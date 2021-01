Gennaio cult su Paramount Network®

Gli amanti dei film anni Ottanta apprezzeranno sicuramente la programmazione di Paramount Network® del mese di gennaio, grazie a titoli davvero unici e imperdibili.

E, per questa volta, niente, o non solo, trailer ad introduzione del palinsesto, ma una serie di podcast divertenti ed accattivanti che, con la complicità delle voci leggendarie di Giuppy Izzo e Luca Ward, svelano gustosi retroscena di quanto successo durante le riprese.

Si tratta di una chicca per gli amanti del cinema, quindi da non perdere assolutamente. Questo perché, sapendo come sono andate le cose sul set, si guarda il film con occhi diversi, quasi come se fosse la prima volta.

Anzi, dopo aver ascoltato i podcast, che riprendono pellicole iconiche come Senti chi parla e Ghostbuster, e coinvolgenti come Terminator e Indiana Jones, si può fare un giochino: individuare nel film quei particolari che prima ci erano sfuggiti.

Guardare, ed ascoltare, per credere.