Our Friend: trailer del dramma con Casey Affleck, Dakota Johnson e Jason Segel

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer del toccante dramma Our Friend che può contare su un cast di talento che include Casey Affleck, Dakota Johnson e Jason Segel.

La trama ufficiale:

Our Friend racconta la storia vera e motivante della famiglia Teague – il giornalista Matt (Casey Affleck), la sua vivace moglie Nicole (Dakota Johnson) e le loro due giovani figlie – e come le loro vite siano sconvolte dalla straziante diagnosi di cancro terminale di Nicole. Mentre le responsabilità di Matt come custode e genitore diventano sempre più travolgenti, il migliore amico della coppia Dane Faucheux (Jason Segel) si offre di venire ad aiutare. Mentre Dane mette la sua vita in attesa per stare con i suoi amici, l’impatto di questa decisione che cambia la vita si rivela più grande e profondo di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.

Il cast include anche Gwendoline Christie, Cherry Jones, Marielle Scott, Ahna O’Reilly, Violet McGraw, Reed Diamond e Azita Ghanizada, Michael Papajohn, Ritchie Montgomery e Isabella Kai.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Our Friend”, precedentemente noto con il titolo The Friend, è diretto dalla regista americana Gabriela Cowperthwaite i cui crediti includono il documentario Blackfish sulle orche tenute in cattività nei parchi acquatici e il dramma di guerra biografico Sergente Rex con Kate Mara e Tom Felton. La sceneggiatura di “Our Friend” è scritta da Brad Ingelsby, basata sull’articolo “The Friend: Love Is Not a Big Enough Word” di Matthew Teague. I crediti di Ingelsby includono il dramma Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace con Christian Bale, il thriller Run All Night – Una notte per sopravvivere con Liam Neeson e il dramma sportivo Tornare a vincere con Ben Affleck.

Il film presentato in anteprima al Toronto Film Festival farà il suo debutto negli Stati Uniti in sale selezionate e VOD a partire dal 22 gennaio 2021.