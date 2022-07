Paolo Rossi – L’uomo. Il campione. La leggenda: trailer e curiosità del documentario al cinema

Italia 1982 - Una Storia Azzurra: trama e cast del documentario al cinema dall'11 al 13 luglio

Dal 5 luglio nei cinema d’Italia in concomitanza con il quarantesimo anniversario della vittoria della Nazionale Azzurra ai Mondiali di Spagna del 1982, arriva nei cinema Paolo Rossi – L’uomo. Il campione. La leggenda, il ritratto di uno dei campioni più grandi ed amati di tutti i tempi, legato indelebilmente allo storico mondiale dell’82, dove i suoi gol portarono ad una vittoria che ha saputo risollevare un paese intero. L’unico lavoro cui Rossi ha partecipato attivamente alla realizzazione sin dalle prime fasi di lavorazione. Un film che, oltre a raccontare tutto su Pablito, regala un suo ritratto senza eguali.

Trama e cast

La trama ufficiale: “Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda” getta una luce importante e rivelatrice sulla vita del grande goleador Paolo Rossi. La sua testimonianza diretta, i filmati d’epoca e i contributi di alcuni campioni che hanno segnato la storia del calcio, come Falcao, Platini, Maradona, Zico, Rummenigge e Baggio, si intrecciano in un racconto toccante ed emozionante sulla vicenda calcistica e umana di Pablito, che ha dimostrato con i suoi trionfi e le sue cadute la straordinaria volontà e determinazione a non arrendersi mai. Volontà che negli ultimi anni, prima della sua prematura scomparsa nel dicembre 2020, lo ha portato ad abbracciare l’impegno sociale al fianco dei ragazzi romeni abbandonati dalle famiglie, che vengono assistiti dalla Fondazione Parada a Bucarest.

Con la partecipazione di Diego Armando Maradona, Pelè, Roberto Baggio, Zbigniew Kazimierz Boniek, Michel Platinì, Paulo Roberto Falcão, Karl-Heinz Rummenigge, Zico (Arthur Antunes Coimbra), Kurt Hamrin Junior (Leovegildo Lins da Gama Júnior), Giancarlo Antognoni, Marco Tardelli, Dino Zoff Antonio Cabrini, Gianni Infantino, Gabriele Gravina, Arnaldo Cesar Coelho, Fedele Confalonieri, Franco Carraro, Andrea Agnelli, Gianni Minà, Alberto Cerruti, Giuseppe Farina, Luciano Moggi, Piero Colzi.

Paolo Rossi – L’uomo. Il campione. La leggenda – trailer e video

Paolo Rossi

“Quando lo vedo giocare, vedo la celebrazione del calcio”, ha detto Pelé a proposito del CAMPIONE DEL MONDO, PAOLO ROSSI – PABLITO – che nell’82 è entrato nella storia non solo per aver portato l’Italia a vincere il Campionato del Mondo e per aver segnato tre gol prodigiosi contro il Brasile, fino ad allora imbattuto, ma anche per essere stato premiato con il PALLONE D’ORO in quello stesso anno. Amato per il suo talento e il suo fascino, per la sua devozione al fair play e per il suo stile unico, Pablito è uno dei giocatori di calcio più famosi di sempre, simbolo di una generazione di campioni che hanno segnato l’età dell’oro di questo sport: Maradona, Rummenigge, Platini, Paolo Rossi. Nel 2004 il suo nome viene inserito nella lista dei MIGLIORI 100 GIOCATORI DI CALCIO DEL MONDO (FIFA); nel 2007 Pelé lo premia con il Golden Foot. Nel 2017 il suo nome brilla nella World Hall of Fame, confermando Paolo Rossi come una delle più importanti leggende del calcio.

Note di produzione

Nei cortili, nei campi sterrati e persino in mezzo alle strade delle città, i bambini di tutto il pianeta si allenano e sognano di diventare i prossimi Rossi, Pelé, Maradona o Falcao nello sport più popolare del mondo. Con questo lavoro vogliamo riproporre i momenti indimenticabili e struggenti della storia del calcio attraverso un affettuoso omaggio a Paolo Rossi e a uno sport che milioni di persone amano in tutto il mondo. Filmati d’epoca dei campionati e testimonianze di prima mano dei più grandi giocatori ci restituiscono un appassionante ritratto di Rossi, con i suoi alti e bassi, in un contesto di sconvolgenti eventi mondiali. Mentre il calcio si è evoluto in un business da miliardi di dollari, questo film ricorda con forza che i sogni possono diventare realtà se si segue la regola numero 1: non arrendersi mai! Con il patrocinio delle Nazioni Unite, il 18 gennaio 2021, il documentario Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai è stato premiato con il “Global Sport and Peace Award”.

Chi sono Michela Scolari & Gianluca Fellini?

Michela Scolari – Dottore di ricerca in Studi Comparati alla Columbia University di New York, sceneggiatrice pluripremiata (Roma, Sundance) e produttrice (Manchester, Ischia, Durban), Michela Scolari lavora in TV e nel Cinema da quando si è laureata al Vassar College nel 2003, collaborando a successi mondiali con Giuseppe Tornatore, David Lynch, Christian Mungiu, Umberto Eco, Robbie Little e molti altri acclamati registi. Per il gusto di farlo, ha raccolto e pubblicato una serie di interviste a molte icone di Hollywood, tra cui Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Lady Gaga, Robert De Niro e Papa Francesco. Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda. è il suo debutto alla regia.

Gianluca Fellini – Nel 2014 Gianluca Fellini è stato premiato al New York e al Sacramento Film Festival per la migliore fotografia e il miglior film. Fellini ha diretto numerosi spot pubblicitari e videoclip, tra cui il cortometraggio di Yves Saint Laurent e il video dei Tokyo Hotel “Run Run Run”. Ha scritto e diretto Paolo Rossi, il cuore di un campione con Michela Scolari.

