Independent Spirit Awards 2024, vincitori cinema: “Past Lives” miglior film e Celine song miglior regista

Gli Independent Spirit Awards 2024 hanno premiato il dramma romantico Past Lives di A24 come miglior lungometraggio e Celine Song come miglior regista in una cerimonia che si è tenuta sulla spiaggia di Santa Monica.

“Past Lives” è tra i favoriti nella categoria dei migliori lungometraggi agli Oscar 2024 che include American Fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, The Holdovers – Lezioni di vita, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Povere creature! e La zona d’interesse.

“C’è un concetto nel nostro film, un concetto orientale, e si chiama inyeon”, ha detto Song, al suo debutto alla regia, nel suo discorso di accettazione con produttori e cast. “Parla di come il semplice fatto di essere nello stesso spazio e tempo in questa vita significhi che ci conoscevamo davvero per molte, molte vite precedenti a questa…Penso che girando questo film mi sono sentito così nei confronti di tutti quelli che sono qui sul palco… Ho la sensazione di arrivare dove mi sento molto meno sola perché so che tutti qui si sentono allo stesso modo – quindi grazie mille per tutto.

Anche gli altri candidati all’Oscar se la sono cavata bene, con Jeffrey Wright che ha vinto per la migliore interpretazione da protagonista per American Fiction e per la migliore sceneggiatura del regista Cord Jefferson. Gli scrittori di May December Samy Burch e Alex Mechanik hanno vinto il premio per la migliore sceneggiatura d’esordio.

“The Holdovers – Lezioni di vita” pur non essendo stato nominato per il miglior film, realizza il maggior numero di riconoscimenti aggiudicandosi tre categorie: Da’Vine Joy Randolph come migliore attrice non protagonista, Dominic Sessa è il miglior esordio sullo schermo ed Eigil Bryld per la fotografia.

Independent Spirit Awards 2024 – Vincitori Cinema

MIGLIOR FILM

Past Lives

Produttori: David Hinojosa, Pamela Koffler, Christine Vachon

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Jeffrey Wright

American Fiction

MIGLIOR REGISTA

Celine Song

Past Lives

MIGLIOR FILM D’ESORDIO

A Thousand and One

Regista: A.V. Rockwell

Produttori: Julia Lebedev, Rishi Rajani, Eddie Vaisman, Lena Waithe, Brad Weston

MIGLIOR ESORDIO SULLO SCHERMO

Dominic Sessa

The Holdovers – Lezioni di vita

JOHN CASSAVETES AWARD

(Assegnato allo sceneggiatore, al regista e al produttore del miglior film prodotto con un budget inferiore ai 500.000 dollari)

Fremont

Regista/Sceneggiatore: Babak Jalali

Sceneggiatore: Carolina Cavalli

Produttori: Rachael Fung, Chris Martin, Marjaneh Moghimi, George Rush, Sudnya Shroff, Laura Wagner

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Eigil Bryld

The Holdovers – Lezioni di vita

MIGLIOR MONTAGGIO

Daniel Garber

How to Blow Up a Pipeline

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Cord Jefferson

American Fiction

MIGLIORE SCENEGGIATURA D’ESORDIO

Samy Burch; Storia di Samy Burch, Alex Mechanik

May December

MIGLIOR FILM STRANIERO

Anatomia di una caduta

Francia

Regista: Justine Triet

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Four Daughters

Regista: Kaouther Ben Hania

Produttore: Nadim Cheikhrouha

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da’Vine Joy Randolph

The Holdovers – Lezioni di vita

TRUER THAN FICTION AWARD

(Assegnato dal 1997 al regista di un film non di finzione di eccezionale livello artistico)

Set Hernandez

Regista: Unseen

ROBERT ALTMAN AWARD

(Assegnato al regista, al responsabile del casting e all’intero cast di un film)

Showing Up

Regista: Kelly Reichardt

Casting Director: Gayle Keller

Cast: André Benjamin, Hong Chau, Judd Hirsch, Heather Lawless, James Le Gros, John Magaro, Matt Malloy, Amanda Plummer, Maryann Plunkett, Denzel Rodriguez, Michelle Williams

PRODUCERS AWARD

(Assegnato dal 1998 ad un individuo che si sia particolarmente distinto nel produrre film indipendenti di qualità.)

Monique Walton

SOMEONE TO WATCH AWARD

(assegnato dal 1996 a filmmakers indipendenti di eccezionale talento che non hanno ancora ricevuto i meritati riconoscimenti)

Monica Sorelle

Regista: Mountains

Fonte: THR