Pare Parecchio Parigi: la colonna sonora del nuovo film di Leonardo Pieraccioni (Al cinema dal 18 gennaio)

Debutta oggi 18 gennaio nei cinema d’Italia con 01 Distribution Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, ispirato ad una storia vera e interpretato dallo stesso Pieraccioni con Nino Frassica, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua.

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Gianluca Sinibaldi, compositore e arrangiatore con esperienza di lungo corso nel cinema, nella musica per immagini e nella produzione discografica. Creativo digitale in costante evoluzione verso nuovi linguaggi e forme d’arte. Nato a Pistoia nel 1964, Sinibaldi negli anni ’70 inizia studi classici di pianoforte e di composizione. Allo stesso tempo muove altri primi passi sperimentando nell’elettronica, lavorando saltuariamente come arrangiatore negli studi di registrazione locali e suonando in alcune cover band. Frequenta anche un corso di laurea in Fisica all’Università di Firenze, ma successivamente abbandona tutti gli studi e dal 1987 prosegue a tempo pieno con l’attività di compositore, produttore musicale e tecnico del suono. Inoltre, nello stesso periodo, sviluppa l’utilizzo creativo di computer, software e tecnologia digitale. Realizza applicazioni per l’editing e la gestione MIDI di sintetizzatori e campionatori, sistemi per l’interazione in tempo reale tra gesto, suono ed immagine e per performances multimediali. E’ il proprietario di 5.1 Factory, uno spazio tecnologico essenziale in perenne mutamento tra lo studio di registrazione e il laboratorio di creatività digitale, che utilizza come campo base per la realizzazione di colonne sonore, produzioni discografiche, creazioni sonore e performances per multimedia, eventi ed installazioni.