Stasera in tv: “Paddington 2” su Italia 1

Cast e personaggi

Hugh Bonneville: Henry Brown

Sally Hawkins: Mary Brown

Hugh Grant: Phoenix Buchanan

Brendan Gleeson: Nocche “Knuckles” McGinty

Madeleine Harris: Judy Brown

Samuel Joslin: Jonathan Brown

Julie Walters: sig.ra Bird

Jim Broadbent: Samuel Gruber

Peter Capaldi: Reginald Curry

Simon Farnaby: Barry

Sanjeev Bhaskar: Dr. Jafri

Noah Taylor: Phipps

Aaron Neil: Spoon

Tom Davis: T-Bone

Kobna Holdbrook-Smith: guardia carceraria



Doppiatori originali

Ben Whishaw: Paddington

Michael Gambon: Zio Pastuzo

Imelda Staunton: Zia Lucy



Doppiatori italiani

Francesco Mandelli: Paddington

Luca Biagini: Henry Brown

Tiziana Avarista: Mary Brown

Luca Ward: Phoenix Buchanan

Edoardo Siravo: Nocche “Knuckles” McGinty

Emanuela Ionica: Judy Brown

Gabriele Caprio: Jonathan Brown

Cristina Noci: sig.ra Bird

Carlo Valli: Samuel Gruber

Oliviero Dinelli: Reginald Curry

Massimo Lodolo: Barry

Gerolamo Alchieri: Zio Pastuzo

Graziella Polesinanti: Zia Lucy

Francesco Sechi: guardia carceraria

Trama e recensione

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l’orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell’astuto ladro che l’ha trafugato.

Curiosità

Paddington 2 è diretto da Paul King che ha diretto anche l’originale Paddington (2014). La sceneggiatura è di Paul King e Simon Farnaby (il “Pinocchio” di Guillermo del Toro). Hanno collaborato alla sceneggiatura anche Mark Burton (Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – Il Film), Jon Croker (Nessuno ne uscirà vivo), Will Smith (Veep – Vicepresidente Incompetente) e Simon Stephenson (Luca).

“Paddington 2” è il film più recensito di sempre su Rotten Tomatoes. Al 5 luglio 2020 il film presentava 239 recensioni a favore e nessuna negativa, superando le 163 recensioni positive della critica contro zero recensioni negative registrate dal precedente detentore del record Toy Story 2 – Woody & Buzz alla riscossa (1999).

Un giorno dopo aver completato le sue impegnative scene subacquee per La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017), Sally Hawkins è volata da Toronto in Canada a Londra in Inghilterra per iniziare la produzione di questo film, solo per scoprire che avrebbe girato scene subacquee anche per questo film.

Dopo diversi mesi di speculazioni, nell’ottobre 2015 è stato confermato che lo scrittore e regista Paul King sarebbe tornato alla guida di questa seconda puntata. Quando è stato annunciato il sequel, Paddington (2014) era diventato il film indipendente per famiglie con il maggior incasso di tutti i tempi, il film con il maggior incasso nel Regno Unito tra tutte le uscite del 2014 e il primo film per famiglie in dieci anni ad essere nominato come “Miglior Film Britannico” ai BAFTA.

Paddington 2 è il film preferito di Hugh Grant.

Mentre Knuckles McGinty (Brendan Gleeson) sta leggendo il giornale, uno dei titoli recita “Lavanderia accusata di riciclaggio di denaro. Un accordo è in via di definizione”.

Lo sceneggiatore e regista Paul King ha scritto la sceneggiatura di questo film con Simon Farnaby, che ha avuto un piccolo ruolo in Paddington (2014) nei panni della guardia di sicurezza della Geographers’ Guild Barry. In questo film Barry è ora una guardia di sicurezza nella Cattedrale di St. Paul, dove mostra attrazione per la suora che sorprende a sgattaiolare in giro (che in realtà è Phoenix Buchanan travestito); questo fa seguito da una gag simile nel primo film in cui Barry mostra attrazione per Mr. Brown quando è travestito da donna delle pulizie.

Il “libro pop-up” di Londra utilizzato in questo film è stato creato in realtà come oggetto da collezione in edizione limitata contenente sei scene pop-up illustrate che erano state prese direttamente da questo film.

La scena in cui Paddington fa il giro degli ingranaggi dell’orologio è simile alla scena di Charlie Chaplin in Tempi moderni (1936), alla fine ha anche dei baffetti fatti di grasso come quelli di Chaplin.

Il creatore dei libri di Paddington, lo scrittore Michael Bond, è stato informato dell’annuncio ufficiale di questo film nel giorno del suo novantesimo compleanno.

Lo scrittore e regista Paul King ha abbandonato la regia di Wonder (2017) a favore di questo film.

I piani per un terzo film in questo franchise sono stati annunciati nel giugno 2016, diversi mesi prima dell’inizio delle riprese di questo film.

Nei titoli di coda, un ritaglio di giornale rivela che Knuckles McGinty (Brendan Gleeson) ha aperto una sala da tè che mostra anche il titolo “KNUCKLES’ SANDWICHES”. Un “panino alle nocche” (knuckle sandwich) è un termine slang per un pugno in bocca, un riferimento alla (presumibilmente) precedente natura violenta di Knuckles.

In un divertente “easter egg” per gli spettatori adulti, guardando da vicino tutte le (vecchie) foto dell’attore Phoenix Buchanan sono in realtà foto originali autentiche di Hugh Grant all’inizio della sua carriera di attore.

La produzione di “Paddington 2” è iniziata nel 2016 che corrispondeva al 60° anniversario della creazione di Paddington. L’autore Michael Bond ha iniziato a lavorare sul personaggio nel 1956 e ha pubblicato il suo primo libro nel 1958.

La sequenza nel negozio di barbiere era basata sulla storia originale di Paddington “Too Much Off the Top”.

Knuckles ha un tatuaggio sul braccio di Pastuzo, il pugile esotico che Montgomery Clyde ha incontrato in un bar e che ha chiamato zio Pastuzo. Il tatuaggio del pugile ha il braccio che si dirige verso il pugno di Knuckles, completando il look.

“Barkridges”, il nome del grande magazzino sulla cesta in cui si nasconde la signora Brown (Sally Hawkins) per essere consegnato a casa di Phoenix Buchanan (Hugh Grant), è stato originariamente menzionato nel primo libro di Paddington di Michael Bond (e un chiaro omaggio alla catena britannica di grandi magazzini Selfridges, dove Michael Bond ebbe per la prima volta la sua idea per Paddington). Inoltre, potrebbe funzionare come un omaggio giocoso al Claridges Hotel di fascia alta dal nome simile, che probabilmente frequenta Buchanan.

Di fronte a Phoenix che brandisce una spada, Dame Julie Walters, che interpreta una scozzese, gli dice che da dove viene dicono che è meglio non portare un coltello ad uno scontro a fuoco. Questo è un riferimento ironico ad una scena di The Untouchables – Gli intoccabili (1987), dove Sir Sean Connery (che interpretava un poliziotto irlandese-americano di Chicago, ma pronunciava tutte le sue battute con il suo naturale accento scozzese) pronunciava un battuta simile.

“Paddington 2” è stato originariamente prodotto da The Weinstein Company, ma è stato venduto prima del fallimento della società.

La collezione di costumi di Phoenix include Toad of Toad Hall, Cyrano de Bergerac, Hercule Poirot, Enrico V, Amleto, MacBeth, Riccardo III, Scrooge, Javert dei Miserabili, Magwitch di Grandi speranze e un personaggio femminile di Oscar Wilde, forse Lady Bracknell.

Il primo tentativo di Paddington di lavare le finestre ricorda molto una storia ben nota che ha avuto origine negli anni ’30, di cui due versioni sono il monologo comico di Gerard Hoffnung, “The Bricklayer’s Lament” (1958) e “The Bricklayers’ Song” di The Corries.

Quando Phoenix esclama “Grazie Larry, Johnny e tutti i fantasmi della Avenue!”, si riferisce a Laurence Olivier, John Gielgud e alla Shaftesbury Avenue, la principale strada del quartiere dei teatri di Londra.

L’attore e scrittore Javier Marzan, che fa parte della compagnia comica Peepolykus, ha fornito i movimenti fisici per Paddington Bear durante le riprese.

Ian Hunt del Regno Unito Gallopers ha fornito i cavalli della fiera e altri oggetti di scena, e alcune delle opere d’arte vintage della fiera viste nel film. Ian Hunt ha anche realizzato il cavallo da fiera visto in Paddington (2014).

Dame Julie Walters ha basato la sua interpretazione eccentrica sul truccatore Graham Johnston.

Hugh Bonneville e Hugh Grant sono apparsi in Notting Hill (1999).

Il treno che la famiglia Brown usa per inseguire l’altro treno con Paddington a bordo è trainato dalla locomotiva a vapore A1 Peppercorn 60163 “Tornado” di nuova costruzione.

“Paddington 2” è uscito in occasione del 54esimo compleanno di Hugh Bonneville.

Sir Michael Gambon, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Dame Julie Walters, Jessica Hynes e Imelda Staunton sono tutti apparsi nella serie di film di Harry Potter.

Il giornale che Brendan Gleeson legge nella cucina della prigione ha un titolo che dice “Il direttore organizzò una festa nella prigione della contea.”, questa è la strofa di apertura (The warden threw a party in the county jail) del brano Jailhouse Rock di Elvis Presley.

Nell’album di Paddington, nella sezione dedicata al compleanno di zia Lucy, ci sono giochi di parole sull’orso nei biglietti del teatro per “Bearfoot in the Park” e “Macbearth”.

Il sesto film ibrido live-action/CGI della Warner Brothers, dopo Scooby-Doo (2002), Kangaroo Jack – Prendi i soldi e salta (2003), Scooby-Doo 2: Mostri scatenati (2004), L’orso Yoghi (2010) e Paddington (2014).

In vari momenti del film diventa evidente che stanno usando alcuni trucchi creativi con la macchina da presa per cercare di nascondere l’inevitabile scatto di crescita della pubertà durante le riprese dell’attore che interpreta Jonathan.

Il cast di “Paddington 2” comprende due vincitori dell’Oscar Jim Broadbent e Peter Capaldi; e quattro candidati all’Oscar Imelda Staunton, Sally Hawkins, Julie Walters e Tom Conti.

Si potrebbe pensare che l’unico crimine commesso da Phoenix Buchanan (Hugh Grant) sia stato rubare il libro pop-up, ma non è così. In realtà ha commesso almeno altri cinque crimini. Prima ha fatto irruzione nel negozio, poi ha mentito in un caso giudiziario su come non avrebbe visto un uomo con lunghi capelli bianchi, il che ha messo nei guai Paddington quando era davvero innocente. Successivamente, si è intrufolato in un’area riservata di un luogo di interesse storico di Londra e ha danneggiato un monumento. Verso la fine del film, ha minacciato di uccidere Mr. Brown (Hugh Bonneville), Mrs. Bird (Dame Julie Walters) e Judy (Madeleine Harris) con una spada e infine ha commesso un tentato omicidio bloccando e separando la carrozza contenente Paddington prima di reindirizzarlo lungo l’argine di un fiume.

“Paddington 2” ha incassato 228 milioni di dollari nel mondo da un budget di 40 milioni, 54 milioni in meno del film originale che ha fruito del medesimo budget.

Note di produzione

L’orso Paddington è stato presentato per la prima volta ai bambini nel libro di Michael Bond del 1958, L’orso Paddington. Paddington 2, l’ultimo libro scritto da Bond, scomparso nel giugno di quest’anno all’età di 91 anni, è stato pubblicato nel gennaio 2017. Intervallati tra queste due opere, Bond ha scritto più di venti libri con protagonista l’orsetto con il montgomery e il sandwich di marmellata, che hanno venduto oltre 35 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 40 lingue. Le avventure del piccolo orso del Perù, le cui buone maniere e ottime intenzioni spesso sfociano in comiche peripezie e momenti di confusione acuta, hanno catturato i cuori delle persone di tutto il mondo e le sue storie sono adesso riconosciute a livello internazionale come moderni classici per bambini.

“La grande ispirazione per questo film è stata Mr. Smith va a Washington, dice il produttore David Heyman, riferendosi al grande film di Frank Capra/James Stewart su un giovane idealista di Washington. Il regista Paul King si è rifatto anche alla scuola della Pixar, in particolare a Toy Story 2, per vedere come il gigante americano di animazione si era avvicinato a un sequel. Una cosa che King non voleva fare era ripetere le sfide e gli ostacoli che Paddington aveva affrontato nel primo film. “La Pixar ha fatto molto bene nel mantenere la sincerità del primo film. Hanno trovato una situazione veritiera per Woody e sono partiti da lì”.

Hugh Grant non aveva visto Paddington quando gli fu offerto il ruolo, ma dopo averlo girato ha detto: “L’ho ammirato immensamente. È piuttosto difficile fare dei film per bambini senza cadere nel sentimentale o nello sciocco, e sono cose da cui Paul King si è intelligentemente tenuto alla larga”. Intrigato dall’opportunità di interpretare Phoenix, che King descrive come “un mascalzone”, Grant ha firmato e si è lanciato nel ruolo. “Ho passato molto tempo della prima parte della mia carriera negli anni ’80 facendo spettacoli teatrali con personaggi memorabili”, spiega. “Li ho ripresi tutti per questo personaggio, per esaltare quella vanità assolutamente insopportabile e invadente di quell’uomo. Non riesce a vedere oltre la propria bellezza e il proprio talento, e questo gli fa fare cose di cui sono sicuro che si vergogni”.

Nel corso di diversi mesi dopo la fine delle riprese, il direttore delle animazioni Pablo Grillo e il suo team di animatori di Framestore hanno dato vita all’orsetto. La creazione del personaggio principale del film si evolve attraverso molte iterazioni, con Ben Whishaw (Francesco Mandelli per l’edizione italiana) che registra la voce dell’orso e Grillo che lavora quotidianamente con King per riesaminare ogni minima calibrazione di ogni espressione e gesto. “Quando siamo arrivati al punto di animare il volto di Paddington, molte cose sono state prese da Ben Whishaw stesso. Ci sono così tante cose che possono essere trasmesse dal viso, ogni espressione o piccola regolazione degli occhi può dare un tale cambiamento allo stato d’animo di un personaggio”, afferma Liam Russell, animatore principale del film e parte del team di esperti di Grillo in Framestore. “Abbiamo usato molto di Ben. Serve molto di più della voce per animare il dialogo. Ed essere in grado di includere le espressioni tipiche di Ben alla nostra animazione, ha davvero aiutato a portare Paddington in vita”.

Note di regia

Come la maggior parte delle persone della mia generazione, anch’io ho guardato e seguito Paddington da piccolo. Sono cresciuto con i film di animazione della FilmFair e quest’orsetto aveva un posto privilegiato nella mia cameretta. Solo quando ho avuto l’occasione di rivisitare il personaggio però, mi sono chiesto come mai mi avesse conquistato così tanto. Gli animali parlanti sono certamente molto frequenti in letteratura, ma pochi di loro sono duraturi come Paddington. Per me, il segreto è proprio in quell’etichetta attaccata al collo: ‘Per favore, prendetevi cura di quest’orso. Grazie’. Malgrado la calma e la sicurezza di questo piccolo essere peloso, quella frase ci fa capire che è molto fragile e indifeso e che ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui in questo mondo cattivo. A un certo punto della vita, chi di noi non si è sentito come un pesce fuor d’acqua? E non parlo dello sfollato o del barbone che ha ispirato l’immagine della povera anima in pena su un binario o su una panchina; non parlo dei pericoli affrontati dall’amico di Paddington, Mr. Gruber, e neanche dell’oceano attraversato dagli immigrati del Windrush che si sono trasferiti a Notting Hill nel periodo in cui Michael Bond ha scritto le prime avventure di Paddington. No, niente di tutto questo. Basta pensare al primo giorno di scuola, o a una notte passata fuori casa, per entrare in empatia con quest’orsetto, solo e sconsolato. Secondo me, è questo aspetto che ha fatto appassionare generazioni di lettori. Io e Michael Bond non volevamo che la narrativa del film interferisse con quella del libro, che tanti lettori già conoscono. Nel film ci sono tutte le scene del libro, dalla scoperta dell’orsetto alla stazione di Paddington, con niente indosso se non quell’etichetta, fino all’avventura della sala da tè, al primo disastroso ingresso in bagno e all’avventura in metropolitana. Anche se nel film incontriamo Paddington prima di quanto non avvenga nel libro, la storia narrata sul grande schermo è molto fedele al background che Michael Bond ha sviluppato e creato soprattutto nelle ultime avventure. Il quinto capitolo di L’orso Paddington comincia così: ‘Così Paddington diventò parte della famiglia’. In quella frase mi è sembrato potesse esserci più spazio narrativo: a partire da quel momento, infatti, le storie di Paddington diventano molto più brevi e indipendenti una dall’altra. Nella transizione dal Paddington appena arrivato in città al Paddington ormai parte della famiglia, si è creato lo spazio per un film, per raccontare ciò che rende quest’orsetto così speciale. Proprio come Oliver Twist prima di lui, Paddington arriva a Londra come orfano in cerca di casa. Ma al contrario di Oliver, che ha bisogno di tempo per trovare Mr. Brownlow, Paddington incontra i Brown quasi subito. Ma avere un tetto sulla testa e sentirsi a casa sono due cose diverse: è questa la vera avventura di cui tratta il film. L’altro lato interessante della storia è la transizione che i Brown vivono, passando dalla diffidenza iniziale nei confronti di Paddington, all’accoglierlo in famiglia. Quando ci siamo visti la prima volta, ho chiesto a Michael Bond qualche informazione aggiuntiva su Mr. e Mrs. Brown. Michael mi ha detto che si era ispirato ai suoi genitori. Gli ho chiesto come avrebbero reagito i suoi genitori se avessero incontrato un orsetto arruffato e lui mi ha risposto: ‘Di certo, mia madre l’avrebbe messo subito sotto l’acqua per pulirlo, e invece mio padre avrebbe cominciato a pensare subito agli aspetti burocratici. [Paul King]

La colonna sonora

Le musiche originali di “Paddington 2” sono del compositore premio Oscar Dario Marianelli (Espiazione). Marianelli è stato candidato all’Oscar anche per le colonne sonore di Orgoglio e pregiudizio e Anna Karenina.

(Espiazione). Marianelli è stato candidato all’Oscar anche per le colonne sonore di Orgoglio e pregiudizio e Anna Karenina. Marianelli ha sostituito Nick Urata come compositore per questo sequel e ha deciso di creare una propria partitura invece di riutilizzare qualsiasi brano di Urata. La scena preferita di Marianelli da musicare è stata la scena del “libro pop-up di Londra”.

come compositore per questo sequel e ha deciso di creare una propria partitura invece di riutilizzare qualsiasi brano di Urata. La scena preferita di Marianelli da musicare è stata la scena del “libro pop-up di Londra”. La colonna sonora include i brani “Love Thy Neighbour”, “Rub and Scrub” e “Jump in the Line” di Tobago Crusoe and D. Lime, “Daddy Cool” di Boney M. e “Rain on the Roof” interpretata da Hugh Grant.

TRACK LISTINGS:

1. Windsor Gardens 4:03

2. The Pop-Up Book 1:29

3. A Shave, Sir? A Light Pomade 1:54

4. Window Cleaning 3:15

5. Rub and Scrub (Tobago and d’Lime) 2:27

6. The Book Is Stolen 2:21

7. A Letter from Prison 2:20

8. It’s Only One Red Sock 1:24

9. Madame Kozlova’s Story 1:19

10. One Orange at a Time 3:03

11. An Unusually Attractive Nun 1:19

12. Marmalade Chefs 1:22

13. Love Thy Neighbour (Tobago and d’Lime) 2:05

14. The Break-In 3:24

15. Jungle Jail 2:14

16. Escape Waltz 3:27

17. Lost and Found 3:09

18. Race to Paddington Station 1:34

19. The Steam Trains 3:46

20. Bullseye-Henry 2:04

21. Splash 2:22

22. Happy Birthday Aunt Lucy 3:34

23. Jumping the Line (Tobago and d’Lime) 5:31