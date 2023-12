Pare Parecchio Parigi: primo trailer del nuovo film di Leonardo Pieraccioni (Al cinema dal 18 gennaio)

Debutta nei cinema d’Italia il 18 gennaio 2024 con 01 Distribution Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, prodotto da Levante con Rai Cinema.

Pieraccioni, che firma il soggetto con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio, è regista e interprete di questa commedia familiare che vede nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

Pare Parecchio Parigi – La trama ufficiale

La trama ufficiale: Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Il cast tecnico: Fotografia di Fabrizio Lucci / Montaggio di Patrizio Marone / Scenografia di Biagio Fersini / Costumi di Claudio Cordaro / Musica di Gianluca Sibaldi.

Pare Parecchio Parigi – Il primo trailer ufficiale

Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere. Il film è dedicato a loro. E a tutti i sognatori. [Leonardo Pieraccioni]

Nino Frassica – Note biografiche

Nino Frassica si fa notare da Renzo Arbore grazie a un eccentrico messaggio lasciato nella segreteria telefonica. Arbore, nel 1983, lo chiama per interpretare la parte del tecnico di Tele Ottaviano in “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”. Sempre con Arbore partecipa nel 1985 al varietà Quelli della notte, nella parte di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi, e nel 1987 a Indietro tutta!, dove veste i panni del bravo presentatore e mette in scena una spassosa parodia del tipico conduttore televisivo.

Presenta poi su Rai 2 la trasmissione Ritira il premio e partecipa successivamente a Fantastico, Domenica in, Scommettiamo che…?, I cervelloni, Acqua calda al fianco di Giorgio Faletti e, più di recente, a Colorado Cafè e alla prima stagione di Markette condotto da Piero Chiambretti. La sua comicità si basa soprattutto sull’eloquio surreale: il discorso non-sense, i giochi di parole improbabili, le frasi lapalissiane e le considerazioni al di fuori da ogni logica sono i suoi strumenti retorici preferiti. Uno degli ultimi successi è la fiction televisiva Don Matteo, cominciata nel 1999 e giunta alla tredicesima stagione, con Terence Hill, Flavio Insinna e Simone Montedoro, in cui è coprotagonista e interpreta il Maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

Nel 2009 viene scelto dalla regista Sofia Coppola per interpretare il ruolo di presentatore del Telegatto nel suo film Somewhere. Nel marzo del 2010 ha un piccolo ruolo in The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck, dove interpreta un carabiniere che insegue il personaggio di Johnny Depp per i canali di Venezia. Sempre nel 2010 partecipa come ospite fisso alla trasmissione radiofonica di Lillo e Greg 610, dove interpreta il ruolo del mago Acirfass, fornendo oroscopi surreali e strampalati. L’anno seguente è protagonista insieme a Giulio Scarpati della serie televisiva Cugino & cugino trasmessa in prime time su Rai 1.

Conduce, insieme al cantautore Simone Cristicchi, il programma radiofonico Meno male che c’è Radio2. Nel 2012 prende parte al nuovo programma di Sabina Guzzanti in onda su La7 dal titolo Un due tre stella, nel quale ripropone alcuni suoi personaggi come il Mago Acirfass e il critico televisivo Anno Ghiotti. Nella stagione autunnale 2012 de Le Iene, lavora da inviato sotto il nome di Tommi Paradais.

Nel 2014 ha pubblicato il libro a sua firma La mia autobiografia (70% vera 80% falsa). Nel corso del 2015 diventa il testimonial della campagna di comunicazione del Ministero della Salute contro il fumo. In considerazione del successo ottenuto, il Ministero decide di puntare su Frassica anche per la campagna contro il fumo del 2017 nella quale l’attore interpreta lo stralunato psicanalista dei cattivi delle favole.

Dal 2015 fa parte del cast fisso del programma Che fuori tempo che fa e dal 2023 partecipa a Che tempo che farà (Canale Nove), entrambi spin-off di Che tempo che fa. Nel 2016 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, dove ottiene consensi di critica e pubblico per la sua intervista doppia con Gabriel Garko e per la canzone “A mare si gioca”, scritta con Tony Canto, raggiungendo il picco di share con il 59,7%. Prosegue la sua esperienza con Fazio.

Nella serie TV La mafia uccide solo d’estate, Frassica interpreta il prete colluso con la mafia Fra Giacinto. È stato ospite del Festival di Sanremo 2018 interpretando il Maresciallo Cecchini. La rubrica domenicale Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio ha ottenuto così tanto successo da spingere Frassica a pubblicare, il 25 maggio 2018, il libro Novella Bella, edito da Mondadori. Nel 2020 è il protagonista della fiction Fratelli Caputo in onda su Canale 5. Nel 2021 partecipa al film Genitori Vs Influencer di Michela Andreozzi e a School of mafia di Alessandro Pondi.