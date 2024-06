Paddington in Perù: primo trailer ufficiale di Paddington 3

L’orso Paddington viaggia fino in Sudamerica nel primo trailer del sequel “Paddington in Perù” diretto Dougal Wilson – Al cinema con Eagle Pictures

Paddington viaggia fino in Sudamerica nel primo trailer di Paddington in Perù aka Paddington 3. L’amato orso amante dei panini alla marmellata è tornato per un’altra avventura, questa volta con l’esordiente Dougal Wilson al suo primo lungometraggio dopo aver diretto cortometraggi e video musicali per Massive Attack, Coldplay, Basement Jaxx e Benny Benassi.

“Siamo da tempo grandi ammiratori del lavoro di Dougal, della sua straordinaria creatività visiva, della sua narrazione, del suo cuore, delle sue emozioni e del suo umorismo”, hanno dichiarato in precedenza in una dichiarazione il CEO di Studiocanal Anna Marsh e l’ Vicepresidente esecutivo della produzione globale Ron Halpern. “Siamo così entusiasti che Dougal dirigerà il terzo film di Paddington. Non vediamo l’ora di riportare Paddington in Perù per la sua prossima avventura sul grande schermo.”

Paddington in Perù – Il primo trailer in lingua originale

Paddington in Perù porta la storia di Paddington in Perù mentre l’amato orso torna a visitare la sua amata zia Lucy, che ora risiede presso la Casa di riposo per orsi in pensione. Con la famiglia Brown al seguito, inizia un’avventura elettrizzante quando un mistero li catapulta in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e fino alle cime delle montagne del Perù.

Oltre a Ben Whishaw che torna a doppiare Paddington ci sono Hugh Bonneville, Madeleine Harris, Julie Walters e Samuel Joslin nel ruolo dei Brown, con Emily Mortimer che sostituisce Sally Hawkins nel ruolo della signora Brown.

“Paddington in Perù” è il terzo film della serie “Paddington”, dopo i successi di Paddington del 2014 e Paddington 2 del 2017. È basato sul personaggio dell’Orso Paddington creato dall’autore Michael Bond. Paul King ha diretto i primi due film di Paddington, ma ha passato la mano per il terzo per dirigere il prequel Wonka.

Dougal Wilson dirige “Paddington in Perù” da una sceneggiatura di Michael Bond, Mark Burton & Simon Farnaby.

Il primo poster ufficiale