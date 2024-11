Oshi no ko – My Star: trailer del film live-action basato sul manga e anime di Aka Akasaka & Mengo Yokoyari

Disponibile un trailer dell’adattamento live-action del manga e anime Oshi no Ko – My Star creato da Aka Akasaka & Mengo Yokoyori.

Nel gennaio 2024 viene annunciato l’adattamento dorama live-action che verrà distribuito in tutto il mondo da Prime Video e anche un adattamento cinematografico che sarà distribuito da Toei.

Alla regia del film live-action c’è Smith che ha anche co-diretto la serie con Hana Matsumoto. La sceneggiatura è scritta da Ayako Kitagawa e la colonna sonora composta dai “fox capture plan”. Smith ha diretto anche le versioni live-action dei manga Romance and Bullets, Aono-kun ni Sawaritai kara Shinitai, Coffee & Vanilla, Goodbye e Boku wa Mari no Naka.

Le sinossi dei primi tre volumi del manga disponibile in edizione italiana su Amazon.

Goro è un ginecologo e lavora in una cittadina di campagna. Non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo, a parte la passione per le idol. E la sua preferita, Ai Hoshino, ha appena iniziato la scalata verso il successo. L’inaspettato incontro tra i due, dagli esiti tragici, metterà in moto gli ingranaggi del destino…

Dopo essersi reincarnati nei figli della loro idol preferita conservando i ricordi delle loro vite precedenti, i gemelli Aqua e Ruby si godono i loro giorni da neonati coccolati e viziati. Ma quel periodo felice termina in un istante quando uno stalker ferisce Ai a morte… Il tempo passa e i gemelli si apprestano a entrare al liceo e nel mondo dello spettacolo: Aqua per vendetta, mentre Ruby per essere una stella proprio come sua madre!

Aqua e Ruby, i figli gemelli di Ai, sono entrati in un liceo con un curriculum artistico. Circondata da compagni di classe che hanno già raggiunto la fama, Ruby è impaziente di iniziare i preparativi per debuttare come idol! Aqua, dal canto suo, viene invitato dal produttore del Brama in streaming in cui ha recitato a partecipare a un reality show romantico… Ma cosa c’è di davvero reale, nel mondo dello spettacolo?