voluto utilizzare una camera ferma, contemplativa, come a volere raccontare la staticità e la sicurezza di un nido famigliare che piano piano si distrugge portandoli in posti lontani e pericolosi.

Il loro arrivo in Europa, un’Europa immaginaria e favolistica, è raccontato con una camera più nervosa, a mano, che a tratti diventa contemplativa e statica: quando i bambini scoprono le loro emozioni. Ogni scoperta che fanno è meravigliosa e plastica. Inseguendo il loro sguardo incontriamo, anche, un mondo adulto semplificato: adulti come sopraffattori ma anche adulti fragili.

Tutto è denso di realtà e immaginazione ed è per questo che è stato di fondamentale importanza il dialogo tra i reparti, fotografia, scenografia e costumi, per costruire un aspetto cromatico funzionale alla condizione psicologica dei personaggi pieni di sogni e paure. [Alessandro Valenti]

Oltre il confine – Foto e poster