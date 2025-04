Ornella Muti rompe il silenzio su Celentano: arrivano le dichiarazioni dell’attrice sul flirt del passato

Lo scorso 9 Marzo Ornella Muti ha compiuto 70 anni, e ha festeggiato questo ambito traguardo circondata dalla famiglia. Diversi gli scatti social dove appare con la figlia Naike, con cui condivide gran parte della quotidianità. Icona del cinema italiano, l’attrice ha debuttato giovanissima e sin da subito ha dimostrato di avere talento e di saper gestire le telecamere. Bellezza evidente, Ornella Muti ha saputo conquistare il cinema italiano e quello internazionale e ancora oggi è tra i volti più amati all’estero.

Ha al suo attivo collaborazioni con attori di rilievo e registi che l’hanno fatta crescere come artista. Oggi lavora meno rispetto al passato ma solo perché preferisce selezionare le offerte che riceve. E’ dedita al teatro e molto meno al cinema e alla tv: una scelta non sua, ma motivata dal fatto che esistono pochi ruoli per donne della sua età. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera l’attrice ha proprio sottolineato che questo disagio è tipico del mondo dello spettacolo italiano.

In Francia come in Spagna ci sono molti ruoli per attrici non più giovani: “Io sono molto contenta di ciò che ho fatto e spero di fare ancora cose interessanti… ma ruoli belli per donne grandi ce ne sono proprio pochi. Un po’ te li devi procurare, un po’ devi sperare. Se guardi il Netflix spagnolo ci sono delle serie pazzesche, con grandi idee. Qui è tutto melodrammatico.” La Muti poi ha fatto riferimento a Eleonora Giorgi, deceduta da qualche settimana, che negli ultimi anni è stata dimenticata dal cinema: “È stata lasciata sola. E in certe occasioni le hanno dato anche delle brutte risposte. In Francia non è così. Una Catherine Deneuve è sempre Catherine Deneuve”.

Ornella Muti vs Celentano: “Chissà che gli ha detto il cervello”

In più occasioni Ornella Muti ha lavorato con Adriano Celentano. Fra i due c’è stata anche un flirt clandestino emerso solo ad anni di distanza, quando il cantante ha denunciato pubblicamente la storia. L’attrice non conosceva le intenzioni di Celentano e non è stata consultata prima che la relazione diventasse di dominio pubblico.

Oggi la Muti sostiene che forse, prima di coinvolgerla in un gossip così atteso, avrebbe dovuto dire la sua opinione: “Ho pensato: ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c’ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello”. Tuttavia l’attrice ha anche ammesso di non essersi mai pentita del tradimento e che sicuramente n’è valsa la pena.

“Naike è stata la mia guida: mi ha salvata”, le parole di Ornella Muti sulla primogenita

L’attrice, che nel 2022 ha co-condotto il Festival di Sanremo a fianco a Amadeus, ha anche parlato del suo rapporto speciale con la primogenita Naike, avuta quando era poco più che maggiorenne. Oggi è madre di tre figli e ha 4 nipoti, ma è con Naike che ha un rapporto quotidiano. La Rivelli è un personaggio molto esposto sui social, conduce in modo determinato alcune battaglie sociali, e spesso è finita al centro delle polemiche.

Nonostante il carattere estroso di Naike, mamma e figlia vanno d’accordo e condividono diverse passioni tra cui quella per gli animali e la natura. Ornella Muti è inoltre convinta che Naike è stata la sua guida e l’ha salvata da situazioni difficili: “È stata la mia sorellina, la mia guida. Mi ha salvata.”

Ha infine spiegato come ha influenzato positivamente le sue scelte di vita: “Io sono una ragazza degli anni 70. Ero giovane, e quella era un’epoca dove si sperimentavano le droghe. C’era un gruppetto, a Roma, tutto di persone famose, e si facevano. Anche le ragazzine. Ma io dovevo tornare a casa da lei. È stata il mio faro. Altrimenti sai, chi lo sa. Nella vita si fanno degli errori”.