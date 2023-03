Paint: trailer e anticipazioni della commedia con protagonista Owen Wilson

Dal 7 aprile 2023 arriva nei cinema americani con IFC Films Paint, un film palesemente ispirato al popolare e amato pittore e personaggio televisivo Bob Ross, anche se la storia non è inerente al vero Ross e il personaggio di Owen Wilson si chiama Carl Nargle, pittore della TV pubblica n. 1 del Vermont convinto di avere tutto, fino a quando un’artista più giovane e migliore lo sfida e le paure di Carl riguardo ai suoi talenti vengono inesorabilmente a galla.

Paint – Trama e cast

La trama ufficiale: Il film è incentrato su Carl Nargle (ovviamente ispirato all’iconico Bob Ross – interpretato da Owen Wilson), che ha presentato lo show di pittura numero uno del Vermont per quasi tre decenni. Mentre il caratteristico bisbigliare di Carl ha tenuto a lungo gli spettatori da Pittsfield a St. Albans senza fiato su ogni suo tratto. Presto però si ritrova ad un punto morto con la stazione che non ottiene ascolti. Quindi per rivitalizzare il canale, la stazione alla fine assume una pittrice più giovane e migliore che ruba a Carl tutto ciò che ha e tutti coloro che ama.

Il cast di supporto per Paint include Michaela Watkins (A cena con il lupo – Werewolves Within), Wendi McLendon-Covey (Bridesmaids – Le amiche della sposa), Ciara Renée (Arrowverse), Lusia Strus (Search Party), Stephen Root (Barry) e l’esordiente Lucy Freyer.

Paint – Trailer e video

Curiosità sul film

“Paint” è scritto e diretto dal regista americano Brit McAdams, già regista del film documentario Triviatown, oltre a numerosi altri lavori televisivi tra cui la regia di “Tosh.O”, “Katt Williams: American Hustle” e la serie tv “Honesty” di Comedy Central.

Brit McAdams ha scritto la sceneggiatura nel 2010, dopodiché è stata inclusa nella Black List delle sceneggiature più apprezzare ma non prodotte. Diversi anni dopo, è stato in grado di adattare la sceneggiatura, riducendo le proiezioni dei costi e adattandola al budget di una produzione indipendente. McAdams a questo punto ha deciso di dirigere il film e farne il suo debutto alla regia.

I produttori includono Sam Maydew della Silver Lining Entertainment e Peter Brant, con la star Wilson come produttore esecutivo insieme a Richard J. Bosner e Joel David Moore.

“Siamo entusiasti di lavorare finalmente con il talento sconfinato e versatile di Owen Wilson, mentre dà vita senza sforzo al personaggio di Carl Nargle da una sceneggiatura intelligente di Brit McAdams che è anche il regista”, ha dichiarato Arianna Bocco, Presidente di IFC Films. “Paint ha tutte le carte in regola per un capolavoro comico citabile e speriamo che il pubblico di tutte le età sia pronto per molte risate e tanto cuore”.

La storia di Bob

Bob Ross, (il suo nome completo è Robert Norman Ross), era un pittore e conduttore televisivo nato a Daytona Beach, in Florida, il 29 ottobre 1942. La sua popolarità è aumentata vertiginosamente ospitando The Joy of Painting (1983-94), un programma televisivo della PBS dove insegnava agli spettatori a dipingere dalle comodità della propria casa. Morì il 4 luglio 1995 a New Smyrna Beach, in Florida, all’età di 52 anni, sebbene rimanga ancora un amato nome familiare come istruttore d’arte per le masse. Cresciuto in Florida, Ross si è arruolato nell’aeronautica degli Stati Uniti all’età di 18 anni, prima di trasferirsi in una base aerea in Alaska. Il suo amore per la pittura si è sviluppato per la prima volta dopo aver preso una lezione di pittura presso un U.S.O Club ad Anchorage, dove ha poi iniziato a vendere paesaggi dipinti su pentole per miniere d’oro ai turisti in visita. Ha anche lavorato part-time come barista, e i due lavori insieme gli hanno permesso di aumentare le entrate extra oltre al suo stipendio dell’Air Force. La sua scoperta della tecnica pittorica “bagnato su bagnato” è avvenuta guardando il pittore tedesco Bill Alexander, che ha condotto un suo programma televisivo The Magic of Oil Painting (1974-1982). Si è esercitato a lavorare con questa tecnica, (nota anche come “pittura alla prima”), durante il suo periodo militare, sperimentandola e perfezionandola a suo piacimento, creando vernici, pennelli e coltelli personalizzati. Questo approccio all’arte del XVI secolo consente di realizzare un dipinto in appena 30 minuti ed è stato impiegato da vari artisti famosi nel corso della storia, da Jan van Eyck, a Claude Monet, John Singer Sargent e può anche essere visto nel post-opera impressionista di Vincent van Gogh. Il suo ritiro dall’Air Force nel 1981 gli ha permesso di tornare a casa in Florida, frequentando molte scuole d’arte e corsi di pittura dove ha poi iniziato a lavorare privatamente al fianco di Bill Alexander ed è diventato un venditore ambulante e tutor. La passione e l’amore per la pittura di Ross lo portano a iniziare il suo spettacolo televisivo: The Joy of Painting. Ha iniziato a insegnare a piccoli gruppi di studenti nei centri commerciali e nei negozi d’arte in tutta l’America come un modo per promuovere il suo programma televisivo a un pubblico più ampio. Sono stati registrati più di 400 episodi di The Joy of Painting, con lo spettacolo presentato in anteprima nel 1983 e in corso fino a maggio 1994. Le repliche degli episodi di tutte le 31 stagioni dello spettacolo continuano ad essere trasmesse poiché rimane estremamente popolare sulla televisione pubblica. I fan tornano a guardare Ross mentre dipinge scene rapide e disinvolte direttamente dalla sua immaginazione, offrendo allo stesso tempo semplici consigli e incoraggiando il suo pubblico a seguirlo.

Nel corso degli anni, Ross ha influenzato molti a prendere in mano il pennello e migliaia di istruttori ora insegnano la sua tecnica “bagnato su bagnato” agli studenti di tutto il mondo. Una delle caratteristiche più amate e conosciute nei suoi episodi è stata l’inclusione degli “alberelli felici” che sono stati aggiunti a tutti i suoi paesaggi. Che, insieme alle nuvole amichevoli, agli incidenti felici e al “battere il diavolo fuori dai cespugli”, erano solo alcuni dei motivi per cui i fan (molti dei quali includono Baby Boomer, Millennial e Generazione Z) si sono innamorati della personalità di Ross. La sua persona apparentemente timida, tuttavia, era di gran lunga superata dalla sua personalità esperta nei media. Il pubblico dello studio dal vivo è stato deliziato dalla sua frequente apparizione nei numerosi talk show a cui gli è stato chiesto di partecipare. Ha anche collaborato con la nuova e crescente rete MTV per registrare un promo per loro. La voce rassicurante e intima di Ross lo ha portato a essere visto da molti come il “padre dell’ASMR”. Il suo modo di parlare gentile insieme al suono della sua pittura ha innescato una “risposta sensoriale meridiana autonoma” in alcuni spettatori in un momento prima che la sensazione diventasse popolare dai media. La popolarità e l’eredità di Bob Ross sono state portate fino al 21° secolo. Parte del merito è dovuto al fatto che Joy of Painting è disponibile per la visione su un canale Youtube creato per lui nel 2011. Ora ha acquisito oltre 4,5 milioni di abbonati e un totale di 420 milioni di visualizzazioni. Tuttavia, l’interesse non si è fermato qui, poiché Twitch ha seguito l’esempio e ha lanciato un canale per Bob Ross nel 2015, trasmettendo in streaming una maratona di nove giorni sulla gioia della pittura. Secondo quanto riferito, 5,6 milioni di spettatori si sono sintonizzati per guardare e sono emerse migliaia di richieste affinché continuasse una volta terminata la serie. Anche la cultura popolare ha abbracciato la sua immagine con tributi per lui che appare in spettacoli come I Griffin e persino nel film Deadpool 2.Molti dei suoi dipinti sono stati donati alle stazioni televisive pubbliche per aiutare con la raccolta fondi, anche se molti sono stati conservati dalla compagnia di Bob Ross. Una vasta collezione dei suoi dipinti è conservata nel Bob Ross Workshop a New Smyrna Beach, in Florida, che è rimasto aperto dal 1992 ed è aperto ai visitatori. Il Workshop offre anche lezioni di paesaggio, paesaggio marino, floreale e fauna selvatica che sono presentate da artisti ospiti provenienti da tutto il mondo e a cui si può partecipare per diventare un istruttore certificato Bob Ross. [Fonte: Bob Ross UK]

10 curiosità su Bob Ross

Google ha celebrato il 70° anniversario della nascita di Bob Ross con un Google Doodle il 29 ottobre 2012. Ritraeva Ross mentre dipingeva una rappresentazione della lettera “g” con un paesaggio sullo sfondo.

Sono stati prodotti il gioco da tavolo Bob Ross: The Art of Chill, un modello di Chia Pet a somiglianza di Bob Ross ed era stato pianificato, ma mai realizzato un videogioco su Wii, Nintendo DS e PC, con lo sviluppo gestito da AGFRAG Entertainment Group.

Un ritrovato interesse per Ross si è verificato nel 2015 come parte del lancio di Twitch Creative. Twitch ha presentato una maratona di nove giorni di The Joy of Painting a partire dal 29 ottobre per commemorare quello che sarebbe stato il 73esimo compleanno di Ross. Twitch ha riferito che 5,6 milioni di spettatori hanno guardato la maratona e, grazie alla sua popolarità, ha creato una ritrasmissione settimanale di una stagione di “The Joy of Painting” ogni lunedì. Una parte delle entrate pubblicitarie è andata ad enti di beneficenza, tra cui il St. Jude Children’s Research Hospital.

Nel giugno 2016, la serie di Ross Beauty Is Everywhere è stata aggiunta alla scaletta Netflix. Gli episodi di 30 minuti sono tratti dalle stagioni 20, 21 e 22 della serie originale “The Joy of Painting”. Il ritrovato interesse ha sorpreso i Kowalski, dal momento che stavano gestendo l’immagine di Ross e gli episodi di “The Joy of Painting”. Hanno creato un canale YouTube per Ross che ha guadagnato più di un milione di abbonati in un anno.

Il rinnovato interesse per Ross ha portato anche a chiedersi dove si trovassero i suoi dipinti, dato che sono state create più di mille opere per “The Joy of Painting”. In un rapporto investigativo del New York Times, i Kowalski affermarono di conservarli ancora tutti, sebbene senza la cura adeguata generalmente necessaria per conservare l’arte. Spinto da numerose lettere ed e-mail dai fan di Ross, lo Smithsonian American Art Museum ha contattato i Kowalski e si è offerto di portare una selezione dei dipinti di Ross, insieme ad altri oggetti della mostra, da esporre al museo.

Nel 2020, i creatori del gioco di carte Magic: The Gathering hanno annunciato una versione limitata dei dipinti di Bob Ross adattati alle illustrazioni delle carte.

Nell’agosto 2021, Netflix ha pubblicato un documentario intitolato Bob Ross: arte, tradimento e avidità che esplora la vita, la carriera, l’eredità di Ross e la controversia che circonda i Kowalski contro la famiglia di Bob Ross.

Nel 2021, Bob Ross Inc. in collaborazione con Running Press Kids, sotto l’impronta di Hachette Book Group, ha pubblicato il libro per bambini che racconta la biografia ufficiale di Bob Ross This is Your World: The Story of Bob Ross. Scritto da Sophia Gholz e illustrato da Robin Boyden, il libro racconta la storia della vita di Ross e di come alla fine sia diventato uno dei pittori americani più famosi del suo tempo.

I flussi di Twitch hanno creato un nuovo interesse per Ross e hanno fatto crescere la sua popolarità. I suoi video successivamente sono diventati popolari tra i devoti dell’ASMR (risposta sensoriale meridiana autonoma).[14] ASMR si riferisce a una forma piacevole di parestesia, o formicolio, spesso provocata da specifici stimoli visivi o uditivi. Molti spettatori hanno scoperto che l’ascolto di Ross ha innescato una risposta ASMR. Secondo Joan Kowalski, il presidente di Bob Ross Inc.: “È una specie di padrino dell’ASMR…La gente era interessata a lui per motivi ASMR prima ancora che ci fosse un ASMR.”

Fumatore di sigarette per la maggior parte della sua vita adulta, Ross si aspettava di morire giovane e ha avuto diversi problemi di salute nel corso della sua vita. E’ morto all’età di 52 anni il 4 luglio 1995 a Orlando, in Florida, a causa di complicazioni dovute ad un linfoma.

Paint – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Lyle Workman (Suxbad: Tre menti sopra il pelo, Non mi scaricare, 40 anni vergine, Mosse vincenti, Good Boys, Babbo Bastardo 2).

Paint – Foto e poster