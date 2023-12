Il 14 febbraio 2024 arriva nei cinema con Lucky Red Past Lives, un dramma romantico di produzione americana scritto e diretto da Celine Song al suo debutto alla regia. Con Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro, il film segue due amici d’infanzia nel corso di 24 anni mentre contemplano la natura della loro relazione mentre si allontanano, vivendo vite diverse. La trama è semi-autobiografica e ispirata a eventi reali della vita di Song.

“Past Lives” presentato in anteprima al Sundance Film Festival è stato acclamato dalla critica con elogi rivolti alla sceneggiatura e alla regia di Song, al suo stile visivo e alle performance di Lee, Yoo e Magaro. Il film nominato uno dei dieci migliori film del 2023 dal National Board of Review e dall’American Film Institute e ha ricevuto vari riconoscimenti tra cui cinque nomination ai Golden Globe tra cui Miglior film drammatico.

Past Lives – Video ufficiale “Quiet Eyes” di Sharon Van Etten

e , rispettivamente batterista e cantante della band indie rock “Grizzly Bear!. Dopo aver concesso in passato musica della band in licenza per l’utilizzo in film (Il dittatore, The Twilight Saga: New Moon, The Crash Reel) e composto colonne sonore come band (Jack Goes Boating, Blue Valentine), “Past Lives” segna il debutto Bear e Rossen come duo autori di colonne sonore cinematografiche. La colonna sonora include il brano “Quiet Eyes” di Sharon Van Etten.

1. If You Leave Something Behind (1:20)

2. Crossing (1:28)

3. You Gain Something Too (1:06)

4. Do You Remember Me (1:17)

5. I Remember You (2:24)

6. Across the Ocean (4:32)

7. Crossing II (2:03)

8. In Yun (2:18)

9. We Live Here (1:38)

10. Why Are You Going to New York (2:54)

11. Staring at a Ghost (3:18)

12. Bedroom (2:33)

13. An Immigrant and a Tourist (2:22)

14. Eight Thousand Layers (2:58)

15. See You (4:05)

16. Quiet Eyes – Sharon Van Etten (3:37)

