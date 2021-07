Pet Sematary: Pam Grier nel prequel di Cimitero Vivente

Casting news per il prequel di Pet Sematary che vede a bordo l’attrice Pam Grier. Il sito Variety conferma che il prequel di Cimtero Vivente, ancora senza titolo, ha recentemente aggiunto Grier al suo cast, ma non ci sono indizi su quale sarà il ruolo dell’attrice nel film, ma sappiamo che sarà affiancata da Jackson White (Mrs. Fletcher), Forrest Goodluck (Revenant – Redivivo) e Jack Mulhern (Omicidio a Easttown). Variety aggiunge che il film è “la storia delle origini del romanzo di Stephen King su una famiglia che scopre un cimitero piuttosto inquietante nei boschi dietro la loro casa”.

Dopo un primo adattamento anni ottanta del romanzo “Cimitero vivente” di Stephen King diventato di culto e che ha generato anche un sequel, nel 2019 è approdato nei cinema un mediocre rifacimento con qualche cambiamento rispetto al film originale e un cast che includeva Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithgow. Il reboot ha cambiato ad esempio il genere del bambino che torna dall’oltretomba, a differenza del libro originale e del primo adattamento non sarà il piccolo Gage ma bensì la sorella maggiore Ellie a morire e tornare in versione zombie e a perpetrare la strage che vedrà l’intera famiglia zombificata per la fine del film. Il film nonostante non abbia entusiasmato ha comunque incassato 100 milioni di dollari a livello globale da un budget di 21 milioni, quindi la Paramount tenta il bis con una storia del tutto originale.

Pam Grier è un’icona del cinema del cinema blaxploitation famosa per ruoli da protagonista in una serie di film d’azione degli anni ’70, in particolare Coffy (1973) e Foxy Brown (1974). Descritta da Quentin Tarantino come la prima star d’azione donna del cinema, Grier è stata rilanciata proprio dal regista nel 1997 nel crime Jackie Brown per il quale l’attrice ha ricevuto una nomination al Golden Globe. Successivamente l’abbiamo vista in svariati film tra cui Fantasmi da Marte di John Carpenter, La fortezza: segregati nello spazio al fianco di Christopher Lambert, in Pluto Nash con Eddie Murphy e nell’action con arti marziali L’uomo con i pugni di ferro diretto da RZA e prodotto da Eli Roth. I lavori più recenti di Grier risalgono al 2019-2020 e hanno incluso un ruolo ricorrente nella sitcom Bless This Mess e ruoli di supporto nel film tv A Christmas Wish e nella commedia sportiva Poms con Diane Keaton e Jacki Weaver.

Stephen King tra gli autori più saccheggiati del grande schermo sta vivendo una nuova giovinezza sul grande schermo con ben 18 adattamenti cinematografici in cantiere. Il prequel di “Pet Sematary” sarà distribuito come esclusiva e direttamente in streaming da Paramount+.