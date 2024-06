Fuga in Normandia: trailer italiano del film con Michael Caine e Glenda Jackson (Al cinema dal 20 giugno)

nDopo la presentazione al Festival di Bari, nei cinema italiani dal 20 giugno con Lucky Red Fuga in Normandia (The Great Escaper). Martedì 6 giugno 1944 sulle coste della Francia del nord ebbe inizio lo sbarco in Normandia, la più grande invasione marittima della storia e “l’inizio della fine” della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2014, per la commemorazione del 70° anniversario del D-day, il veterano ottantanovenne Bernie Jordan scappa dalla casa di cura dove vive in Inghilterra determinato a raggiungere la Francia, per unirsi alle celebrazioni del giorno più importante e drammatico della storia contemporanea. La storia della sua fuga ha commosso e catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo ed è diventato un film diretto da Oliver Parker e interpretato dai premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson.

Interpretato dai premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson e ispirato a fatti realmente accaduti, “Fuga in Normandia” mette in scena la “grande fuga” dell’ottantenne Bernie Jordan che, per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia, scappa dalla casa di riposo in cui vive con la moglie per unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti. La notizia fa il giro del mondo e il veterano finisce in prima pagina. Ma in prima pagina, viene raccontata solo una parte della storia…

Il cast di “Fuga in Normandia” include anche Graeme Dalling, Myles Olofin, Daniel Hayde, Ann Queensberry, Danielle Vitalis, Jackie Clune, Victor Oshin, Brennan Reece, Elkie Kristine Jeffery, Deborah Rose Watt, Freyja Jane Barter, Will Fletcher, Elliot Norman, John Standing, Laura Marcus, Paul Bigley, Isabella Domville, Geoffrey Lumb, Alex Skarbek, Donald Sage Mackay Donald Sage Mackay, Wolf Kahler, Hope Jones e Imman Zaffrani.

Martedì 6 giugno 1944, sulle spiagge francesi della Normandia, ebbe inizio lo sbarco in Normandia. Gli sbarchi furono la più grande invasione marittima della storia e segnarono “l’inizio della fine” della Seconda Guerra Mondiale. Sebbene lo sbarco sia stato un successo per le forze alleate, il costo umano è stato enorme. 210.000 vittime e oltre 50.000 morti solo tra gli Alleati; fu un giorno di orrori indescrivibili. Coloro che hanno avuto la fortuna di sopravvivere hanno portato con sé il trauma di quel

giorno per il resto della loro vita.

Nel 2014, il veterano 89enne Bernie Jordan è partito dalla sua casa di cura diretto in Francia, per partecipare alla commemorazione del 70° anniversario dello sbarco in Normandia. Nessuno – tanto meno Bernie – aveva idea che la sua storia avrebbe toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Cameron McCracken, produttore esecutivo e amministratore delegato di Pathe UK, all’epoca aveva letto la rassegna stampa e pensava che sarebbe stato un film avvincente: “Ciò che mi ha convinto non è stata tanto la commovente storia di Bernie che decide di intraprendere il viaggio per partecipare alla commemorazione del D-day – per quanto notevole sia– ma la reazione dei media mondiali; il fatto che tutti noi tendiamo a romanticizzare la realtà della vecchiaia e della guerra per renderle sopportabili’.

Il produttore Robert Bernstein di Ecosse aveva letto gli stessi articoli ed era giunto alla stessa conclusione riguardo questa storia che riteneva perfetta per il grande schermo: “La storia di un uomo di quell’età che torna alla fonte del trauma che aveva vissuto a 19 anni era straordinaria.” Pathe ed Ecosse hanno deciso di sviluppare insieme il progetto e il primo punto di riferimento di McCracken è stato lo scrittore William Ivory. Ivory racconta che quando è venuto a sapere della storia “Ho iniziato a capire che era una straordinaria vicenda sulla redenzione e sul perdono. Riguarda l’umanità in tutte le sue forme e aspetti.”

Una volta pronta la sceneggiatura di Ivory, Bernstein l’ha inviata a Oliver Parker, sapendo che gli avrebbe toccato il cuore. Durante la seconda guerra mondiale, il padre di Oliver era stato un giovane capitano in Birmania e aveva perso due fratelli che prestavano servizio nella RAF. Quando Parker aveva insistito affinché ne parlasse, non volle farlo, semplicemente disse: ”Abbiamo combattuto questa guerra in modo che tu non debba parlarne; non dovresti pensarci. Ma ovviamente lo facciamo tutti.” Ivory aveva un legame personale simile con la guerra. Suo padre aveva volato nel Comando Bombardieri e suo fratello era stato abbattuto e ucciso. Suo padre non ne parlò mai fino a sei settimane prima di morire, quando finalmente iniziò ad aprirsi con Ivory.

Con questo legame personale in comune, William e Oliver hanno lavorato a stretto contatto per garantire che il progetto rispecchiasse a livello empatico ciò che avevano vissuto i loro padri e le loro famiglie. L’intero processo è stato molto collaborativo. Parker ha detto di Ivory: “È uno scrittore immensamente sensibile e davvero eccezionale, non solo nei dettagli, ma anche nei personaggi. Ha preso spunto da quella che avrebbe potuto essere una vecchia storia banale e l’ha resa davvero toccante, potentemente commovente, penetrante e stratificata.”

La sceneggiatura di Ivory utilizza dei flashback della guerra per osservare la genesi dell’amore tra Bernie e René. René, la sua amorevole moglie e fidanzata da 70 anni, è stata la persona che lo ha incoraggiato a recarsi alle celebrazioni del D-Day in Normandia ed era l’unica persona a conoscenza dei suoi piani. I flashback ci mostrano anche l’origine del trauma di Bernie e il motivo del suo viaggio. “Iniziano come dei ricordi brutali e frastagliati,”, spiega Ivory, “ma man mano che il suo viaggio procede, diventano meno sconnessi via via che lui stesso inizia a metterli insieme, affrontando il suo passato per trovare la pace.”

Durante la guerra, Bernie e René hanno dovuto affrontare per la prima volta la propria mortalità e, 70 anni dopo, devono farlo di nuovo. La sceneggiatura esplora l’idea di un uomo e di una donna, che giungono coscientemente alla fine della loro vita. Se non si comportano onestamente con sé stessi e con gli altri adesso, non lo faranno mai. Oliver ha commentato: “L’empatia di Billy nei confronti della vecchiaia caratterizza fortemente la sua sceneggiatura”.

Una volta pronta la sceneggiatura, McCracken ha presentato il progetto alla BBC Film, dove ha riscontrato grande entusiasmo. Adesso era solo questione di chi avrebbe recitato nel film. I produttori erano unanimi nel ritenere che ci fosse una sola persona in grado di interpretare la parte di Bernie: Michael Caine.