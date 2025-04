Paola Cortellesi, 5 curiosità sull’attrice

Paola Cortellesi ha alle spalle una carriera lunghissima, fatta di successi e di apparizioni televisive e cinematografiche. In particolare, nell’ultimo periodo, l’attrice ha ottenuto un grande riconoscimento grazie al suo film C’è ancora domani, di cui è stata anche regista e che racconta il tema della violenza sulle donne nel 1946. La pellicola ha avuto una popolarità inattesa sia in Italia che all’estero, tanto che ha ricevuto ben 6 premi David di Donatello e 1 premio Nastri d’Argento.

Dietro il personaggio si nasconde una donna che, nel corso degli anni, ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo costruendosi una carriera degna di nota. Nata a Roma nel 1973, è diventata negli anni attrice, imitatrice, cantante, sceneggiatrice e comica. Ecco tutte le curiosità che non tutti conoscono su di lei.

Le 5 curiosità su Paola Cortellesi

Il primo debutto in tv della Cortellesi è avvenuto quando lei aveva solo 14 anni. All’epoca partecipò al film Cacao Meravigliao, lo spin-off della trasmissione Indietro Tutta condotta da Renzo Arbore. Verso gli inizi degli anni 2000, l’attrice venne scelta per essere al timone di Mai dire gol, un programma satirico dedicato al calcio e in quella occasione la Cortellesi mostrò il suo talento sia in qualità di imitatrice che di comica. Nel 2011 ha invece pronunciato il fatidico sì con il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, con cui è stata fidanzata per 9 anni e da cui ha avuto la figlia Laura, nata nel 2013. Paola ha anche lavorato in radio insieme all’autore radiofonico e televisivo Enrico Vaime e, nel 2002, ha condotto il programma Uno di noi con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini.

La Cortellesi è stata – nel 2000 – la protagonista femminile del videoclip La descrizione di un attimo dei Tiromancino, durante il quale ha recitato insieme al compagno di allora Valerio Mastandrea. Nel 2009 ha inoltre preso parte al videoclip della canzone Ancora qui di Renato Zero. Tra le altre curiosità, c’è anche il fatto che nel 2004 ha presentato il Festival di Sanremo insieme a Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza. Nel 2016 Paola Cortellesi ha condotto lo show Laura & Paola insieme alla sua grande amica Laura Pausini, in onda su Rai 1 per 3 puntate. Durante la sua carriera, ha imitato diversi personaggi tra cui Daniela Santanchè, Stefania Prestigiacomo, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Sarah Palin, Mariastella Gelmini, Daria Bignardi, Michelle Obama, Beyoncè, Alicia Keys e Asia Argento.

Chi è il marito di Paola Cortellesi, anche lui famoso

L’uomo che ha conquistato il cuore della Cortellesi si chiama Riccardo Milano ed è nato nel 1958 a Roma. L’uomo ha esordito alla regia nel 1997 con il film Auguri Professore, e da quel momento la sua carriera ha preso letteralmente il volo. Con Paola ha lavorato in diverse occasioni, ed entrambi hanno rivelato che sul set entrambi sono spesso in disaccordo. “Sembriamo casa Vianello“, hanno detto entrambi svelando che sul lavoro si confrontano e si correggono su tutto. A casa è invece tutto diverso. “Litighiamo nella dose legale minima insita nel matrimonio” – ha raccontato lei – “Lui è impetuoso, però è il mio primo fan. Mi offre sicurezza. Percepisco protezione, ed è fantastico confrontarsi e crescere insieme“.