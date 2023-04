Organ Trail: trailer e anticipazioni del survival horror western con Olivia Applegate

Dal 14 aprile 2023 nei cinema americani con Paramount Pictures Organ Trail, un survival horror western con Olivia Applegate e Sam Trammel che segue una donna sopravvissuta ad una spietata banda che cerca di recuperare il cavallo della sua famiglia.

Organ Trail – Trama e cast

La trama ufficiale: Abigale (Olivia Applegate) e la sua famiglia cadono vittime di una banda di spietati cowboy mentre attraversano l’Oregon Trail. Come unica sopravvissuta, farà tutto il necessario per recuperare il suo unico bene terreno, il cavallo della sua famiglia, dalle grinfie dei banditi assetati di sangue.

Il cast include anche Clé Bennett (The Man in the High Castle), Zoé De Grand Maison (Riverdale), Nicholas Logan (Dopesick), Sam Trammell (True Blood), Jessica Frances Dukes (Ozark), Mather Zickel, Michael Abbott Jr. e Alejandro Akara.

Organ Trail – Trailer e video

Curiosità sul film

“Organ Trail” è diretto dal regista americano Michael Patrick Jann che dirige il suo secondo lungometraggio cinematografico dopo la commedia Bella da morire (1999) con Kirsten Dunst, e lunga gavetta televisiva con film e serie tv (Reno 911!, The Goldbergs, Atypical Dirk Gently, The Good Doctor).

La sceneggiatura è scritta da Meg Turner, alla sua prima sceneggiatura per un lungometraggio dopo aver scritto un paio di corti (Gnaw e Spring Cleaning).

Le musiche originali del film sono dei compositori Jherek Bischoff (The Devil Makes Three) & Craig Wedren (Role Models, XX – Donne da morire, serie tv Yellowjackets), insieme il duo ha musicato anche la commedia drammatica Beautiful Ohio (2006) con William Hurt, Rita Wilson, Michelle Trachtenberg e Julianna Margulies.

(The Devil Makes Three) & (Role Models, XX – Donne da morire, serie tv Yellowjackets), insieme il duo ha musicato anche la commedia drammatica Beautiful Ohio (2006) con William Hurt, Rita Wilson, Michelle Trachtenberg e Julianna Margulies. Organ Trail è anche il nome di un videogioco, Organ Trail, un retro zombie survival game disponibile su Steam in cui il giocatore viaggia verso ovest in una station wagon con 4 amici, cercando rifornimenti e respingendo gli zombie. I membri del tuo gruppo potrebbero morire di dissenteria o potresti doverli sopprimere tu stesso quando vengono morsi. il gioco, una parodia di una serie di giochi educativi nota come The Oregon Trail, è stato sviluppato da Ben Perez, Michael Block, e Ryan Wiemeyer.

La Pista dell’Oregon – Note storiche

La Pista dell’Oregon (Oregon Trail) era una delle principali strade di migrazione via terra nel continente nordamericano, che portava da luoghi lungo il fiume Missouri all’Oregon Country. La Pista dell’Oregon era un percorso di 2.170 miglia (3.490 km) est-ovest, percorso di carri a ruote larghe e sentiero di emigranti negli Stati Uniti che collegava il fiume Missouri alle valli dell’Oregon. La parte orientale dell’Oregon Trail attraversava parte di quello che oggi è lo stato del Kansas e quasi tutti quelli che ora sono gli stati del Nebraska e del Wyoming. La metà occidentale del sentiero attraversava la maggior parte degli attuali stati dell’Idaho e dell’Oregon. La Pista dell’Oregon è stato tracciato da commercianti di pellicce e cacciatori di pelli dal 1811 al 1840 circa ed era percorribile solo a piedi o a cavallo. Nel 1836, quando fu organizzata la prima carovana di migranti a Independence, Missouri, una pista di carri era stata liberata per Fort Hall, Idaho. Le piste dei carri furono ripulite sempre più a ovest e alla fine raggiunsero la Willamette Valley nell’Oregon, a quel punto quello che venne chiamato Oregon Trail era completo, anche se venivano apportati miglioramenti quasi annuali sotto forma di ponti, scorciatoie, traghetti e strade, che hanno reso il viaggio più veloce e sicuro. Da vari punti di partenza nell’Iowa, nel Missouri o nel territorio del Nebraska, i percorsi convergevano lungo la bassa valle del fiume Platte vicino a Fort Kearny, nel territorio del Nebraska, e conducevano a fertili terreni agricoli a ovest delle Montagne Rocciose.

Il mezzo dollaro dell’Oregon Trail Memorial è una moneta coniata per commemorare il percorso. Emessi a intermittenza tra il 1926 e il 1939, 202.928 furono i pezzi venduti al pubblico. Con 131.050 coniate nel 1926, l’emissione di quell’anno rimane la più facilmente reperibile per i collezionisti.

L’Oregon Trail è apparso in varie canzoni, specialmente nei generi musicali western.

“The Oregon Trail” è una canzone scritta da Peter DeRose e Billy Hill, registrata dall’artista cowboy Tex Ritter nel 1935 e dal musicista country australiano Tex Morton nel 1936.

Woody Guthrie scrisse e registrò una canzone intitolata “Oregon Trail” durante un viaggio nella regione nel 1941. Era la traccia di apertura del suo album “Columbia River Collection”.

La storia dell’Oregon Trail ha ispirato la serie di videogiochi educativi “The Oregon Trail”, che è diventata molto popolare negli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90.

Nel 2014, un musical chiamato The Trail to Oregon!, basato sul gioco The Oregon Trail, con musica e testi di Jeff Blim e un libro di Jeff Blim, Nick Lang e Matt Lang è stato eseguito a Chicago e successivamente pubblicato su YouTube dal canale StarKid Productions.

“The Oregon Trail” era una serie televisiva trasmessa dal 22 settembre al 26 ottobre 1977 sulla NBC. Lo show era interpretato da Rod Taylor, Tony Becker, Darleen Carr, Charles Napier e Ken Swofford. Sebbene sia stato cancellato dopo sei episodi, i restanti sette episodi sono stati successivamente trasmessi su BBC 2 nel Regno Unito, con l’intera serie trasmessa nel Regno Unito su BBC1, dal novembre 1977 al gennaio 1978.

L’episodio di Teen Titans Go! intitolato “Oregon Trail” è una parodia delle spedizioni che hanno avuto luogo sull’Oregon Trail, così come del videogioco del 1985 “The Oregon Trail”.

I lungometraggi dedicati alla Pista dell’Oregon includono gli western: The Oregon Trail (1936) con John Wayne e I conquistatori dell’Oregon (The Oregon Trail) di Gene Fowler Jr. del 1959.

Organ Trail – Foto e poster