Suzume No Tojimari: trailer, trama e anticipazioni sul nuovo anime di Makoto Shinkai

Film Your Name.: recensione in anteprima del film di Makoto Shinkai

Suzume No Tojimari aka Suzume’s Door-Locking debutterà nei cinema giapponesi l’11 novembre 2022. Trattasi del nuovo anime di Makoto Shinkai, acclamato regista di classici come “Your Name” e “Weathering with You – La ragazza del tempo”.

“Suzume no Tojimari” è ambientato tra le rovine di varie parti del Giappone. Una moderna storia d’avventura che descrive la liberazione e la crescita di una ragazza, Suzume, che chiude la “porta” che provocherà il disastro. Un paesaggio che non ho mai visto. Incontro e addio alle persone. Molte sorprese e difficoltà. Eppure, la storia dei Suzume che va avanti lo è, una porta ma anche un raggio di luce nel nostro viaggio del vivere fianco a fianco con ansia e disagio. Una storia di “chiusura delle porte” che collega passato, presente e futuro. Una storia che resterà per sempre nel mio cuore. – Makoto Shinkai

Trama e cast

Suzume, una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina del Kyushu, incontra un giovane in un viaggio che è alla ricerca di una porta. Suzume lo segue fino a delle rovine in un edificio fatiscente in montagna, dove trova una porta intatta nel bel mezzo delle rovine, una porta che non si apre su nulla, sola e indisturbata come se fosse stata salvata magicamente dalla devastazione. Suzume si sente attratta da un potere invisibile e si avvicina alla porta. Presto le porte di tutto il Giappone iniziano ad aprirsi una dopo l’altra, ma quelle porte che si sono aperte dovranno essere chiuse al più presto per impedire che la calamità che si trova dall’altra parte si scateni sul Giappone. Stelle, tramonto e cielo mattutino. I luoghi in cui si aggira Suzume hanno un cielo in cui tutte le ore del giorno sembrano fondersi insieme. Chiamata dalle porte misteriose, inizia così per Suzume il viaggio per chiudere le porte.

Suzume No Tojimari – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 10 aprile 2022.

Chi è Makoto shinkai?

Makoto Shinkai è ormai considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua straordinaria padronanza delle arti visive e la sua incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iperrealistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo. La CoMix Wave Inc., che ha dato vita a “Your Name”., rappresenta invece la punta di diamante nel panorama delle case di produzione “alternative” del cinema d’animazione asiatico. Un connubio perfetto che ha dato vita a un’alchimia straordinaria. Classe 1973, prefettura di Nagano, Shinkai ha fatto il suo debutto commerciale nel 2022 con il suo cortometraggio auto-prodotto “Voices of a Distant”. Da allora, i lavori del regista sono stati molto apprezzati a partire dal suo primo lungometraggio “Oltre le nuvole, il luogo promessoci” uscito nel 2004 e “5 cm al secondo” uscito nel 2007. Nel 2011 Shinkai dirige “Viaggio verso Agartha” uscito nel 2011 seguito nel 2013 da “Il giardino delle parole”. “Your Name” uscito nel 2016 è stato stato un blockbuster storico e ha vinto per la prima volta l'”Excellent Director Award” e il “Best Screenplay Award” per un’opera di animazione ai 40° Japan Academy Awards. Ha vinto numerosi premi cinematografici sia in patria che all’estero, incluso il 42° premio della Los Angeles Film Critics Association “Anime Film Award”. “Weathering with You – La ragazza del tempo” uscito nel 2019 è stato selezionato come rappresentante del Giappone alla categoria miglio film d’animazione agli Oscar, mentre in India si sono raccolte più di 50.000 firme che desideravano far uscire questo anime nelle sale. In risposta alla richiesta, in India è stato programmato per la prima volta al cinema un film d’animazione giapponese originale.

Il team dietro a “Suzume No Tojimari”

Character design – Tanaka Masayoshi

Nato nel 1976 nella prefettura di Hiroshima, Masayoshi dopo aver lavorato sulla piattaforma Artland, ora è un artista freelance. Debutta come responsabile del character design collaborando a “Tutor Hitman Reborn!” (2006-10), cura il character design per “DARLING in the FRANXX” e “Evangelion: 3.0+1.01: Thrice Upon A Time”. Ha collaborato come membro principale dello staff in molti anime, ha ricoperto il ruolo di direttore dell’animazione in “Toradora!”, “Highschool of the Dead”, “AnoHana – Ancora non conosciamo il nome del fiore che abbiamo visto quel giorno”. Con il regista Makoto Shinkai, ha collaborato a “Your Name” e “Weathering with You – La ragazza del tempo”.

Direttore dell’animazione – Tsuchiya Kenichi

Nato nel 1967 nella prefettura di Kanagawa. Dopo aver lavorato presso Studio An Apple e Walt Disney Animation Japan, ha lavorato come animatore principale presso Answer Studio. I lavori più importanti finora includono “The Tigger Movie / Pooh’s Gift” (2000) e “Kuma no Pooh The Movie (2005), “Pukapuka Juju” (2012), ecc. Ha partecipato per la prima volta al lavoro di Makoto Shinkai come co-regista dell’animazione in “Viaggio verso Agartha” (2011). In “Il giardino delle parole” (2013) è stato responsabile del design dei personaggi e direttore dell’animazione e in “Your Name” ha fatto parte del tema come direttore dell’animazione.

Direttore artistico – Takumi Tanji

Nato nel 1974, nella prefettura di Fukushima, Tanji si è laureato presso il Dipartimento di Pittura, Facoltà di Belle Arti, Università delle Arti di Tokyo. Ha partecipato a numerosi film, drammi e anime come “The Sinking of Japan” (2006), “Kiyosu Conference” (2013), “Rurouni Kenshin” (2012, 2014) e “Shin Godzilla” (2016). Negli ultimi anni ha ampliato la fase della sua attività lavorando su libri illustrati corti d’animazione. Ha collaborato con Makoto Shinkai in “Oltre le nuvole, il luogo promessoci” (2004) “5 centimetri al secondo” (2007), “Viaggio verso Agartha” (2011) e “Your Name” (2016).

Foto e poster