Orion e il buio ha debuttato su Netflix, l’avventura d’animazione fantasy che segna l’esordio nel lungometraggio Sean Charmatz è prodotta da DreamWorks Animation e animata da Mikros Animation che ha lavorato in precedenza al film Capitan Mutanda – Il film.

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all’apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall’ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall’oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L’incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l’ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Il film scritto da Charlie Kaufman e basato sull’omonimo libro illustrato per bambini di Emma Yarlett è interpretato dalle voci di Jacob Tremblay, Paul Walter Hauser, Angela Bassett, Nat Faxon, Carla Gugino e la voce narrante del regista Werner Herzog.

I doppiatori italiani: Ciro Clarizio: Orion / Emiliano Coltorti: Orion da adulto / Edoardo Stoppacciaro: Buio / Alessandra Cassioli: Dolci Sogni / Franco Mannella: Luce / Nicole Stani Vstovskaya: Sonno / Barbara Castracane: Rumori misteriosi / Gabriele Sabatini: Insonnia / Giulia Catania: Quiete / Chiara Colizzi: madre di Orion / Paolo Vivio: padre di Orion / Sara Ciocca: Ipazia / Guendalina Ward: Ipazia da adulta / Pietro Novara: Tycho

Orion e il buio – La colonna sonora

La musiche originali del film sono dei compositori Kevin Lax (La prima notte del giudizio, Burning sands: Il codice del silenzio, The Believer) & Robert Lydecker (la città verrà distrutta all’alba, Fast & Furious 5, I Mercenari 2).

